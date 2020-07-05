Пароло: «Скудетто было нашей мечтой»

Полузащитник «Лацио» прокомментировал поражение от «Милана» в матче 30-го тура Серии А.

Мы должны перезагрузиться после этого матча, впереди нас ждут важные встречи. Мы отстаем от «Ювентуса» уже на 7 очков, а Скудетто было нашей мечтой. Мы прекрасно понимаем, что некоторые отсутствующие игроки повлияли на команду, и это непростая ситуация для нас. Однако это не отменяет того, что нам нужно закончить сезон наилучшим образом, мы хотим попасть в Лигу чемпионов, поэтому необходимо набрать как можно больше очков.