Селюк: «„Локомотив“ сделал глупость, сообщив об уходе 8 игроков»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи, что его клиент является одним из восьми футболистов, с которыми «Локомотив» расстанется в ближайшее время.

По поводу Бориса сейчас ничего сказать не могу. Он до конца еще не выздоровел. Поэтому пока рано говорить на эту тему. Могу сказать, что перед возобновлением чемпионата говорить о том, что восемь человек покинут команду, это глупость менеджмента «Локомотива». Теперь у этих футболистов нет мотивации выступать за «Локомотив». Тем более что после коронавирусного застоя — биться, получать травмы. Они будут уже думать о других клубах, думать о том, как с ними договориться.