Анчелотти: «Пиоли вытащил „Милан“ из болота»

Итальянский тренер Карло Анчелотти считает, что «Милан» должен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Продление контракта с Ибрагимовичем — это не просто правильно, это главная обязанность клуба. Он по-прежнему незаменимый игрок.
Я думаю, что Пиоли всем доказал, что он отличный специалист, он проделал хорошую работу, вытащил команду из болота.
Очень жаль, что мы променяли перспективу развития клуба с Рангником, на сиюминутный, да и то не сильный успех с Пиоли. А дальше всё будет как и с Гатуззо.
Очень жаль, что мы променяли перспективу развития клуба с Рангником, на сиюминутный, да и то не сильный успех с Пиоли. А дальше всё будет как и с Гатуззо.