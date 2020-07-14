Черчесов: «Капитаном сборной России был и остается Артем Дзюба»

Главный тренер сборной России назвал лучших игроков в сезоне-2019/20 в РПЛ .

Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал. Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло. Отмечу весь состав «Зенита». Я уже поздравил Сергея Семака и отметил, что клуб профессионально отнесся ко всем предписаниям: ни один игрок команды никуда не уезжал в период пандемии. В том числе и поэтому петербуржцы заслуженно стали чемпионами страны.

Как говорится, нет худа без добра; вот у меня, например, такого в клубной карьере не было, чтобы в середине сезона возникла такая огромная пауза. Не хочу ставить оценки, но в предыдущих интервью уже говорил, что время покажет, чья клубная политика в ситуации с коронавирусом будет правильнее. Нынешняя ситуация — это хороший опыт для тренеров, которые теперь уже знают, как наиболее эффективно в сложившейся обстановке подвести игроков к матчам. Потому что вполне ведь возможна вторая волна, коронавирус пока никуда не делся. Нестандартную ситуацию стандартными действиями не решить.

Кто будет капитаном? У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.