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Черчесов: «В мою бытность игроком выбор номеров был более консервативным»

вчера, 18:49

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе игрового номера в период своей карьеры игрока. Сам Черчесов играл под 12-м номером.

В мою бытность игроком выбор номеров был более консервативным. В клубах те, кто выходили в стартовом составе, получали номера с 1-го по 11-й. Если вратарь попадал в это число, то ему доставалась единица, а запасному голкиперу, как правило, 16-й номер.

Если говорить о сборной, то на крупных турнирах номера обычно распределяли тренеры и сотрудники административного штаба. На отдельные матчи — тоже. Там мне доставались и 16-й, и 12-й, и 1-й номера. Так что как-то повлиять на это особой возможности не было. Да я и не старался это делать, так как в основном был сосредоточен на чисто футбольных вещах.

Ранее Черчесов рассказал, почему он покинул «Спартак».

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cska1948
cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:26
Да и запасные вратари чаще всего имели номер 12, а не 16.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:12
это не имеет большого значения))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:29
В клубах те, кто выходили в стартовом составе, получали номера с 1-го по 11-й. Если вратарь попадал в это число, то ему доставалась единица, а запасному голкиперу, как правило, 16-й номер.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182915/cherchesov-stanislav-rossiya


Хочется спросить у профессионала Черчесова, что значит "если"? Неужели были тренеры, которые выпускали команды на поле без вратарей? Я лично ни одного такого факта не знаю.....
beefs
beefs
вчера в 18:50
что ты равняешь, когда это было
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