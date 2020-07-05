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Пароло: «Скудетто было нашей мечтой»

05 июля 2020, 10:03
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло прокомментировал поражение от «Милана» в матче 30-го тура Серии А. 

Мы должны перезагрузиться после этого матча, впереди нас ждут важные встречи. Мы отстаем от «Ювентуса» уже на 7 очков, а Скудетто было нашей мечтой. Мы прекрасно понимаем, что некоторые отсутствующие игроки повлияли на команду, и это непростая ситуация для нас. Однако это не отменяет того, что нам нужно закончить сезон наилучшим образом, мы хотим попасть в Лигу чемпионов, поэтому необходимо набрать как можно больше очков.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
05 июля 2020 в 12:52
Какое скудетто, ребята? У вас еще семь игр, из которых вы проиграете пять с такой игрой. Даже если «Юве» сейчас бросит играть и уйдет в отпуск, вы их не догоните.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 июля 2020 в 11:58
Скудетто - мечта. В этом смысле Лацио на самом деле ничем не отличается от Дженоа, Болоньи или какого-нибудь Порденоне.
VeniaminS
VeniaminS
05 июля 2020 в 10:05
Шеф !!! Все пропало!!!
mihaluch
mihaluch
05 июля 2020 в 10:05
мечта не сбылась
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