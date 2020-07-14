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Черчесов прокомментировал новый формат лимита на легионеров

14 июля 2020, 12:08

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новый формат лимита на легионеров в РПЛ

В сезоне-2020/21 в РПЛ формат лимита будет изменен на «8+17», что позволит иметь 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничений в заявке на матч.

Если бы это решение не было принято, то мы еще могли бы с вами подискутировать. Но оно уже объявлено, его надо не обсуждать, а просто выполнять. Для меня проблем нет, я всегда говорил, что если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите.

Казахи, армяне и киргизы не будут больше легионерами? Никаких проблем в этом плане я не вижу. Еще раз: есть открытое пространство, даже если футболисты из этих стран не считаются легионерами, это не значит, что они автоматически будут играть. Ни одному из них, во всяком случае я на это надеюсь, не будет выдан абонемент.

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pomor 445
pomor 445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июля в 12:54
Потолок - это для диктаторов, а у нас сплошь либералы (болтуны) - им конкуренция по душе.
pomor 445
pomor 445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июля в 12:52
Споров много - выбрали серединку, которая, как мнят, золотая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ pomor 445 (раскрыть)
14 июля в 14:00
Лимит вводили для интересов сборной, типа ,больше своих будет бегать. А теперь вместо своих будут бегать братья по республикам.
Что касается балбесов, нужно вводить тупо потолок зарплат, и всё. Не нравится условному Пупкину зарплата в условный евролям - добро пожаловать в забугорье, там будут платить больше. Если заслужишь. В итоге останутся те же самые балбесы, но с зарплатой более скромной, чем сейчас...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ pomor 445 (раскрыть)
14 июля в 13:53
Т.е. они изначально знали, что этот лимит так себе, но решили попробовать?
Не вижу логики, впрочем, и неудивительно...
pomor 445
pomor 445
14 июля в 12:50, ред.
Казахов, армян, белорусов и киргизов вывели за пределы лимита для конкуренции по зарплате с нашими балбесами, что существенно поможет малобюджетным клубам.
pomor 445
pomor 445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 июля в 12:46
Такой лимит и будет через пару сезонов. Принятый является пробой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 12:40, ред.
Новый лимит просто закрыл дорогу более качественным легам из Европы, но вместо них запустил других -казахов, армян и прочих. Их то и будут брать как более дешёвую рабсилу, вписывающуюся в лимит. Только играть они будут за свою сборную, а не за Россию. И какой смысл тогда ужесточать лимит, если одних игроков (более качественных, не в обиду игрокам из братских республик) заменят на других, признав их не легионерами? Российская сборная от этого не выиграет, а уровень чемпионата слегка упадёт.
Лимит 10+15 был бы более полезным, так считаю.
З.Ы. Добавлю, что теперь теоретически за команду РПЛ может выйти 8 настоящих лега и 3 "разрешённых". Российский клуб без россиян в составе.
Черчесова ждёт новая волна игроков... Натуралов ,типа Гильерме...
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 12:31
Про белорусов забыл усач.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 июля в 12:20
Черчесов не совсем прав. Казахи, киргизы, армяне и белорусы имеют бесспорное преимущество в том, что им можно платить в два раза меньше. А для бюджетных клубов из провинции это существенно. К тому же они не считаются легионерами.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 12:16
Клубы начнут задумываться об лишних иностранцах.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 12:10
Да ему вообще наплевать на все это)
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