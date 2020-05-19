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Генич: «Ревностная реакция болельщиков „Спартака“ подстегнет Соболева»

вчера, 22:10

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе форварда Александра Соболева в «Спартак». Ранее «красно-белые» выкупили контракт игрока у «Крыльев Советов».

При всем уважении к «Томи», «Крыльям» и «Енисею», «Спартак» — это совсем другая планета. Здесь ты всегда под микроскопом, и каждую игру болельщики оценивают максимально тщательно. Можно попасть под волну улыбок, а можно — под жесточайший хейт.

Если Соболев признавался, что раньше ему не хватало мотивации и характера (что звучало слегка по-деревенски, и не надо искать в этом ничего оскорбительного по отношению к Барнаулу и его выходцам), то в «Спартаке» нужно отдавать себе отчет — подписал долгосрочный контракт, знай, что этот контракт может в любой момент изменить свой статус. По первым матчам Соболева за «Спартак» было видно, что он это прекрасно понимает.

Плюс постоянная и ревностная реакция болельщиков «Спартака» будет Соболева подстегивать. Возможно, этого не хватало в «Крыльях», «Енисее» и «Томи». Понятно, что и дорога в сборную через «Спартак» может быть покороче, но тут надо отталкиваться от правила — больше дела, меньше слов.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:50
Надеюсь, не сломается в Спартаке и попадёт сборную, возраст ещё позволяет.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:13
Чушь несет.
Vinamoinen
Vinamoinen
вчера в 23:44
Соболева может подстегнуть в спартаке только сверхзарплата, но никак не игра или команда.
beefs
beefs
вчера в 23:43
посмотрим что из этого выйдет
ABir
ABir
вчера в 23:12
Добро пожаловать в Спартак!
Alpribas
Alpribas
вчера в 22:37
Скоро болельщики спартака его сожрут и уничтожат, как многих других.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:24
много наговорил как всегда ни о чём))
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:20
У Соболева в Спартаке мотивация так и прёт.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:10
Поглядим что и как
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