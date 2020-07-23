Гендир «Зенита»: «Мы не работаем с судьями».

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев рассуждает о судействе в чемпионате России.

Наши судьи только привыкают к VAR . Есть строгие правила, когда VAR применяется, а когда – нет. Даже тренеры еще до конца не понимают все эти правила. Тедеско просил однажды просмотр штрафного, который привёл к голу в ворота «Спартака». Но ведь такие эпизоды не просматриваются.

«Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается.

За одну ночь всё не поменяется в российском судействе. Один из краеугольных камней – подготовка молодых арбитров. Если программа будет не только на бумаге, то я уверен, что качество судейства в России будет расти. А от ошибок никуда не деться: они были, есть и будут.