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Бывшему игроку «Зенита» стыдно за «Спартак»

23 июля 2020, 21:11

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил игру москвичей в минувшем сезоне.

Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
24 июля в 17:29
Разве у флюгера есть стыд.
RIR68
RIR68
24 июля в 11:44
нормально. привыкли уже.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
24 июля в 02:54
Быстров повторил цитату соккерчан : "стыдно за спартак!" Гы-гы
kts
kts
24 июля в 01:38
    Смольчик
    Смольчик
    24 июля в 01:06
    Такая уж команда, ничего не поделаешь.
    Evilhuman
    Evilhuman
    24 июля в 00:39
      Yurza
      Yurza
      24 июля в 00:29, ред.
      Верно сказал свинья-свинья.
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов ответ mihaluch (раскрыть)
      24 июля в 00:22
        Baggio R.
        Baggio R. ответ Александр Алексатов (раскрыть)
        23 июля в 23:43
        Сочувствую тебе
        Penokkio
        Penokkio
        23 июля в 23:41
        Самое прикольное, что за Быстрова максимально стыдно, что спартаковцам, что зенитовцам. Поэтому его слова-то и нет смысла серьёзно воспринимать
        Александр Алексатов
        Александр Алексатов ответ Baggio R. (раскрыть)
        23 июля в 23:37
          Александр Алексатов
          Александр Алексатов
          23 июля в 23:36
            Сергей Саныч
            Сергей Саныч
            23 июля в 23:31
            Он чьих будет?
            Romkurch
            Romkurch
            23 июля в 22:57
            В тарасовке ответили:"Пусть судьям будет стыдно за наше 7-е место."
            Abverin
            Abverin
            23 июля в 22:55
            Это для всех такое привычное явление.
            311
            311
            23 июля в 22:53
              Baggio R.
              Baggio R.
              23 июля в 22:36
              Стыдно за Быстрова
              mihaluch
              mihaluch
              23 июля в 22:29
              Середняк занимает привычное для себя место.
              post-navigator
              post-navigator
              23 июля в 22:24
                Levadia
                Levadia
                23 июля в 22:11
                По мне,дак Вовану на всё болт.
                А Спартак уже не первый год наступает на коровью лепёшку.
                oFANATo
                oFANATo
                23 июля в 22:07
                Стыдно за Быстрова.
                Сначало бомж
                Потом мясной.
                ABir
                ABir
                23 июля в 22:02
                Кто бы про стыд говорил
                Leha-ha50
                Leha-ha50
                23 июля в 21:59
                А мне показалось, что ему в целом по фигу.
                Ангел неБесГрешен
                Ангел неБесГрешен
                23 июля в 21:58
                  Legend 6
                  Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
                  23 июля в 21:57
                    Aчиститель
                    Aчиститель
                    23 июля в 21:55
                    Берут не игрой, а нытьем и скандалом.
                    Давайте думать
                    Давайте думать
                    23 июля в 21:53
                      Abverin
                      Abverin
                      23 июля в 21:51
                      Сказал очень в тему и вовремя.
                      Смольчик
                      Смольчик
                      23 июля в 21:49
                        beefs
                        beefs
                        23 июля в 21:46
                        все правильно сказал...
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