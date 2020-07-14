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Сёмин — Кикнадзе: «Вы должны уйти из футбола»

14 июля 2020, 12:20

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти в отставку.

Вы должны уйти из футбола после вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива». Вы должны сделать это самостоятельно.

Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но для начала передайте семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова все те бонусы, которые (по вашим словам) предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива».

Напомним, что Кикнадзе показал средний палец болельщику во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

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Все комментарии
Kuvkil
Kuvkil
14 июля в 22:03
Палыч - лайк!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 21:50
Видать память коротка. Есть такой человек - Филатов.
Евгений Шумских
Евгений Шумских
14 июля в 21:32
Я болельщик Спартака! Но так как поступили с Семейным не лезет ни в какие рамки.... Этот человек легенда Локомотива, он уже в преклонном возрасте. Поэтому честь ему и хвала как тренеру. Столько сколько сделал он как тренер никто не сделал для Локомотива. А кто такой Кикнадзе. Наверное ему больше подходит ебнадзе....Я не топлю за Локо, но я за здоровую конкуренцию, чем больше сильных команд в чемпионате, тем он интереснее .. тем зрелищнее. Да и лигу чемпионов интереснее смотреть, когда российские клубы более менее конкурентоспособные... А получается так, что в следующем сезоне Локо в еврокубках ничего не светит, а жаль, что так российский футбол из за таких людей как Кикнадзе слабеет каждый год
nubom
nubom
14 июля в 17:30, ред.
А куда смотрит наш славный комитет по этики? Ведь ему средний палец показывают!
andre_can
andre_can ответ Армейская душа (раскрыть)
14 июля в 17:27
Супер утка!!! Я думал Месси уже купили ;)
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июля в 16:11
Верно говоришь, Юрий Палыч! Лысоватый и седой грузин совсем прибурел и попутал берега. Очень жаль, что у Локомотива такой ген.директор.....
lobsterdam
lobsterdam
14 июля в 15:55
а кто этот кикнадзе? бывший спортивный комментатор?
Некакойшенко
Некакойшенко
14 июля в 15:23
Нынешним руководителям хоть бсы в глаза, всё божья роса.
Отряхнутся, отмахнутся и снова побегут бабло отбивать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 июля в 15:12
Палыч!!! Да не трогой ты его уже, что бы не пахло.... Прийдет время сам свалит.
cska1948
cska1948 ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
14 июля в 15:11
У руководителей есть "железная" поговорка: "Я с ВАС своей вины НЕ снимаю!". Так что найдут стрелочника и руководители Локо, как руководители СпаМа нашли стрелочника в лице арбитров.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
14 июля в 14:53
Палыч успокойся, скоро вернут тебя в Локомотив, эти олени руководители уже все поняли
112910415
112910415
14 июля в 14:16
не надо подгонять ... груша дозреет и сама шлёпнется !
Брулин
Брулин
14 июля в 13:55
Выглядит как будто деда выгнали из убежища в Fallout, а он стоит перед ним и кидает камнями в забор
морозз
морозз
14 июля в 13:46
Здесь есть и другая сторона, Сёмину не надо было делать это вью! Сделав его он нанёс своему клубу неприятный имидж и посыл руководству клуба! Бросая дрова в огонь, он должен понимать что клуб начнёт лихорадить и бросать из стороны в сторону а ПРИ ЭТОМ борьба идёт за прямое попадание в ЛЧ!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
14 июля в 13:37
Он не клуб топит,а конкретного человека,который как раз и топит Локо.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
14 июля в 13:32
Уволили Семина уже, для чего он свой бывший клуб топит то?
нечитайло
нечитайло
14 июля в 13:24
Ну это уж слишком
Армейская душа
Армейская душа ответ andre_can (раскрыть)
14 июля в 13:24
А, так вот почему в Питере почти все команды распустили - готовят Зенит к лиге ЛО!
ermak6848
ermak6848
14 июля в 13:13
Тёрки - как Интрига дня в московском регионе...
andre_can
andre_can
14 июля в 13:09
я вообще предлагаю все московские команды распустить!!! пусть в лиге МО играют :)
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 13:06
Следует согласиться.
shlomo
shlomo
14 июля в 12:49
Ну тут все очевидно, что исход лигочемпионской гонки может определить судьбу Кикнадзе в клубе. При назначении Николича он говорил, что отвечает за работу тренера, и хотя руководство «Локомотива» выступало против продолжения сезона и приглашало серба для строительства новой команды в новом сезоне, за возможную неудачу в текущей кампании наверняка придется отвечать.....и за это тоже...
beefs
beefs
14 июля в 12:47
зачем это выносить на общее обозрение....
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 12:39
Давит старый)) ну и правильно делает))
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 12:39
Кика нажил себе серъёзного врага, Палыч так просто не отстанет.
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 12:35
жестко
konstantin_t
konstantin_t
14 июля в 12:33
Ах Юрий Палыч. Довольно уже себя дискредитировать.. ты все сказал результатами
particular
particular
14 июля в 12:32, ред.
Противостояние продолжается... ЗакусИлись...
Куда же Васе идти, - обратно в "Клуб путешественников" не возьмут, в пинг-понге он не шарит, да и в киберспорте у него не задалОсь..:)
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 12:29
Кикнадзе Семину ,,I,,
Abordage
Abordage
14 июля в 12:26
Игра на публику.
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