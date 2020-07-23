Федун: «В следующем сезоне будем бороться за титулы и Лигу чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах на следующий сезон.

Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности, с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым.

Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей.