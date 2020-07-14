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Черчесов: «Капитаном сборной России был и остается Артем Дзюба»

14 июля 2020, 10:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучших игроков в сезоне-2019/20 в РПЛ.

Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал. Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло. Отмечу весь состав «Зенита». Я уже поздравил Сергея Семака и отметил, что клуб профессионально отнесся ко всем предписаниям: ни один игрок команды никуда не уезжал в период пандемии. В том числе и поэтому петербуржцы заслуженно стали чемпионами страны.

Как говорится, нет худа без добра; вот у меня, например, такого в клубной карьере не было, чтобы в середине сезона возникла такая огромная пауза. Не хочу ставить оценки, но в предыдущих интервью уже говорил, что время покажет, чья клубная политика в ситуации с коронавирусом будет правильнее. Нынешняя ситуация — это хороший опыт для тренеров, которые теперь уже знают, как наиболее эффективно в сложившейся обстановке подвести игроков к матчам. Потому что вполне ведь возможна вторая волна, коронавирус пока никуда не делся. Нестандартную ситуацию стандартными действиями не решить.

Кто будет капитаном? У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
14 июля в 17:12, ред.
А ты не догадываешься? Людей всегда портят две вещи, это чрезмерная власть и огромные и не заслуженные деньги. Исключений из этого правила нет
valt134
valt134
14 июля в 16:54
Когда-то Дзюба знатно «тырил мелочь» в раздевалке по карманам. Сейчас он Капитан сборной. Так и «на верху». «Капитанят», но «тырить» не забывают.
gdjwwgp52b79
gdjwwgp52b79
14 июля в 16:41
Главное такого капитана за спину не запускать
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 16:17
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    14 июля в 16:13
    Ясно, понятно! В таком случае Артем Дзюба не однократно будет показывать знаменитые "усы")
    Charismatic
    Charismatic
    14 июля в 15:44
    Зато нашу сборную будут больше любить в Европе, у нас капитан открытый гей.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
    14 июля в 15:37
    Значит Черчесов и Дзюбу , и ПРОМГАЗ боится!!!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    14 июля в 15:34
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      14 июля в 15:22
      Да причем Черчесов?
      Как скажут с верху так и будет,то есть с Питера
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      14 июля в 15:17, ред.
      Капитан сборной должен быть примером во всем!!! А этот шалопай уже столько раз засветился в неприглядных ситуациях , что и не сосчитать. И в интрижке был замечен, и язык его бесконтрольный кучу бестактных вещей выдал , а тут вообще вопиющую выходку с Азмуном устроили. Может Чечесову и побоку все эти выходки Дзюбы, а вот большинству болельщиков они не по нраву. Не должен человек с такой замаранной репутацией капитанить в сборной.
      А может Черчесов просто его боится ???
      Храневец
      Храневец
      14 июля в 15:05
      КАКАЯ РАДОСТЬ СЛОВ НЕТ
      Тальгат
      Тальгат
      14 июля в 15:01
      убрать 2астов из сборной
      spartach n1
      spartach n1
      14 июля в 15:01
      ekliziast
      ekliziast
      14 июля в 14:50
      Если Дзюба капитан , то сборная , команда щипачей.
      Groove000
      Groove000
      14 июля в 14:48
      Отшпехал и Черчесова тоже)
      makkie
      makkie ответ Doping87 (раскрыть)
      14 июля в 14:45, ред.
        Kresi frok
        Kresi frok
        14 июля в 14:36
        Такую перхоть нужно гнать ссаными тряпками из сборной не зависимо от результатов в чемпионате гаспрома.
        ildar_3871
        ildar_3871
        14 июля в 14:36
        Когда же на этом сайте можно будет писать правду ... Как только напишешь про Дзюбу правду коменты банятся ...
        Почему попираются мои конституционные права , говорить и знать правду ?!
        spartach n1
        spartach n1
        14 июля в 14:28
        ildar_3871
        ildar_3871
        14 июля в 14:25
        Стыдно перед Яшином за такую сборную !
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        ПОПОДИ в МЕНЯ ответ ildar_3871 (раскрыть)
        14 июля в 14:25
          ildar_3871
          ildar_3871
          14 июля в 14:22
          Еще никогда не было так стыдно за сборную!
          КЭТиК
          КЭТиК
          14 июля в 14:20
          В сборной должно быть не менее 10 процентов лиц с нетрадиционной ориентацией - Дзюба один из них.
          Doping87
          Doping87 ответ makkie (раскрыть)
          14 июля в 14:19
          Ты что, как Глушаков капитанил в Спартаке уже забыл?
          STVA 1
          STVA 1
          14 июля в 14:12
          Этим все сказано про наш футбол(
          spartach n1
          spartach n1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
          14 июля в 14:11
          ПОПОДИ в МЕНЯ
          ПОПОДИ в МЕНЯ
          14 июля в 14:07
          Надо газпрому азмуну гражданство побыстрее дать и будут с дзюбой продолжать петь про голубую луну! ЛЬВЫ!!! хахахахаха
          Питерские гоблины
          Питерские гоблины
          14 июля в 14:01
          Меня "умиляют" перцы которые свыше проголосовали - Без разницы, что он делает в раздевалке.... ? Вы серьёзно? Не хочу читать мораль, но равнодушие один из признаком кретинизма. Пусть для начала поучится ( Дзюба ) у капитана Зенита - Ивановича. Каким должен быть капитан. На крайняк у Тимощука пусть спросит.
          Геннадьич
          Геннадьич ответ sir_Alex (раскрыть)
          14 июля в 13:53
          Какой зенит с Медведевым во главе ,такой и Дзюба.Неужели питерцам все равно,что их любимый , обласканный футбольными чиновниками и упакованный деньгами Газпрома игрок вытворяет похабень с азмуном в раздевалке,поет"Голубая луна" и плюет на все и всех?! Учитывая его бескорыстную любовь к деньгам,можно подумать,что за эту провокацию он что то поимел от ЛГБТ-активистов...
          sir_Alex
          sir_Alex
          14 июля в 13:24
          Какая сборная, такой и капитан. И наоборот.
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