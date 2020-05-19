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Селюк: «„Локомотив“ сделал глупость, сообщив об уходе 8 игроков»

вчера, 16:45

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи, что его клиент Борис Ротенберг является одним из восьми футболистов, с которыми «Локомотив» расстанется в ближайшее время.

По поводу Бориса сейчас ничего сказать не могу. Он до конца еще не выздоровел. Поэтому пока рано говорить на эту тему. Могу сказать, что перед возобновлением чемпионата говорить о том, что восемь человек покинут команду, это глупость менеджмента «Локомотива». Теперь у этих футболистов нет мотивации выступать за «Локомотив». Тем более что после коронавирусного застоя — биться, получать травмы. Они будут уже думать о других клубах, думать о том, как с ними договориться.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 19:50
чего там понимает в футболе какой то Селюк - даёшь свежую кровь в ЛОКО...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50
Так и не заметили бы, если бы не было предыдущих , более крупных оплошностей.
Думаю, и эта оплошность не последняя.
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:03
Полагаю, что игроки всё знали достоверно задолго до этой умышленной утечки, выглядящей, как объявление о грядущей распродаже.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:42
Конечно! Не то сейчас время, чтобы такие вести разносить. Мещеряков внес интригу, без сомнений)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:08
Селюк снова ищет возможности подзаработать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:54
Последнее время руководство локомотива чудит не по-детски. То Шпалыча обидели, то чемоданы 8-ми игрокам подготовили не дождавшись окончания чемпионата, а потом начнут кричать о заговоре...
112910415
112910415
вчера в 17:41
в Локо продолжают надеяться, что чемпионат не продолжится !
beefs
beefs
вчера в 17:33
а у Ротенберга что за болезнь, он уже болеет пару лет (сколько же он больничных получает)?
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:22
А будет оно продолжение то?

Пока только каждый день слышим что игроки в РПЛ заражаются короной.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:15
Настоящие глупости ещё не начались.
Swinsi
Swinsi
вчера в 17:13
Что творится!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:11
У них президент сама сплошная глупость.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:57
После прихода Васи , в Локо ничего умного не делается!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:53
На фоне других действий руководства Локо это так мелкая оплошность, которую можно не замечать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:49
А Селюк то прав!!!
VIPded
VIPded
вчера в 16:48
Да уж, глупость изрядная...(((
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