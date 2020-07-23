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Газизов — о финансировании «Химок»: «Это невозможно»

23 июля 2020, 19:36

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что москвичи могут финансово помочь подмосковным «Химкам».

Это будет мусолиться, но мы соперники на поле. Речи о спонсировании не шло. Такое невозможно.

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Все комментарии
Columb
Columb
24 июля в 00:39
Все возможно, ты даже не узнаешь.
oFANATo
oFANATo
23 июля в 22:14
    cska1948
    cska1948
    23 июля в 21:52
    Хороши "соперники", если ШЕСТЬ игроков Химок будут ОФИЦИАЛЬНО на зарплате у СпаМа!
    ДСА
    ДСА
    23 июля в 20:39
    Химки поднимутся на тотализаторе.
    drug01
    drug01
    23 июля в 20:05
    Все шито белыми нитками...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 19:55
    А шесть игроков в аренду в Химки - это не помощь??? Тем более , что зарплату платить будет Спартак.
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 19:49
    Странно, в Химках уже бабло делят а Газизов даже знать не знает.
    Romkurch
    Romkurch
    23 июля в 19:43
    Так тебе и поверили.
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 19:38
    ты знаешь планы и возможности федуна?? не смеши)))
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