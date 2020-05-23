Почеттино: «Я предпочёл бы остаться в Лондоне, но открыт для разных стран»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, где планирует продолжить свою карьеру.

Я люблю Англию. Предпочёл бы продолжать жить в Лондоне, но в то же время я открыт для предложений из других стран. Посмотрим, что произойдёт. Я готов к работе. Наш тренерский штаб стал намного лучше. Мы многому научились в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Можем многое дать тем, кто поверит в нас.



Возглавлю ли команду за пределами топ-6 АПЛ ? Вопрос в том, а какие клубы входят в шестёрку? Она постоянно меняется. «Тоттенхэм» и «Арсенала» не входят в топ-6.

Нужно уважать все клубы. Все они усердно работают и вкладывают деньги. Каждый сезон у них есть амбиции попасть в топ-4 или топ-6. Не думаю, что какой-то клуб можно недооценивать.