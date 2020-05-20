Лэмпард: «Я очень доволен тем, что Жиру останется с нами»

Главный тренер «Челси» прокомментировал продление клубом контракта с нападающим .

С тех пор как я пришел в «Челси», Оливье блестяще проявлял себя с профессиональной стороны и как человек в целом.

У него есть отличные качества, чтобы помочь команде на поле и за его пределами. Причем он может помочь не только своим талантом, но и примером, который он подает каждый день, а также опытом, который он привносит в наш молодой коллектив. Я очень доволен тем, что он останется с нами на следующий сезон.