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Почеттино: «Я предпочёл бы остаться в Лондоне, но открыт для разных стран»

сегодня, 04:27

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, где планирует продолжить свою карьеру.

Я люблю Англию. Предпочёл бы продолжать жить в Лондоне, но в то же время я открыт для предложений из других стран. Посмотрим, что произойдёт. Я готов к работе. Наш тренерский штаб стал намного лучше. Мы многому научились в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Можем многое дать тем, кто поверит в нас.

Возглавлю ли команду за пределами топ-6 АПЛ? Вопрос в том, а какие клубы входят в шестёрку? Она постоянно меняется. «Тоттенхэм» и «Арсенала» не входят в топ-6.

Нужно уважать все клубы. Все они усердно работают и вкладывают деньги. Каждый сезон у них есть амбиции попасть в топ-4 или топ-6. Не думаю, что какой-то клуб можно недооценивать.

Напомним, 19 мая у Почеттино истёк срок контракта с «Тоттенхэмом» и теперь он может официально устраиваться на работу.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:12
Ну и оставайся в Лондоне.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:34
Смысловая нагрузка в чём?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 04:32
Лучше все-таки в Лондоне.
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