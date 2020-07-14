ГлавнаяНовости

Маслов прокомментировал свой автогол в матче с «Сочи»

14 июля 2020, 11:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал свой автогол в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Игрок «Сочи» пошёл в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил. Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно — срезал в свои ворота.

Был ли это несчастный случай? Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка. Никто в команде не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам всё отлично понимаю.

Отец просто сказал, что такие эпизоды случались со многими, и посоветовал не забивать голову. В целом матч с «Сочи» получился неплохой. Да, неприятная ошибка, но она уже в прошлом.

Я считаю, что такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока. Не важно, хороший матч или плохой с точки зрения результата, расти нужно постепенно.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии8
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68
14 июля в 18:27
не парься. твой гол красивее гола Чалова в этом туре!
морозз
морозз ответ cska1948 (раскрыть)
14 июля в 17:27
Я согласен и это не показатель великого кипера всех времён и народов! Я смотрел его игру в составе Динамо и ездил на его прощальный матч в Москве, где он отстоял на ноль первый тайм!
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
14 июля в 15:38
Причём Яшин пропустил этот мяч между ног. Но ему тогда было уже за 40, а по советским меркам это уже не ветеран, а прадед.
mat73
mat73
14 июля в 14:37
Удачи и везения в дальнейшем - в обороне своих ворот и взятии чужих!
морозз
морозз
14 июля в 13:50
Даже великий Яшин один раз пропустил мяч с середины поля, про Акинфеева я промолчу а то кони нападут табуном и начнут лягаться! Каждый футболист может рассказать о чём либо подобном, главное чтобы это не стало закономерностью!
Бубнин
Бубнин
14 июля в 13:03
Забил гол и не забивает голову!
Юрниекс
Юрниекс
14 июля в 12:24
    ABir
    ABir
    14 июля в 12:01
    Ошибки у вратарей и защитников случаются и иногда приводят к голу, но почему атака за весь матч не одного не забила?
    makkie
    makkie
    14 июля в 11:55
    Забивать голову, действительно, не следует.
    Но начинает напрягать, как игроки спокойно воспринимают серии из поражений. При Кононове их было аж 5 подряд, сейчас уже 5 туров выиграть не можем.
    Что это такое? Намеренный слив сезона... или тренера?
    itujan
    itujan
    14 июля в 11:37
    Голову забивать не нужно, а голы в свои ворота иногда соперникам не помешают.
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 11:35
    А чего ему отчаиваться хоть гол забил, кстаати очень даже красивый.
    МапС
    МапС
    14 июля в 11:25
    В этом автоголе винить себя не стоит. В целом хорошо отыграл.
    Сп62
    Сп62
    14 июля в 11:21
    Павлу удачи. Ждём надёжной игры в очередных матчах.
    mihaluch
    mihaluch
    14 июля в 11:15
    Забудь, с кем не бывает.
    oFANATo
    oFANATo
    14 июля в 11:11
    Красиво забил Павлуша....не в чужие так хоть в свои ворота.)))
    shlomo
    shlomo
    14 июля в 11:07, ред.
    Сейчас у Спартака напрочь отсутствует традиционно командная скорость, переход от обороны к атаке - это были сильная сторона клуба... Ладно со многими случается....главное, Павел, что бы колени не тряслись ещё до выхода на поле...Пусть у тебя все получается...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 11:06
    Правильно мыслит.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100