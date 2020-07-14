Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новый формат лимита на легионеров в РПЛ.
В сезоне-2020/21 в РПЛ формат лимита будет изменен на «8+17», что позволит иметь 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничений в заявке на матч.
Если бы это решение не было принято, то мы еще могли бы с вами подискутировать. Но оно уже объявлено, его надо не обсуждать, а просто выполнять. Для меня проблем нет, я всегда говорил, что если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите.
Казахи, армяне и киргизы не будут больше легионерами? Никаких проблем в этом плане я не вижу. Еще раз: есть открытое пространство, даже если футболисты из этих стран не считаются легионерами, это не значит, что они автоматически будут играть. Ни одному из них, во всяком случае я на это надеюсь, не будет выдан абонемент.
Что касается балбесов, нужно вводить тупо потолок зарплат, и всё. Не нравится условному Пупкину зарплата в условный евролям - добро пожаловать в забугорье, там будут платить больше. Если заслужишь. В итоге останутся те же самые балбесы, но с зарплатой более скромной, чем сейчас...
Что касается балбесов, нужно вводить тупо потолок зарплат, и всё. Не нравится условному Пупкину зарплата в условный евролям - добро пожаловать в забугорье, там будут платить больше. Если заслужишь. В итоге останутся те же самые балбесы, но с зарплатой более скромной, чем сейчас...
Не вижу логики, впрочем, и неудивительно...
Не вижу логики, впрочем, и неудивительно...
Лимит 10+15 был бы более полезным, так считаю.
З.Ы. Добавлю, что теперь теоретически за команду РПЛ может выйти 8 настоящих лега и 3 "разрешённых". Российский клуб без россиян в составе.
Черчесова ждёт новая волна игроков... Натуралов ,типа Гильерме...
Лимит 10+15 был бы более полезным, так считаю.
З.Ы. Добавлю, что теперь теоретически за команду РПЛ может выйти 8 настоящих лега и 3 "разрешённых". Российский клуб без россиян в составе.
Черчесова ждёт новая волна игроков... Натуралов ,типа Гильерме...