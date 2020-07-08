Фомина: «Женской сборной нужно минимум пять лет, чтобы войти в лидеры»

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что женская национальная команда сможет войти в число лучших команд мира и претендовать на медали крупных турниров как минимум через пять лет.

Если мы измеряем по одной игре, то, наверное, мы не так сильно отстаем от сильнейших, а если брать систему и структуру, то отставание есть. Понятное дело, чтобы ликвидировать его, требуется время, это не быстрый процесс. Мы не сможем завтра стать чемпионами мира, хотя очень этого хотим. Для того, чтобы выйти на уровень сильнейших команд и бороться за медали, нам надо минимум лет пять, а может, и больше.