Бензема: «5 лучших дриблёров? Неймар, дальше можно не перечислять»

Нападающий «Реала» на своём YouTube-канале ответил на вопросы подписчиков.

— Кто лучший из футболистов, с кем тебе приходилось играть?

— Это сложно. Я играл с Криштиану, Кака, Раулем, теперь с Рамосом… Я не могу выбрать одного.

— Определи свою позицию на поле.

— Я никогда не пытаюсь определить себя как номер 9, 10 или 11. Я футболист и стараюсь быть лучшим игроком в мире.

— Думаешь о «Золотом мяче»?

— Конечно, всё время, с детства. Но это не то, что сводит меня с ума каждый день.

— О чём больше сожалеешь и чем больше всего гордишься?

— Я ни о чем не жалею. Больше всего горжусь победами в «Реале».

— Твои любимые одиннадцать игроков?

— Состав «„Реала“.

— Поменял бы четыре титула победителя Лиги чемпионов на трофей чемпионата мира?

— Нет, абсолютно нет.

— Кто лучший защитник, с которым ты когда-либо сталкивался?

— Рамос и Варан, я играю против них на каждой тренировке.

— С кем хотел бы сыграть?

— Это легко. Роналдо и Зидан.

— 5 лучших дриблёров в мире для тебя?

— Неймар, больше можно не перечислять.