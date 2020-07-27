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Журналист Брага: «„Спартак“ может выиграть РПЛ в следующем сезоне»

вчера, 14:34

Итальянский журналист Микаэль Брага поделился мнением о перспективах «Спартака» в следующем сезоне.

Трудно сказать, принял ли «Спартак» верное решение, оставив Тедеско. Но Газизов — опытный гендиректор, и он знает, что делать. Менять тренеров постоянно — это плохо, в таком случае невозможно начать какой-то цикл. Может, в «Спартаке» подумали, что новый тренер получил бы мало времени на подготовку к сезону, а Тедеско уже достаточно работал в клубе, поэтому знает команду и футболистов.

По-моему, «Спартак» уже в ближайшем сезоне способен бороться и за чемпионство. Не согласен с теми, кто говорит, что у него состав максимум для пятого места. «Спартаку» по силам показать в новом чемпионате гораздо лучший результат, чем в прошлом.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 21:26
Слишком пустые заявления. Тут нечего обсуждать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:23
Положа руку на сердце ,составчик у нас ,действительно не чемпионский . Вот если убрать безмозглую молодёжь ,от которой толку никогда не будет : Умярова ,Маслова ,Гапонова ,и купить кого-нибудь поопытнее ,то ещё можно о чём -то разговор вести ! А с этими ,действительно ,только 5-7 места !
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 20:02
Вот смехопанорама будет от бомжей и паравозов в лиге чемпионов:)
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответ handreb (раскрыть)
вчера в 20:01
Когда Карреру поставили тренером вы тоже все смеялись а Спартак взял и стал чемпионом.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:48
В Смехопанораму его! Забавный малый)
handreb
handreb
вчера в 19:25
Даже мой кот засмеялся.
12й игрок
12й игрок
вчера в 18:31
Гораздо лучший результат может и покажут, но не чемпионство.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
вчера в 18:03
Если он такое заявляет, то он не знает о нашем чемпионате совсем ничего и тем более о спартаке, гнать его с телевидения взашей.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:01
Еще один предсказатель-Петрушка, смешит народ. Юбилеи закончились, а к пердиву спартак ближе чем к призовой тройке.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:46
А знает ли Брага про фарм-клубы, которые помогают добыть +12 очков ?! Этой форы достаточно для чемпионства. Для подстраховки, ещё и работа с судьями.
Поэтому до сих пор, российский чемпионат не рассматривается всерьёз в европейском футболе.
шацк
шацк
вчера в 17:45
Какое 5 место, спартак выжал максимум заняв 7 - его место сейчас во 2 десятке!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:40
Да что ты говоришь! Вот это ты аванс, конечно, выдал пупсикам) Если только в параллельной Вселенной, где не будет Зенита, ЦСКА, Краснодара и Локомотива.
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 17:32
А,что уже 16 лет прошло?
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:30, ред.
Смешно сказал Брага.🤣
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:28
Очень смелое , но ни чем не обоснованное заявление.
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 17:25
Очень смешно.Если только в фнл чемпионом.
ошалевший
ошалевший ответ Glyba (раскрыть)
вчера в 17:22
вар есть,только смотрят его не всегда почему то
bn20
bn20
вчера в 17:22
Юморист однако этот Брага
Великолепный
Великолепный
вчера в 17:14, ред.
Не для пятого места состав у спартака, а для седьмого. Брага, в турнирную таблицу смотри.))
Glyba
Glyba
вчера в 17:12
Нытьем сейчас ничего не выиграешь, не 90-е годы и есть VAR.
handreb
handreb
вчера в 17:10
Брага, наверное, не знает как Брага спартак в квалификации.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 17:08
Почему нет?может
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответ denmig (раскрыть)
вчера в 17:08
    denmig
    denmig ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
    вчера в 16:44
    О как ! Не думал, что кому-то в Италии интересен Наш чемп! Извини! - иногда, получается, что желтопрессные истории важнее, чем сама суть событий!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ спартак 1987 (раскрыть)
    вчера в 16:38, ред.
    Соглашусь. Имея в виду, что пока решения принимает человек, все будет субъективно. Ошибаются футболисты, ошибаются и судьи. Но про предвзятость сказать не могу, слишком рискованно. Не хватает у наших судей характера и квалификации.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Особенно Спартак популярен в еврокубках в последний десяток там выступлений,7:0,18:1 как только красно-белые не смешили Европу.Популярным можно быть по разному...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:17
    Все правильно он сказал и Федун,если скажет тоже самое,тоже будет прав
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны ответ denmig (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Этот журналист освещает чемпионат России для итальянского телевидения. Так что он знает все.
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Потому что в Европе все знают Спартак ещё с 90х. Спартак популярен не только в России но и за бугром.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 16:07
    Спартак чемпион России 2001 потом 2017
    Значит теперь 2033
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