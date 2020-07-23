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Гендиректор «Зенита»: «Федун не ответил на мои извинения»

23 июля 2020, 15:48

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о недавнем конфликте с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и матче против «Спартака» в полуфинале Кубка России (2:1).

Я уже признал, что шутка [о Дзюбе и «Спартаке»] – не самая удачная, у меня есть и более удачные. Федуну я сразу отправил [сообщение], где сказал, что применение солдатско-казарменного юмора было неуместным. Это было еще до подачи их заявления в комитет по этике РФС.

Я не получил от него ответа. А говорить о том, что с нами там что-то сделают в Лиге чемпионов...

«Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА: из-за поражений этих двух клубов мы вылетели из шестерки рейтинга УЕФА. Вот это, на самом деле, не просто плохо, а очень плохо для нашего футбола. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, скажем так.

Я подчеркну, что я с огромным уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу. Он очень опытный, успешный бизнесмен, в рамках «Лукойла». Хорошо, что у него есть такая страсть к футболу, которой уже почти 20 лет. Ясно, что «Спартак» не простой клуб, со своей аудиторией. И слава Богу, что у нас есть такие люди, как он, как Галицкий, которые пришли не на один год.

Что касается матча со «Спартаком», то такие встречи всегда принципиальны. Мне кажется, что важнее одержать победу, чем придавать этому событию какие-то эпитеты – «уверенная победа», «сверхуверенная победа», «разгромная победа». Это был хороший футбол, особенно в первом тайме, когда у «Спартака» еще были силы. «Зенит» доминировал, что подтверждает в том числе статистика и по владению мячом, и по опасным моментам, и по ударам в сторону ворот и в створ ворот. Должны были забивать больше, минимум еще два – Азмун на последних секундах и Дзюба. Поэтому я считаю, что победили заслуженно.

Во втором тайме у «Спартака» уже не было сил, чтобы прессинговать, команда низко очень села. И если бы «Зенит» не был «Зенитом», то вообще мог бы прокатать мяч на своей половине поля весь второй тайм. Но «Зенит» никогда не катает мяч. Команда созидательная, которая старается играть в футбол. И в этом матче команды играли в футбол, особенно до перерыва. Болельщикам, думаю, эта встреча понравилась как тем, кто пришел на стадион, так и тем, кто собрался у экранов телевизоров. Судя по неофициальной статистике интерес к футболу после карантина существенно поднялся.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
24 июля в 18:38
«Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА: из-за поражений этих двух клубов мы вылетели из шестерки рейтинга УЕФА. Вот это, на самом деле, не просто плохо, а очень плохо для нашего футбола. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1193538/medvedev-aleksandr-zenit
- Вот это в точку! Только он забыл добавить к ним Локо.
Sanches65
Sanches65
24 июля в 06:59
Отвечать заднеприводному быдлу....это себя не уважать.
Svartalfheim
Svartalfheim
24 июля в 01:02
А что ждать от киевского еврея, бывшего замполита кроме хамства.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ekliziast (раскрыть)
23 июля в 21:09
Не,дырявому об этом думать.... То
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
23 июля в 21:02
Бывший ТОП-менеджер ОАО "Газпром" с быдляцким юмором, которого он не стесняется - нарочно не придумаешь.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
23 июля в 19:00
Увы, у нас сложилось определённое сословие, и "те" даже руку при встрече не протянут "этому"
ekliziast
ekliziast
23 июля в 18:59
Федуну в 57 с тобой контактировать.Может зашквариться.
kastites
kastites
23 июля в 18:34
Федул подлец и негодяй
kolpankolpan
kolpankolpan ответ LOpp (раскрыть)
23 июля в 18:21
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 июля в 18:20
    Кающийся словоблуд.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответ Блоссия (раскрыть)
    23 июля в 18:16
    Так там ответ и не нужен.
    112910415
    112910415
    23 июля в 18:06
    очень странный, очень
    RIR68
    RIR68
    23 июля в 18:05
    Во втором тайме у спартака уже не было сил
    ----------------------------------------------------------------------------
    это сейчас только я прочитал? пора менять монитор.
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Спагетти (раскрыть)
    23 июля в 17:59
    В отличии от Федуна у него хоть юмор есть,а у Федуна только нытье...
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    23 июля в 17:57
    Спартачи!! То всё фигня!! Киев переплюнул!))))))))))))))))))))
    Спагетти
    Спагетти
    23 июля в 17:53
    С какого колхоза этого Медведева откопали?) юмор в натуре как у прапорщика;)
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    23 июля в 17:36
    Нытик, а не хозяин клуба.
    iri13
    iri13
    23 июля в 17:31, ред.
    Как хорошо, что я не за Спартак
    Тринадцать матчей проиграв в чемпионате
    Возможно что-то в их дому не так?
    Но нет, грешат на судей, будьте-нате
    С трудом набравши тридцать шесть очков
    Страдают, бедные, от зависти и боли
    И лишь один Федун из под своих очков
    Визжит и ноет о судейском произволе
    А может быть намного проще всё
    И заговор вселенский "хрюшкам" только снится..
    Скорее разогнали б всё свое жульё
    Не лучше ль спартачам на себя оборотиться?..(C) ЛБЗ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 июля в 17:29, ред.
    Федун метит на должность гендира Зенита !!!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    23 июля в 17:29
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    23 июля в 17:25
    LOpp
    LOpp
    23 июля в 17:16
    Разговаривать с быдлятиной и отпускаться до его уровня... Зачем?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    23 июля в 17:08
    Это в его стиле! Ленька еще тот провокатор, но за свои слова порой ответа нести не хочет)
    Блоссия
    Блоссия
    23 июля в 17:05
    Федуну спасибо, что не ответил этой дешевке.
    порт
    порт ответ makkie (раскрыть)
    23 июля в 16:36
    Не ошибается только мёртвый.
    Литейный 4
    Литейный 4
    23 июля в 16:35
    Федун был немного не в себе. Коньячек забористый. Гыгыгы
    Oliver S
    Oliver S
    23 июля в 16:34
    Ещенко за Федуна извинился
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    23 июля в 16:33
    А мне интересно! Какой-то ген.дир.!! Пытается на равных говорить с владельцем!! И смех и грех))))))))
    Pashok00786
    Pashok00786
    23 июля в 16:33
    соккер зачем вы публикуете то что говорит этот одоклетоный медведев ...он пыль дно его вообще нет...кому 3 нужен...
    makkie
    makkie ответ порт (раскрыть)
    23 июля в 16:30, ред.
    Адекватный и уверенный в себе человек не станет оскорблять соперника похабщиной, считая это остроумной шуткой. Да еще и через СМИ.

    Медведев ведёт себя как великовозрастный школьник, который постоянно пытается кому-то что-то доказать. Но в итоге оказывается не у дел и только усиливает негативное отношение к себе.
    Задумайтесь над его поведением.
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