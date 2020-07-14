Сёмин — Кикнадзе: «Вы должны уйти из футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти в отставку.

Вы должны уйти из футбола после вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива». Вы должны сделать это самостоятельно.

Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но для начала передайте семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова все те бонусы, которые (по вашим словам) предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива».