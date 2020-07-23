Бывшему игроку «Зенита» стыдно за «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил игру москвичей в минувшем сезоне.
Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами.
Стыд за спартак объединяет и сплачивает россиян.
Ну ещё и юмор в сторону тарасовки.
Простебать спартак - это бесценно!
Стыд за спартак объединяет и сплачивает россиян.
Ну ещё и юмор в сторону тарасовки.
Простебать спартак - это бесценно!
А Спартак уже не первый год наступает на коровью лепёшку.
А Спартак уже не первый год наступает на коровью лепёшку.
Сначало бомж
Потом мясной.
Сначало бомж
Потом мясной.
Вы этот чемпионат так по гнилому выиграли, а потом ваши футболисты так отметили в раздевалке, что вам век не отмыться.
И клоуны ваши несут вечно гундосую быстровщину. За копейку они кого хочешь продадут и что хочешь вещать будут.
Вы этот чемпионат так по гнилому выиграли, а потом ваши футболисты так отметили в раздевалке, что вам век не отмыться.
И клоуны ваши несут вечно гундосую быстровщину. За копейку они кого хочешь продадут и что хочешь вещать будут.
Даже в ссаной Сельте Федя Ельцин не прижился.
Один Головин хоть что то показывает.
В РФПЛ настал век уруновых гогуа суторминых ТЬФУ!!!
Даже в ссаной Сельте Федя Ельцин не прижился.
Один Головин хоть что то показывает.
В РФПЛ настал век уруновых гогуа суторминых ТЬФУ!!!