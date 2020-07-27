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Коммиссо — о судействе: «Над нашей командой просто издеваются»

вчера, 14:27
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Патрон «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал итальянское судейство после матча 36-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).

Мы не можем понять, какие критерии используются, когда арбитры обращают внимание на VAR. Почему одни и те же правила не могут быть использованы для всех? 

Итальянский футбол не может попадать в подобные ситуации. Нужно срочно что-то решать. 

Я не хочу ничего больше добавлять, но я не могу просто молчать, когда чувствую, что над нашей командой просто издеваются. Все видели, как работали судьи во вчерашнем матче.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:54
думаю би)))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 16:33
А ВАР какой ориентации??)))
STVA 1
STVA 1 ответ usk (раскрыть)
вчера в 16:15
)))
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 15:52
Фиорентина ещё хорошо отскачила: две штанги из убойных позиций чего стоят!
Пенальти правильные, нечего спорить.
Обидно, наверное. Это спорт.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ usk (раскрыть)
вчера в 15:32
Есть такое подозрение .
usk
usk ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:28
короче судьи научились использовать VAR в своих интересах
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:27
хватит экспериментов верните нормальный футбол))) а то слишком много мишеней для недовольства стало))) раньше было всё понятно кто не традиционной ориентации на поле))
Bikcon
Bikcon
вчера в 15:08
Ноют хуже спартака, нет нотки экспрессии.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:56
Проигравшие раньше жаловались на главного арбитра, на ассистентов, а теперь стрелы недовольства летят в ВАР. Пока в судейских решениях присутствует человеческий фактор , жалобы будут всегда. Ведь и раньше часто проигравшие сваливали неудачи на судей. Не помню такого , чтобы кто то сказал : "Сегодня нам судьи помогли победить и благодаря им мы получили три очка" , - хотя многие понимают , что победу принесли ошибки судей.
ВАР еще достаточно молод, многие аспекты контроля за игрой будут меняться, что то будет добавляться.
ВАР уже никуда не уйдет, просто надо улучшать его работу.
Смольчик
Смольчик
вчера в 14:50
Это итальянские нытики.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:40
Надо отказаться от ВАР.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 14:33
Отменять надо всё это VAR-ево
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:30
В сериале все судьи продажные, уважаемый патрон)))
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