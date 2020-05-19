Черчесов: «В мою бытность игроком выбор номеров был более консервативным»

Главный тренер национальной сборной России рассказал о выборе игрового номера в период своей карьеры игрока. Сам Черчесов играл под 12-м номером.

В мою бытность игроком выбор номеров был более консервативным. В клубах те, кто выходили в стартовом составе, получали номера с 1-го по 11-й. Если вратарь попадал в это число, то ему доставалась единица, а запасному голкиперу, как правило, 16-й номер.

Если говорить о сборной, то на крупных турнирах номера обычно распределяли тренеры и сотрудники административного штаба. На отдельные матчи — тоже. Там мне доставались и 16-й, и 12-й, и 1-й номера. Так что как-то повлиять на это особой возможности не было. Да я и не старался это делать, так как в основном был сосредоточен на чисто футбольных вещах.