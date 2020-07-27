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Анчелотти: «Пиоли вытащил „Милан“ из болота»

вчера, 14:06

Итальянский тренер Карло Анчелотти считает, что «Милан» должен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем

Продление контракта с Ибрагимовичем — это не просто правильно, это главная обязанность клуба. Он по-прежнему незаменимый игрок. 

Я думаю, что Пиоли всем доказал, что он отличный специалист, он проделал хорошую работу, вытащил команду из болота. 

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:03
не согласен с карло))) нужны новые люди !!! иначе болото поглотит клуб совсем))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:44
    Milan199675
    Milan199675 ответ DEIVID (раскрыть)
    вчера в 14:34
    Рангник тоже кот в мешке. Нет никакой гарантии, что с его приходом, Милан вновь станет топ клубом.
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 14:22
    Жаль, что в следующем сезоне он скорее всего вернёт Милан туда же. Его статистика говорит как раз об этом. Бывает хороший первый сезон и провальный второй, за что его и выгоняли.
    Очень жаль, что мы променяли перспективу развития клуба с Рангником, на сиюминутный, да и то не сильный успех с Пиоли. А дальше всё будет как и с Гатуззо.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:19
    Наверно так и есть.
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