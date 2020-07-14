Сёмин — Кикнадзе: «Вы должны уйти из футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти в отставку.
Вы должны уйти из футбола после вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива». Вы должны сделать это самостоятельно.
Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?
Но для начала передайте семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова все те бонусы, которые (по вашим словам) предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива».
Напомним, что Кикнадзе показал средний палец болельщику во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).
Куда же Васе идти, - обратно в "Клуб путешественников" не возьмут, в пинг-понге он не шарит, да и в киберспорте у него не задалОсь..:)
Куда же Васе идти, - обратно в "Клуб путешественников" не возьмут, в пинг-понге он не шарит, да и в киберспорте у него не задалОсь..:)