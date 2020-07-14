Черчесов прокомментировал новый формат лимита на легионеров

Главный тренер сборной России прокомментировал новый формат лимита на легионеров в РПЛ .

В сезоне-2020/21 в РПЛ формат лимита будет изменен на «8+17», что позволит иметь 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничений в заявке на матч.

Если бы это решение не было принято, то мы еще могли бы с вами подискутировать. Но оно уже объявлено, его надо не обсуждать, а просто выполнять. Для меня проблем нет, я всегда говорил, что если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите.

Казахи, армяне и киргизы не будут больше легионерами? Никаких проблем в этом плане я не вижу. Еще раз: есть открытое пространство, даже если футболисты из этих стран не считаются легионерами, это не значит, что они автоматически будут играть. Ни одному из них, во всяком случае я на это надеюсь, не будет выдан абонемент.