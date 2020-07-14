Пожар на складе в Самаре не угрожает проведению игры «Крылья» — «Краснодар»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что пожар на складе в Самаре не угрожает проведению матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром». Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Самаре разгорелся 13 июля.

Матч 29-го тура РПЛ состоится, как и запланировано по графику, 15 июля на стадионе «Самара-Арена». Угрозы его проведению в связи с пожаром на складе в Самаре нет. Пожар силами ГУ МЧС по Самарской области локализован, угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на объекте.

Стадион находится на достаточно большом расстоянии от места происшествия. По результатам лабораторных исследований проб воздуха на границе жилой застройки в зоне загрязнения от пожара, которые проводил Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.