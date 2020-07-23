Гендиректор «Зенита»: «Федун не ответил на мои извинения»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о недавнем конфликте с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и матче против «Спартака» в полуфинале Кубка России (2:1).

Я уже признал, что шутка [о Дзюбе и «Спартаке»] – не самая удачная, у меня есть и более удачные. Федуну я сразу отправил [сообщение], где сказал, что применение солдатско-казарменного юмора было неуместным. Это было еще до подачи их заявления в комитет по этике РФС .

Я не получил от него ответа. А говорить о том, что с нами там что-то сделают в Лиге чемпионов...

«Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА : из-за поражений этих двух клубов мы вылетели из шестерки рейтинга УЕФА . Вот это, на самом деле, не просто плохо, а очень плохо для нашего футбола. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, скажем так.

Я подчеркну, что я с огромным уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу. Он очень опытный, успешный бизнесмен, в рамках «Лукойла». Хорошо, что у него есть такая страсть к футболу, которой уже почти 20 лет. Ясно, что «Спартак» не простой клуб, со своей аудиторией. И слава Богу, что у нас есть такие люди, как он, как Галицкий, которые пришли не на один год.

Что касается матча со «Спартаком», то такие встречи всегда принципиальны. Мне кажется, что важнее одержать победу, чем придавать этому событию какие-то эпитеты – «уверенная победа», «сверхуверенная победа», «разгромная победа». Это был хороший футбол, особенно в первом тайме, когда у «Спартака» еще были силы. «Зенит» доминировал, что подтверждает в том числе статистика и по владению мячом, и по опасным моментам, и по ударам в сторону ворот и в створ ворот. Должны были забивать больше, минимум еще два – Азмун на последних секундах и Дзюба. Поэтому я считаю, что победили заслуженно.

Во втором тайме у «Спартака» уже не было сил, чтобы прессинговать, команда низко очень села. И если бы «Зенит» не был «Зенитом», то вообще мог бы прокатать мяч на своей половине поля весь второй тайм. Но «Зенит» никогда не катает мяч. Команда созидательная, которая старается играть в футбол. И в этом матче команды играли в футбол, особенно до перерыва. Болельщикам, думаю, эта встреча понравилась как тем, кто пришел на стадион, так и тем, кто собрался у экранов телевизоров. Судя по неофициальной статистике интерес к футболу после карантина существенно поднялся.