«Будем очень скучать по тебе, особенно я». Салах попрощался с Ловреном

Нападающий «Ливерпуля» эмоционально попрощался с защитником , который перешёл в «Зенит».

Не знаю, как это выразить, друг мой. Ты не представляешь, что я чувствую сейчас. Мы действительно будем очень скучать по тебе, особенно я. Ты был невероятным игроком и отличным другом для меня. Мы будем очень скучать по тебе. Я очень скучаю по тебе, я так тебя люблю. Ты был великолепен и на поле, и вне его.

Спасибо тебе за все, что ты сделал для клуба, спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, а также желаю сделать отличную карьеру, наслаждаясь новым клубом вместе со своей семьей.

Большое спасибо и до скорой встречи.