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Евсеев — о сборах: «В хорошем смысле удивлён готовностью ребят»

вчера, 19:27

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о первой тренировке команды на сборе в Челябинской области.

Поработали сегодня ударно. Утром провели тренировку и тесты. В хорошем смысле удивлён готовностью ребят. Видно, что эти 2 месяца они себя держали в форме, тренировались. Саша Сухов и Данила Емельянов выиграли сегодня пик-тест. Беговое упражнение на время, когда надо держать пульс при возрастающем темпе.
Медали и грамоты пока не вручали. Посмотрим, что будет по итогам всего сбора. Тогда и решим. Пообедали. Отдохнули. И пошли на второе занятие. В целом, есть удовлетворение от того, какое сейчас движение у игроков. Конечно, надо прибавлять и будем прибавлять обязательно.

Но есть и проблема. Серьёзная. Комары. Возглавил с помощью нашего штаба борьбу с этими врагами человечества. Меня они боятся. А ребят жалко.

Только первый день этих внезапных весенних сборов. Впереди ещё 15. Тренерский штаб и персонал на поле в масках. Красивые, специальный заказ с логотипом клуба. Игроки без, но у них большая дистанция на поле друг от друга. В любом случае, всё под контролем у наших врачей. Про результаты тестов на коронавирус вы уже, наверное, в курсе. У всей команды – отрицательные. Соблюдали самоизоляцию, хороший иммунитет. Так что работаем почти в полном составе. Ждём когда подъедут оставшиеся легионеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поработали сегодня ударно. Утром провели тренировку и тесты. В хорошем смысле удивлен готовностью ребят. Видно, что эти 2 месяца они себя держали в форме, тренировались. Саша Сухов и Данила Емельянов выиграли сегодня пик-тест. Беговое упражнение на время, когда надо держать пульс при возрастающем темпе. Медали и грамоты пока не вручали. Посмотрим, что будет по итогам всего сбора. Тогда и решим. Пообедали. Отдохнули. И пошли на второе занятие. В целом, есть удовлетворение от того, какое сейчас движение у игроков. Конечно, надо прибавлять и будем прибавлять обязательно. Но есть и проблема. Серьезная😆 Комары. Возглавил с помощью нашего штаба борьбу с этими врагами человечества. Меня они боятся. А ребят жалко. Только первый день этих внезапных весенних сборов. Впереди еще 15. Тренерский штаб и персонал на поле в масках. Красивые, специальный заказ с логотипом клуба. Игроки без, но у них большая дистанция на поле друг от друга. В любом случае, все под контролем у наших врачей. Про результаты тестов на ковид вы уже наверное в курсе. У всей команды – отрицательные. Соблюдали самоизоляцию, хороший иммунитет. Так что работаем почти в полном составе. Ждем когда подъедут оставшиеся легионеры. #спорт #футбол #фкуфа #сборы #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:07
посмотрим на поле в игре))) а языком они все звёзды))
beefs
beefs
вчера в 19:33
так это очень хорошо
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:31
Поговорим после нагрузок.
drug01
drug01
вчера в 19:28
Так держать будет успех
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