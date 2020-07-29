Бензема: «5 лучших дриблёров? Неймар, дальше можно не перечислять»

Нападающий «Реала» Карим Бензема на своём YouTube-канале ответил на вопросы подписчиков.
— Кто лучший из футболистов, с кем тебе приходилось играть?
— Это сложно. Я играл с Криштиану, Кака, Раулем, теперь с Рамосом… Я не могу выбрать одного.
— Определи свою позицию на поле.
— Я никогда не пытаюсь определить себя как номер 9, 10 или 11. Я футболист и стараюсь быть лучшим игроком в мире.
— Думаешь о «Золотом мяче»?
— Конечно, всё время, с детства. Но это не то, что сводит меня с ума каждый день.
— О чём больше сожалеешь и чем больше всего гордишься?
— Я ни о чем не жалею. Больше всего горжусь победами в «Реале».
— Твои любимые одиннадцать игроков?
— Состав «„Реала“.
— Поменял бы четыре титула победителя Лиги чемпионов на трофей чемпионата мира?
— Нет, абсолютно нет.
— Кто лучший защитник, с которым ты когда-либо сталкивался?
— Рамос и Варан, я играю против них на каждой тренировке.
— С кем хотел бы сыграть?
— Это легко. Роналдо и Зидан.
— 5 лучших дриблёров в мире для тебя?
— Неймар, больше можно не перечислять.
Президент „Реала“ Флорентино Перес ранее заявил, что в этом сезоне „Золотой мяч“ должен получить Бензема. Напомним, France Football принял решение не вручать „Золотой мяч“ в 2020 году.
А насчёт сажания на пятую точку, за своим Пике понаблюдай. Раньше Роналду его частенько в эту позу ставил, сейчас все кому не лень...
А насчёт сажания на пятую точку, за своим Пике понаблюдай. Раньше Роналду его частенько в эту позу ставил, сейчас все кому не лень...
К примеру с защитниками Ювентуса Месси ничего не показал. С защитой Ромы тоже, с защитой Наполи так же в лужу сел. Даже скаузеров не смог завозить. Сельта тоже внимательно с ним играла и гномик пукнул в лужу. А Рамос по совокупности топарь, но именно оборогительные действия у него где-то на 75% из 100%.
К примеру с защитниками Ювентуса Месси ничего не показал. С защитой Ромы тоже, с защитой Наполи так же в лужу сел. Даже скаузеров не смог завозить. Сельта тоже внимательно с ним играла и гномик пукнул в лужу. А Рамос по совокупности топарь, но именно оборогительные действия у него где-то на 75% из 100%.
https://youtu.be/0VjDSfB2Acc