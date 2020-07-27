Коммиссо — о судействе: «Над нашей командой просто издеваются»

Патрон «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал итальянское судейство после матча 36-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).
Мы не можем понять, какие критерии используются, когда арбитры обращают внимание на VAR. Почему одни и те же правила не могут быть использованы для всех?
Итальянский футбол не может попадать в подобные ситуации. Нужно срочно что-то решать.
Я не хочу ничего больше добавлять, но я не могу просто молчать, когда чувствую, что над нашей командой просто издеваются. Все видели, как работали судьи во вчерашнем матче.
ВАР еще достаточно молод, многие аспекты контроля за игрой будут меняться, что то будет добавляться.
ВАР уже никуда не уйдет, просто надо улучшать его работу.
ВАР еще достаточно молод, многие аспекты контроля за игрой будут меняться, что то будет добавляться.
ВАР уже никуда не уйдет, просто надо улучшать его работу.