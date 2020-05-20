Лэмпард: «Я очень доволен тем, что Жиру останется с нами»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал продление клубом контракта с нападающим Оливье Жиру.
С тех пор как я пришел в «Челси», Оливье блестяще проявлял себя с профессиональной стороны и как человек в целом.
У него есть отличные качества, чтобы помочь команде на поле и за его пределами. Причем он может помочь не только своим талантом, но и примером, который он подает каждый день, а также опытом, который он привносит в наш молодой коллектив. Я очень доволен тем, что он останется с нами на следующий сезон.
Долгое время нахождения на ресурсе обогатило меня важными знаниями, но приходили они в основном не с копипаста новостей, а от общения с болельщиками клубов и активными пользователями инструмента комментариев.
Думаю что единственно ценное и крутое на этом ресурсе, это прикипевшие к нему пользователи, со своими характерами и знаниями и любовью к своим командам и футболу в целом.
Относительно самого ресурса как источника информации о футболе могу сказать следующее - он неплох, но в последнее время инертен, не предлагает ничего нового, запаздывает с новостями (ну я про свой клуб узнаю новости точно не на Соккере, а за день за два как минимум на других ресурсах) и довольно жёлтый в целом.
Повторюсь, что лично для меня ценность ресурса в общении.
Но политика ресурса относительно общения вызывает у меня негатив, она нацелена на стимулирование клонирования путем бана, модерация слишком предвзята - относительно своих клубных пристрастий.
Сегодня я получил бан за пост под очередным высказыванием Газзаева напи сал - гав гав гав. Наверное это очень ужасное преступление против правил ресурса и модератор даже не дав ЖК выдал сразу бан.
Всё это приводит к отрицательным эмоциям, а главное к полной неудовлетворенности нахождения на ресурсе, т.к. ты при общении не зщнаешь в очередной раз что кому и как не понравится твой текст и тебя спокойно отправят отдыхть. Я уже проходил эти негативные эмоции не раз и больше испытывать их нет никакого желания.
Поэтому принял решение расстаться с данным ресурсом, раз владельцы оного не заинтересованы в привлечении и удержании людей которые создают активность и внутренний контент.
Всем моим соратникам, друзьям и просто болельщикам:
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ САЛЮТ!!
Будьте здоровы и болейте только футболом!
Долгое время нахождения на ресурсе обогатило меня важными знаниями, но приходили они в основном не с копипаста новостей, а от общения с болельщиками клубов и активными пользователями инструмента комментариев.
Думаю что единственно ценное и крутое на этом ресурсе, это прикипевшие к нему пользователи, со своими характерами и знаниями и любовью к своим командам и футболу в целом.
Относительно самого ресурса как источника информации о футболе могу сказать следующее - он неплох, но в последнее время инертен, не предлагает ничего нового, запаздывает с новостями (ну я про свой клуб узнаю новости точно не на Соккере, а за день за два как минимум на других ресурсах) и довольно жёлтый в целом.
Повторюсь, что лично для меня ценность ресурса в общении.
Но политика ресурса относительно общения вызывает у меня негатив, она нацелена на стимулирование клонирования путем бана, модерация слишком предвзята - относительно своих клубных пристрастий.
Сегодня я получил бан за пост под очередным высказыванием Газзаева напи сал - гав гав гав. Наверное это очень ужасное преступление против правил ресурса и модератор даже не дав ЖК выдал сразу бан.
Всё это приводит к отрицательным эмоциям, а главное к полной неудовлетворенности нахождения на ресурсе, т.к. ты при общении не зщнаешь в очередной раз что кому и как не понравится твой текст и тебя спокойно отправят отдыхть. Я уже проходил эти негативные эмоции не раз и больше испытывать их нет никакого желания.
Поэтому принял решение расстаться с данным ресурсом, раз владельцы оного не заинтересованы в привлечении и удержании людей которые создают активность и внутренний контент.
Всем моим соратникам, друзьям и просто болельщикам:
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ САЛЮТ!!
Будьте здоровы и болейте только футболом!