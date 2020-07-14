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Ковалёв: «В какой-то момент потерял надежду, что мой трансфер состоится»

14 июля 2020, 10:52

Полузащитник Константин Ковалёв, перешедший из «Авангарда» в «Ростов», поделился своими эмоциями после осуществленного трансфера.

Рад, что история с моим переходом завершилась и я оказался в «Ростове». Уже успел почувствовать, что это большой клуб и серьёзная организация. Команда не просто так борется за самые высокие места в российском чемпионате. Честно говоря, в какой-то момент потерял надежду, что этот трансфер осуществится. В этой ситуации хотел бы поблагодарить все медиа, журналистов, благодаря которым история получила довольно громкий резонанс. Это однозначно сыграло большую роль. Потому что в какой-то момент переговоры были прерваны, готовился к худшему варианту, но после публикаций в прессе Курск изменил свою позицию, и клубам удалось договориться.

В «Авангарде» прежде всего благодарен экс-президенту клуба Николаю Волокитину и бывшему главному тренеру команды Мурату Искакову, которые по сути дали мне путёвку в большой футбол. Теперь моя задача состоит в том, чтобы приносить пользу новой команде, тренироваться на максимуме и зарабатывать свой шанс, возможность сыграть в составе «Ростова».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 июля в 12:03
Раз берут молодого на перспективу стало быть Козлов ещё годик попылит.
shlomo
shlomo
14 июля в 10:59
Все хорошо, что хорошо заканчивается..... удачи тебе в Ростове!
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