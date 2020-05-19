Черчесов рассказал, почему он покинул «Спартак» в 1995 году

Главный тренер национальной сборной России рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак».

- После блестящей осени 1995 года «Спартак» покинули вы, Юран, Кульков, Онопко. Романцев уступил пост главного тренера Ярцеву. Почему вы ушли именно тогда? Нет ощущения, что, если бы команду получилось сохранить, были все шансы выиграть турнир? Не обидно было упустить такой шанс?

Спасибо, что напомнили о тех незабываемых моментах осени 1995 года, когда мы со «Спартаком» одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов. У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака» после завершения сезона, то не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка, не все помнят, что в столичную команду я тогда перешел на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе «Тироля» стал трехкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук.