ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Я очень доволен тем, что Жиру останется с нами»

вчера, 21:22

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал продление клубом контракта с нападающим Оливье Жиру.

С тех пор как я пришел в «Челси», Оливье блестяще проявлял себя с профессиональной стороны и как человек в целом.

У него есть отличные качества, чтобы помочь команде на поле и за его пределами. Причем он может помочь не только своим талантом, но и примером, который он подает каждый день, а также опытом, который он привносит в наш молодой коллектив. Я очень доволен тем, что он останется с нами на следующий сезон.  

Все новости
Зидан: «Игроки „Реала“ хорошо тренировались дома»
Вчера, 18:02 Комментарии10
СлухиВиллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»
19 мая Комментарии7
Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» подошел к концу
19 мая Комментарии9
СлухиРангник готов предложить «Милану» кандидатуру Розе на пост главного тренера
17 мая Комментарии8
СлухиМонтелла может возглавить «Марсель»
16 мая Комментарии2
Барцальи покинул «Ювентус» и пошел на курсы тренера
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fendan
Fendan
сегодня в 00:33
Ему в Китай пора или Америку.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:33
Жиру старый надо было продать ювентийцам
Брулин
Брулин
вчера в 22:41
Фрэнк Лэмпард полон решимости убедить игроков «Челси», у которых заканчиваются контракты, подписать краткосрочные продления, чтобы рассчитывать на них при возобновлении АПЛ.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся
вчера в 22:32
С жиру ещё побесятся, аха-ха)
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Ну куда ему ещё деваться надо оставаться.
Eddja
Eddja
вчера в 22:09
Что тренер, что Жиру.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:02
Тренеру конечно виднее.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:57
Наверное не нужен Оливье никому
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F. ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:51
А деньги будут капать.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:42
Главное, что тренер доволен.
Faustello
Faustello
вчера в 21:39, ред.
Добрый вечер сотрудники и владельцы ресурса Соккер.
Долгое время нахождения на ресурсе обогатило меня важными знаниями, но приходили они в основном не с копипаста новостей, а от общения с болельщиками клубов и активными пользователями инструмента комментариев.
Думаю что единственно ценное и крутое на этом ресурсе, это прикипевшие к нему пользователи, со своими характерами и знаниями и любовью к своим командам и футболу в целом.
Относительно самого ресурса как источника информации о футболе могу сказать следующее - он неплох, но в последнее время инертен, не предлагает ничего нового, запаздывает с новостями (ну я про свой клуб узнаю новости точно не на Соккере, а за день за два как минимум на других ресурсах) и довольно жёлтый в целом.
Повторюсь, что лично для меня ценность ресурса в общении.
Но политика ресурса относительно общения вызывает у меня негатив, она нацелена на стимулирование клонирования путем бана, модерация слишком предвзята - относительно своих клубных пристрастий.
Сегодня я получил бан за пост под очередным высказыванием Газзаева напи сал - гав гав гав. Наверное это очень ужасное преступление против правил ресурса и модератор даже не дав ЖК выдал сразу бан.
Всё это приводит к отрицательным эмоциям, а главное к полной неудовлетворенности нахождения на ресурсе, т.к. ты при общении не зщнаешь в очередной раз что кому и как не понравится твой текст и тебя спокойно отправят отдыхть. Я уже проходил эти негативные эмоции не раз и больше испытывать их нет никакого желания.
Поэтому принял решение расстаться с данным ресурсом, раз владельцы оного не заинтересованы в привлечении и удержании людей которые создают активность и внутренний контент.
Всем моим соратникам, друзьям и просто болельщикам:
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ САЛЮТ!!
Будьте здоровы и болейте только футболом!
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:38
Не понимаю Жирубаса,будет же на лаке сидеть.
drug01
drug01
вчера в 21:35
Удачи в тренерской работе и хороших результатов!!!!
VIPded
VIPded
вчера в 21:25
Ну да, авось продать позже получится...)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:23
Останется ненадолго. Староват он...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:23
хорошая новость)))
df5749bngm62
df5749bngm62
вчера в 21:23
Отлично, что он остается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100