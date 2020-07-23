Агент Гаича: «Сейчас Адольфо думает только о ЦСКА»

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич готовится к переходу в ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Матиас Фавано.
Сейчас юристы с обеих сторон согласовывают последние поправки и детали договоров. Эта сделка – большая и очень важная.
После этого мы начнем планировать поездку в Москву. Адольфо уже закончил все дела в Аргентине, он с нетерпением ждет отправления в Россию.
ЦСКА – всё, о чем сейчас думает Гаич. Он уже готов усердно работать в этом огромном клубе. Уверен, что Адольфо сумеет быстро адаптироваться к российскому футболу и вместе с ЦСКА бросит себе новые вызовы.
Вот чем, допустим, плох Адольф Сакс? Вам не нравится саксофон и джаз?
Или, например, Адольф Дасслер. Или "Адидас" тоже не нравится?
Можно и продолжить.
А то, что Шикльгрубера так назвали - ну так надо же было его как-то назвать. Не сразу же людоедом, его родители не знали во что превратится их чадо.
Вот чем, допустим, плох Адольф Сакс? Вам не нравится саксофон и джаз?
Или, например, Адольф Дасслер. Или "Адидас" тоже не нравится?
Можно и продолжить.
А то, что Шикльгрубера так назвали - ну так надо же было его как-то назвать. Не сразу же людоедом, его родители не знали во что превратится их чадо.
Посмотрим что там за "танк" подписали.
Посмотрим что там за "танк" подписали.