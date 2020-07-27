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Юрич — о возобновлении сезона Серии А: «Это не футбол, а бизнес»

вчера, 14:50

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич считает, что руководство Серии А зря возобновило сезон после карантина, который был вызван пандемией коронавируса. 

Мы играем ради денег и телевизионных прав. Это не футбол, здесь нет настоящих эмоций. 

Мы стараемся изо всех сил, игроки делают все возможное, некоторые из них сидят на обезболивающих препаратах. 

Футбол — это нечто другое. Это игра перед болельщиками, совершенно другие эмоции. Такой футбол, каким мы его видим сейчас, не стоит многого.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:28
Юрия выбрал самый простой способ для объяснения неудач Вероны после возобновления сезона.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:43
Не хотят могут и не играть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:30
в каком вине нашел истину?))))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:11
Юрич прав но к сожалению футбол это бизнес везде.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:09
Эпидемия длится с прошлой осени, скоро год будет. Где гарантии , что она завтра закончится??? Таких гарантий никто не даст. Пандемия может продлится еще и год , и два. Что же делать клубам в этой ситуации??? Разогнать игроков по домам??? Это полное разорение для многих будет, ведь игрокам и работникам клубов надо платить . Т.е. клуб должен зарабатывать. Клубы миллиардеры может и протянут и год , и два , а большинству просто придется закрыться и распустить персонал на все четыре стороны.
Будем надеяться , что очередная напасть очень скоро сойдет до минимума и чемпионаты пройдут без форс мажоров.
Abverin
Abverin
вчера в 14:51
Это уже давно так.
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