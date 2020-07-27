Юрич — о возобновлении сезона Серии А: «Это не футбол, а бизнес»

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич считает, что руководство Серии А зря возобновило сезон после карантина, который был вызван пандемией коронавируса.
Мы играем ради денег и телевизионных прав. Это не футбол, здесь нет настоящих эмоций.
Мы стараемся изо всех сил, игроки делают все возможное, некоторые из них сидят на обезболивающих препаратах.
Футбол — это нечто другое. Это игра перед болельщиками, совершенно другие эмоции. Такой футбол, каким мы его видим сейчас, не стоит многого.
Будем надеяться , что очередная напасть очень скоро сойдет до минимума и чемпионаты пройдут без форс мажоров.
Будем надеяться , что очередная напасть очень скоро сойдет до минимума и чемпионаты пройдут без форс мажоров.