Бывшему игроку «Зенита» стыдно за «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» оценил игру москвичей в минувшем сезоне.

Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами.