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Клопп — о Ловрене: «Ещё одна легенда „Ливерпуля“, которая покидает клуб»

вчера, 16:04

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

Ещё одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важным игроком команды с первого дня моей работы. Помню, когда я тренировал «Боруссию», мы играли с «Ливерпулем» во время предсезонки, тогда Деян забил невероятно сильным ударом головой. Именно это воспоминание было в моей голове, когда я пришёл и начал думать о выборе защитников. Он всегда проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в матче с «Боруссией». Прекрасный момент.

Ему вряд ли понравилось, когда я заменил его в первом тайме матча с «Тоттенхэмом», но это часть футбола. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе. Прекрасный игрок и прекрасный человек.

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
вчера в 21:43
Глупый вопрос. Своё мнение есть у каждого, но не каждый может его высказать и ещё мало кто может его отстоять.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 21:40
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 20:59
    Если Клопп не с досады про болезнь, то это промашка Зенита. Только подозрительно, что Клопп забрасывает такую пилюлю сразу после трансфера, как будто хочет ложку дёгтя добавить. Так делают, когда то, что сделано не по нутру, а изменить не в силах. С другой стороны, что же - дельцы уже и с Клоппом не считаются?
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    вчера в 20:13
    Ключевое здесь "когда был здоров", походу зенит купил очередного маркизио)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:09
    Что за легенда такая, которая оказалась среди бомжей.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв ответ Угадайте кто (раскрыть)
    вчера в 19:05, ред.
    Ну да у Ювентуса видимо истёк контракт с судейским корпусом Италии спустя 9 лет. Теперь скорее всего все деньги пойдут на продление контракта со всеми судьями в Серии А и покупки новых судей для оформления своего 10 чемпионства подряд.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    вчера в 18:20
    Ювентусу кабинетные чашки не нужны
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:31
    Жиго сильнее в любом случае
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв ответ Угадайте кто (раскрыть)
    вчера в 17:04, ред.
    Как же вы все-таки любите этого Скомину что не дня не можете без него прожить. Понимаю что надоело ждать того дня когда Скомина наконец-то рассудит матч Ювентуса.
    blitz
    blitz
    вчера в 17:03
    А что же тогда расстались с легендой? Взяли бы и продлили контракт, какие проблемы?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 16:51
    Это сарказм наверное легенда,очень да же хорошо что косячник покинул клуб ,давно хотел что бы его продали,а так удачи ему в Зените.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:42
    Он совершил легендарный переход в Россию.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    вчера в 16:41, ред.
    Пока в строю Оливер и Скомина это не потеря)
    An Jo
    An Jo
    вчера в 16:37
    "Когда он был здоров - он очень часто был в составе" - ключевая фраза опуса)
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 16:23
    посмотрим))вариантов множество)))
    vovinho11
    vovinho11
    вчера в 16:07
    🤣
    Cir Braun
    Cir Braun
    вчера в 16:06
    Уходит в хороший клуб.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:05
    Главное, чтобы не перехвалили
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