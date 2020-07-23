Газизов — о финансировании «Химок»: «Это невозможно»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что москвичи могут финансово помочь подмосковным «Химкам».
Это будет мусолиться, но мы соперники на поле. Речи о спонсировании не шло. Такое невозможно.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что москвичи могут финансово помочь подмосковным «Химкам».
Это будет мусолиться, но мы соперники на поле. Речи о спонсировании не шло. Такое невозможно.
Тоже завести себе фарм клуб
Что бы получать халявные 6 очков.
Тоже завести себе фарм клуб
Что бы получать халявные 6 очков.