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Федун: «В следующем сезоне будем бороться за титулы и Лигу чемпионов»

23 июля 2020, 18:07

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах на следующий сезон.

Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности, с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым.

Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей. 

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
24 июля в 08:29
да пусть говорят, не они, не тем более спартак ими не станут
Рыжая Борода
Рыжая Борода
24 июля в 07:41
бюджетная эффективность в словах Федуна - это максимальная экономия ден знаков, а операционная эффективность подразумевает достижение результата при определенном кол-ве денежных знаков, противоречие и пустословие
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
24 июля в 07:17
Бомжи уже воткрытую говорят что станут чемпионами. Потому что знают что все проплачено все сделано для них. Что ещё надо?
Багров-брат
Багров-брат
24 июля в 03:49
Прозвучала ежегодная ария бестрофейного мечтателя. Ждём повторения в следующем году...)))
Лёня, продай Спартак, не мучай публику...)))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
24 июля в 03:40
+ еще и пейсы по колено..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 июля в 02:01
Смешно, честно)))
Svartalfheim
Svartalfheim
24 июля в 01:01
А получится отбор в пердив в переходных матчах.
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответ ssmith589 (раскрыть)
24 июля в 00:32
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    24 июля в 00:28
    голову лечи и поменьше ангельской пыли в своих оффшорах нюхай
    311
    311
    24 июля в 00:15
    В следующем сезоне покажет всем кузькину мать в лиге чемпионов!)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Верг (раскрыть)
    24 июля в 00:04
    А отборы у нас никто не проходит. И Краснодар тоже вряд ли пройдет. Там уровень другой на голову повыше РПЛ.
    Верг
    Верг
    23 июля в 23:22
    в след сезоне лч это первое место, второе место будут проходить отборы
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    23 июля в 22:50
    Вряд ли с 7-11 места выпустят в Лигу Чемпионов в следующем году гы-гы
    zsb1961
    zsb1961
    23 июля в 22:47
    Мечтать не вредно!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    23 июля в 22:45
    Комбинация супер, и до этого была трехходовочка с пяткой Чалова, тоже не плохо.
    Это лучше чем навесы на авось, это футбол
    Grey33
    Grey33
    23 июля в 22:45
    Если бы я топил за Коней, сказал бы: "Федун, не смеши мои копыта".
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 июля в 22:37
    Щенников откровенно сказал, что это вышло случайно. Парень честный.
    Сов Армия
    Сов Армия
    23 июля в 22:30
    И так уже почти 18 лет бодрятся за титулы
    spartak kursk
    spartak kursk
    23 июля в 22:24
    Пора заканчивать заниматься борьбой и начинать уже заниматься другим видом спорта-играть в футбол....
    Будет игра-будут и титулы..

    А в обещания не очень-то верится..
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    23 июля в 22:12
    Один и тот-же не смешной анекдот , только борода с каждым годом всё длиннее.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    23 июля в 22:10
    Да, хочу голы в стиле Щенникова Тамбову
    Юрниекс
    Юрниекс
    23 июля в 22:02
    Самый большой шутник в нашем футболе Пер..тьфу Федун.
    Petergoff
    Petergoff
    23 июля в 21:54
    Где то, я это уже слышал))))
    Levadia
    Levadia
    23 июля в 21:49
    Смехопанорама.
    Федун,как "Вовка в тридевятом царстве".
    Фантазия большая,а работа тяп-ляп.
    cska1948
    cska1948
    23 июля в 21:34
    Федун: «В следующем сезоне будем бороться за титулы и Лигу чемпионов»
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    А на вопрос: "Кто ваш главный конкурент в этой борьбе?" Федун ответил:"Как кто? Конечно Департамент судейства!"
    Romkurch
    Romkurch
    23 июля в 20:50
    Давненько в ЛЧ не позорили страну.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 июля в 20:39
    Айзек Азимов
    Рэй Бредберри
    Леонид Федун
    Шуnя771
    Шуnя771
    23 июля в 20:32
    Каждый год одно и тоже...

    4 топ игрока, работа с судьями, не тасовать тренеров (Тодеско пущай тренирует)
    CSKA2012
    CSKA2012
    23 июля в 20:31
    Не понимаю, чем будут связаны изменения во всех командах, по сути это как перерыв на игры сборных 2-3 недели, не реально что то изменить будет такая же картина как и в этом сезоне, клубы тупо не успеют что то новое придумать)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Альфи (раскрыть)
    23 июля в 20:31
    Привет Альфи)
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