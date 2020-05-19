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Черчесов рассказал, почему он покинул «Спартак» в 1995 году

вчера, 18:37

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак».

- После блестящей осени 1995 года «Спартак» покинули вы, Юран, Кульков, Онопко. Романцев уступил пост главного тренера Ярцеву. Почему вы ушли именно тогда? Нет ощущения, что, если бы команду получилось сохранить, были все шансы выиграть турнир? Не обидно было упустить такой шанс?

Спасибо, что напомнили о тех незабываемых моментах осени 1995 года, когда мы со «Спартаком» одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов. У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака» после завершения сезона, то не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка, не все помнят, что в столичную команду я тогда перешел на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе «Тироля» стал трехкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук.

Ранее Черчесов заявил, что тренерский штаб заинтересован в том, чтобы игроки как можно быстрее приступили к тренировкам в составе своих клубов и возобновили РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:55
Чего-то не договаривает
G12ridul
G12ridul ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:46
Рекорд, который помнят, только один - 7-0, практически повтору не подлежит.
makkie
makkie
вчера в 21:14
мы со «Спартаком» одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов
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Рекорд ЛЧ, который нельзя превзойти - а можно только повторить!
Сп62
Сп62 ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 20:40
Ушёл из Спартака, чтобы поднять европейские клубы.
Nevastol
Nevastol
вчера в 20:27
Это был верный ход, эпоха беспредела заканчивалась и спартаку больше ничего не светило.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 19:54, ред.
То были не игроки, а сброд...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:33
Усач с радостью вспоминает об уходе из спартака.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:33
Ушел из Спартака с огромным облегчением. Гыгыгы
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:12
После Спартака в солидном уже возрасте уехать в Европу и взять ещё 3 титула - это большая удача!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:06
правильно говорит)) молодец
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:43
Молодец , что не жалеет, да и поздно жалеть. Три австрийских чемпионства - тоже неплохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:37
А зачем эти воспоминания?
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