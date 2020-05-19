Евсеев — о сборах: «В хорошем смысле удивлён готовностью ребят»

Наставник «Уфы» рассказал о первой тренировке команды на сборе в Челябинской области.

Поработали сегодня ударно. Утром провели тренировку и тесты. В хорошем смысле удивлён готовностью ребят. Видно, что эти 2 месяца они себя держали в форме, тренировались. Саша Сухов и Данила Емельянов выиграли сегодня пик-тест. Беговое упражнение на время, когда надо держать пульс при возрастающем темпе.

Медали и грамоты пока не вручали. Посмотрим, что будет по итогам всего сбора. Тогда и решим. Пообедали. Отдохнули. И пошли на второе занятие. В целом, есть удовлетворение от того, какое сейчас движение у игроков. Конечно, надо прибавлять и будем прибавлять обязательно.

Но есть и проблема. Серьёзная. Комары. Возглавил с помощью нашего штаба борьбу с этими врагами человечества. Меня они боятся. А ребят жалко.

Только первый день этих внезапных весенних сборов. Впереди ещё 15. Тренерский штаб и персонал на поле в масках. Красивые, специальный заказ с логотипом клуба. Игроки без, но у них большая дистанция на поле друг от друга. В любом случае, всё под контролем у наших врачей. Про результаты тестов на коронавирус вы уже, наверное, в курсе. У всей команды – отрицательные. Соблюдали самоизоляцию, хороший иммунитет. Так что работаем почти в полном составе. Ждём когда подъедут оставшиеся легионеры.