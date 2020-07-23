Федун: «В следующем сезоне будем бороться за титулы и Лигу чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах на следующий сезон.
Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности, с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым.
Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей.
Лёня, продай Спартак, не мучай публику...)))
Лёня, продай Спартак, не мучай публику...)))
Это лучше чем навесы на авось, это футбол
Это лучше чем навесы на авось, это футбол
Будет игра-будут и титулы..
А в обещания не очень-то верится..
Будет игра-будут и титулы..
А в обещания не очень-то верится..
Федун,как "Вовка в тридевятом царстве".
Фантазия большая,а работа тяп-ляп.
Федун,как "Вовка в тридевятом царстве".
Фантазия большая,а работа тяп-ляп.
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А на вопрос: "Кто ваш главный конкурент в этой борьбе?" Федун ответил:"Как кто? Конечно Департамент судейства!"
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А на вопрос: "Кто ваш главный конкурент в этой борьбе?" Федун ответил:"Как кто? Конечно Департамент судейства!"
Рэй Бредберри
Леонид Федун
Рэй Бредберри
Леонид Федун
4 топ игрока, работа с судьями, не тасовать тренеров (Тодеско пущай тренирует)
4 топ игрока, работа с судьями, не тасовать тренеров (Тодеско пущай тренирует)