Журналист Брага: «„Спартак“ может выиграть РПЛ в следующем сезоне»

Итальянский журналист Микаэль Брага поделился мнением о перспективах «Спартака» в следующем сезоне.

Трудно сказать, принял ли «Спартак» верное решение, оставив Тедеско. Но Газизов — опытный гендиректор, и он знает, что делать. Менять тренеров постоянно — это плохо, в таком случае невозможно начать какой-то цикл. Может, в «Спартаке» подумали, что новый тренер получил бы мало времени на подготовку к сезону, а Тедеско уже достаточно работал в клубе, поэтому знает команду и футболистов.

По-моему, «Спартак» уже в ближайшем сезоне способен бороться и за чемпионство. Не согласен с теми, кто говорит, что у него состав максимум для пятого места. «Спартаку» по силам показать в новом чемпионате гораздо лучший результат, чем в прошлом.