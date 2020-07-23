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Гендир «Зенита»: «Мы не работаем с судьями»

23 июля 2020, 17:45

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев рассуждает о судействе в чемпионате России.

Наши судьи только привыкают к VAR. Есть строгие правила, когда VAR применяется, а когда – нет. Даже тренеры еще до конца не понимают все эти правила. Тедеско просил однажды просмотр штрафного, который привёл к голу в ворота «Спартака». Но ведь такие эпизоды не просматриваются.

«Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается.

За одну ночь всё не поменяется в российском судействе. Один из краеугольных камней – подготовка молодых арбитров. Если программа будет не только на бумаге, то я уверен, что качество судейства в России будет расти. А от ошибок никуда не деться: они были, есть и будут.

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Все комментарии
дум
дум
24 июля в 11:33
за них работает газпром очередное повышение цены и с арбитрами проблемы решены
Адил Алиев
Адил Алиев
24 июля в 09:37
Зенит не работает с судьями, особенно это было заметно, в полуфинальном матче за кубок России.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Дракон1988 (раскрыть)
24 июля в 08:41
Ну извини,один раз все таки играл-пропустил,прошу прощения!!!!!!!!!Но это только 1 раз,в то время как тот же Спартак,ЦСКА играли в таких группах постоянно.!!!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 июля в 08:14
А зенит с Реалом играл? Ман Сити, Юнайтед, Интер, Лудогорцем ?)))
CSKA2012
CSKA2012
24 июля в 08:10
Зато судьи работают с Зенитом))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
24 июля в 07:36
1-е предложение и 1-е слово в предложении, А.Медведев: "НАШИ судьи только привыкают к VAR"
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
24 июля в 07:19
Хаген уже спалил вашу кантору.
dynkel
dynkel
24 июля в 00:38, ред.
Конечно не работаете вы их содержите
Расул Манаев
Расул Манаев
23 июля в 23:51
Все верно, вы с ними сотрудничаете
Дракон1988
Дракон1988 ответ Ген Геныч (раскрыть)
23 июля в 23:26
ЛЧ 2008-2009
Реал
Ювентус
Зенит
БАТЭ
TihonAlt
TihonAlt ответ Сергей Саныч (раскрыть)
23 июля в 23:08
очень точно:)
spilo
spilo
23 июля в 22:55
Насмешил.
beefs
beefs
23 июля в 22:48
что то слишком долго привыкают к ВАРу...
SpaM-SARW
SpaM-SARW
23 июля в 22:32
А Мишка: мы не работаем с судьями а просто командуем
ABir
ABir
23 июля в 22:07
Не работают, просто договаривают

Ся
VV V
VV V
23 июля в 21:59
Зачем работать с судьями, когда за халявные безвозвратные деньги государственного Газпрома, можно решать все дела на планете Земля ?!
cska1948
cska1948
23 июля в 21:46
Гендир «Зенита»: «Мы не работаем с судьями».
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Для этого у Зенита есть Дюков...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 июля в 21:37, ред.
ну а что так односторонне то ?!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Давай уж тогда Спартак-Аякс к примеру рассмотрим или Спартак-Реал?!!!))))))))))))))И вот еще тебе на заметку!!!!!!!!Проект ни разу в ЛЧ не играл в сильных группах,в каких играл(и) Спартак и ЦСКА,так что лучше бы ты промолчал бы как и ваш главнюк Медведёв!!!!!!)))))))))))))))))
gentlewolf
gentlewolf
23 июля в 21:28
Бу га га га:)
112910415
112910415
23 июля в 21:26
верим ! однозначно ! )
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Литейный 4 (раскрыть)
23 июля в 21:16
Ну куда нам до вас,вы не работаете,вы имеете их,если не по вашему то отправите судить его во 2 дивизион
Убийца Ливерпуля
Убийца Ливерпуля
23 июля в 21:04
Гендир «Зенита»: "Мы не работаем с судьями,мы их имеем"
Aчиститель
Aчиститель
23 июля в 20:52
Спартак половину бюджета тратит на судей, не для кого ни секрет.
Пердив зовет
Пердив зовет
23 июля в 20:08
Федун: "А мы - работаем!"
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 июля в 19:58
Бенфика...Зенит...
История личных встреч...
8 встреч в ЛЧ...
4 победы Зенита...
4 победы Бенфики...
...равное соперничество сильных клубов...
Ну может в последней игре португалам слегка фортануло...что Семак поехал к ним без 6-ти игроков основы....

Не худшая статистика....да и Бенфика не Брага...)))
Которой кто то 2 раза проиграл...при чём без Иванова,Вилкова и без комментариев "бывшего арбитра" Федотова...)))
Литейный 4
Литейный 4
23 июля в 19:52
Ну братцы, Спартак работающий с судьями это же аксиома. Гыгыгы
makkie
makkie
23 июля в 19:52
Это ж надо такую чушь ляпнуть 🤣🤣🤣
LOpp
LOpp
23 июля в 19:48
Он не устал оправдываться?
Клоун пархатый
Вова Туземец
Вова Туземец ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
23 июля в 19:47
Знатно их тогда тащили.
galem72
galem72
23 июля в 19:34
У кремля есть песок, у мид'а - захар, ну а у этого - медведь. Плешивому режиму нужны только "самые-самые".
))
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