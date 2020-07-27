Клопп — о Ловрене: «Ещё одна легенда „Ливерпуля“, которая покидает клуб»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал трансфер защитника в «Зенит».

Ещё одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важным игроком команды с первого дня моей работы. Помню, когда я тренировал «Боруссию», мы играли с «Ливерпулем» во время предсезонки, тогда Деян забил невероятно сильным ударом головой. Именно это воспоминание было в моей голове, когда я пришёл и начал думать о выборе защитников. Он всегда проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в матче с «Боруссией». Прекрасный момент.

Ему вряд ли понравилось, когда я заменил его в первом тайме матча с «Тоттенхэмом», но это часть футбола. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе. Прекрасный игрок и прекрасный человек.