ГлавнаяНовости

Агент Гаича: «Сейчас Адольфо думает только о ЦСКА»

23 июля 2020, 20:44

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич готовится к переходу в ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Матиас Фавано.

Сейчас юристы с обеих сторон согласовывают последние поправки и детали договоров. Эта сделка – большая и очень важная. 

После этого мы начнем планировать поездку в Москву. Адольфо уже закончил все дела в Аргентине, он с нетерпением ждет отправления в Россию.  

ЦСКА – всё, о чем сейчас думает Гаич. Он уже готов усердно работать в этом огромном клубе. Уверен, что Адольфо сумеет быстро адаптироваться к российскому футболу и вместе с ЦСКА бросит себе новые вызовы.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abverin
Abverin
24 июля в 01:08
Не о ЦСКА он думает, а о зарплате в клубе, в котором можно не напрягаться.
Jantu
Jantu
24 июля в 00:32
Насчет огромного клуба явный перебор, обычный середняк.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ navigators (раскрыть)
23 июля в 22:42
Ответ максимально корректен и убедителен. Браво!!!
navigators
navigators ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
23 июля в 22:16
Да, и почему же?
Вот чем, допустим, плох Адольф Сакс? Вам не нравится саксофон и джаз?
Или, например, Адольф Дасслер. Или "Адидас" тоже не нравится?
Можно и продолжить.
А то, что Шикльгрубера так назвали - ну так надо же было его как-то назвать. Не сразу же людоедом, его родители не знали во что превратится их чадо.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 22:11
Хоть он нем думает))
oFANATo
oFANATo
23 июля в 22:04
Ждём с нетерпением.
Посмотрим что там за "танк" подписали.
bratskij
bratskij
23 июля в 21:51
Самое главное от Чалова избавиться, остальное вторично.
Footbolista
Footbolista ответ cska vperiod (раскрыть)
23 июля в 21:48
Адольфо Хулиан летит к коням на самолете Ан......
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 21:23
А я думал он уже в полёте, даже самолёт за ним отправили, помоему пустышка.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 июля в 21:19
Хорошего человека Адольфом не назовут ! )))
Legend 6
Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 июля в 21:15
😂
Давайте думать
Давайте думать
23 июля в 21:15
Посмотрим на него, быстрей уж 8-9 августа что ли!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
23 июля в 21:14
Все может быть. Вероятен и вариант Витиньо. Тот тоже надежды подавал, а потом еле избавились.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 21:13
Он в основном в раздевалке это делает. Поэтому выход прост - не заходить к нему в раздевалку.
Legend 6
Legend 6
23 июля в 21:10
А ему говорили что в РПЛ иногда по полю бегает здоровый детина в синей майке и пристраивается к нападающим сзади? Может передумает подписывать?
drug01
drug01
23 июля в 21:06
Это очень хорошо... Ждём!
112910415
112910415
23 июля в 21:04
главное, чтоб плохого не думал ...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 20:57
Агент говорит красиво, посмотрим как парень "заговорит" на поле???
RIR68
RIR68
23 июля в 20:55
сдаётся мне, что толку от этого не будет.
CSKA2012
CSKA2012
23 июля в 20:50
Такое чувство что покупаем супер мега крутого игрока, который покорит РПЛ и вытянет клуб до полуфинала ЛЧ как минимум, а по факту окажется перекаченный Федя Чалов)))
cska59
cska59
23 июля в 20:49
Пора уже появляться,следующий сезон скоро .
Смольчик
Смольчик
23 июля в 20:47
Это пока, но скоро, увидев как играет Чалов, захочет домой.
shlomo
shlomo
23 июля в 20:46
Замусоленная тема
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100