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«Будем очень скучать по тебе, особенно я». Салах попрощался с Ловреном

вчера, 17:26

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах эмоционально попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешёл в «Зенит».

Не знаю, как это выразить, друг мой. Ты не представляешь, что я чувствую сейчас. Мы действительно будем очень скучать по тебе, особенно я. Ты был невероятным игроком и отличным другом для меня. Мы будем очень скучать по тебе. Я очень скучаю по тебе, я так тебя люблю. Ты был великолепен и на поле, и вне его.

Спасибо тебе за все, что ты сделал для клуба, спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, а также желаю сделать отличную карьеру, наслаждаясь новым клубом вместе со своей семьей.

Большое спасибо и до скорой встречи.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Владимир Тимофеевв (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:22
    112910415
    112910415
    вчера в 20:12
    не надо расставаться, Мохамед ! поезжай следом !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    вчера в 19:57
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      вчера в 19:50
      Ловрен был любимой женой сАлаха)
      ekliziast
      ekliziast ответ номер 12 (раскрыть)
      вчера в 19:45, ред.
      Дзюбина ему Саллаха вполне заменит.
      ekliziast
      ekliziast ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
      вчера в 19:44
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 18:33
        не плачь ))скоро к нем у приедешь))
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 18:01
        Египтянин плакал.
        Владимир Тимофеевв
        Владимир Тимофеевв ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 18:01
        Это ты о Спартаке? Ты прав Спартаку нужно больше денег на судей иначе без этого им светит вылет в ФНЛ в следующем сезоне. Скорее Ротор станет чемпионом России чем Спартак обыграет Зенит
        Смольчик
        Смольчик
        вчера в 17:59
        Ловрен скоро будет свиньям не давать скучать.
        DEIVID
        DEIVID
        вчера в 17:48
        Не беспокойся Салах, он быстро попадёт в крепкие и нежные объятия Дзюбы.
        Obdulio Varela
        Obdulio Varela
        вчера в 17:39
        Я очень скучаю по тебе, я так тебя люблю.

        Походу ещё один дзюбин клиент прибыл
        номер 12
        номер 12
        вчера в 17:37
        Прощание конечно трогательное, но не такое как будет у Дзюбы и Азмуна
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 17:34
        Не уходи, побудь со мною,
        Я так давно тебя люблю,
        Тебя я лаской огневою
        И обожгу, и утомлю.
        ( Н. Зубов)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
        вчера в 17:32
        На судей деньги нужны
        Литейный 4
        Литейный 4
        вчера в 17:29
        Мы с Ивановичем тоже будем прощаться. Гыгыгы
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 17:28
        Зачем тогда от него избавились раз все будут по нему скучать?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 17:27
        Респект
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 17:27
        Смешно. Все будут скучать.
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