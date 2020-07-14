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Пожар на складе в Самаре не угрожает проведению игры «Крылья» — «Краснодар»

14 июля 2020, 09:52
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что пожар на складе в Самаре не угрожает проведению матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром». Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Самаре разгорелся 13 июля.

Матч 29-го тура РПЛ состоится, как и запланировано по графику, 15 июля на стадионе «Самара-Арена». Угрозы его проведению в связи с пожаром на складе в Самаре нет. Пожар силами ГУ МЧС по Самарской области локализован, угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на объекте.

Стадион находится на достаточно большом расстоянии от места происшествия. По результатам лабораторных исследований проб воздуха на границе жилой застройки в зоне загрязнения от пожара, которые проводил Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
14 июля в 10:06
Матч пройдёт по плану.
Эльмот
Эльмот
14 июля в 09:56
Пожар в другом конце города.
Не спартак
Не спартак
14 июля в 09:53
И это хорошо.
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