Анчелотти: «Пиоли вытащил „Милан“ из болота»

Итальянский тренер считает, что «Милан» должен продлить контракт с нападающим .

Продление контракта с Ибрагимовичем — это не просто правильно, это главная обязанность клуба. Он по-прежнему незаменимый игрок.

Я думаю, что Пиоли всем доказал, что он отличный специалист, он проделал хорошую работу, вытащил команду из болота.