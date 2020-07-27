Коммиссо — о судействе: «Над нашей командой просто издеваются»

Патрон «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал итальянское судейство после матча 36-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).

Мы не можем понять, какие критерии используются, когда арбитры обращают внимание на VAR . Почему одни и те же правила не могут быть использованы для всех?

Итальянский футбол не может попадать в подобные ситуации. Нужно срочно что-то решать.

Я не хочу ничего больше добавлять, но я не могу просто молчать, когда чувствую, что над нашей командой просто издеваются. Все видели, как работали судьи во вчерашнем матче.