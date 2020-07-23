Гендир «Зенита»: «Мы не работаем с судьями».

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев рассуждает о судействе в чемпионате России.
Наши судьи только привыкают к VAR. Есть строгие правила, когда VAR применяется, а когда – нет. Даже тренеры еще до конца не понимают все эти правила. Тедеско просил однажды просмотр штрафного, который привёл к голу в ворота «Спартака». Но ведь такие эпизоды не просматриваются.
«Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается.
За одну ночь всё не поменяется в российском судействе. Один из краеугольных камней – подготовка молодых арбитров. Если программа будет не только на бумаге, то я уверен, что качество судейства в России будет расти. А от ошибок никуда не деться: они были, есть и будут.
Реал
Ювентус
Зенит
БАТЭ
Реал
Ювентус
Зенит
БАТЭ
Ся
Ся
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Для этого у Зенита есть Дюков...
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Для этого у Зенита есть Дюков...
История личных встреч...
8 встреч в ЛЧ...
4 победы Зенита...
4 победы Бенфики...
...равное соперничество сильных клубов...
Ну может в последней игре португалам слегка фортануло...что Семак поехал к ним без 6-ти игроков основы....
Не худшая статистика....да и Бенфика не Брага...)))
Которой кто то 2 раза проиграл...при чём без Иванова,Вилкова и без комментариев "бывшего арбитра" Федотова...)))
История личных встреч...
8 встреч в ЛЧ...
4 победы Зенита...
4 победы Бенфики...
...равное соперничество сильных клубов...
Ну может в последней игре португалам слегка фортануло...что Семак поехал к ним без 6-ти игроков основы....
Не худшая статистика....да и Бенфика не Брага...)))
Которой кто то 2 раза проиграл...при чём без Иванова,Вилкова и без комментариев "бывшего арбитра" Федотова...)))
Клоун пархатый
Клоун пархатый
))
))