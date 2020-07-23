Агент Гаича: «Сейчас Адольфо думает только о ЦСКА»

Форвард «Сан-Лоренсо» готовится к переходу в ЦСКА . Об этом заявил агент футболиста Матиас Фавано.

Сейчас юристы с обеих сторон согласовывают последние поправки и детали договоров. Эта сделка – большая и очень важная.

После этого мы начнем планировать поездку в Москву. Адольфо уже закончил все дела в Аргентине, он с нетерпением ждет отправления в Россию.