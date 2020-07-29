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Бензема: «5 лучших дриблёров? Неймар, дальше можно не перечислять»

сегодня, 06:21

Нападающий «Реала» Карим Бензема на своём YouTube-канале ответил на вопросы подписчиков.

— Кто лучший из футболистов, с кем тебе приходилось играть?

— Это сложно. Я играл с Криштиану, Кака, Раулем, теперь с Рамосом… Я не могу выбрать одного.

— Определи свою позицию на поле.

— Я никогда не пытаюсь определить себя как номер 9, 10 или 11. Я футболист и стараюсь быть лучшим игроком в мире.

— Думаешь о «Золотом мяче»?

— Конечно, всё время, с детства. Но это не то, что сводит меня с ума каждый день.

— О чём больше сожалеешь и чем больше всего гордишься?

— Я ни о чем не жалею. Больше всего горжусь победами в «Реале».

— Твои любимые одиннадцать игроков?

— Состав «„Реала“.

— Поменял бы четыре титула победителя Лиги чемпионов на трофей чемпионата мира?

— Нет, абсолютно нет.

— Кто лучший защитник, с которым ты когда-либо сталкивался?

— Рамос и Варан, я играю против них на каждой тренировке.

— С кем хотел бы сыграть?

— Это легко. Роналдо и Зидан.

— 5 лучших дриблёров в мире для тебя?

— Неймар, больше можно не перечислять.

Президент „Реала“ Флорентино Перес ранее заявил, что в этом сезоне „Золотой мяч“ должен получить Бензема. Напомним, France Football принял решение не вручать „Золотой мяч“ в 2020 году.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 15:05
А представь себе сколько людей лечатся по миру не только от этой болезни. ...ну ему пошло на пользу...а мог вообще стать инвалидом.Ну футбол сделал лучше...он опередил футбол. ...просто то что он делает. ..посмотришь на других, это вообще не футболисты.Теперь понятно кто твой идол....это Марокканская дельфинка.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 14:56
169 это на инъекциях соматропина, в натуралку бы он выше метра не вырос.
Тага Дага
Тага Дага ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 14:31
Идолов нет у меня. ....есть лучший футболист 21-века...
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 14:25
Если у тебя родиться сын 1-69,ты назовешь его гномиком???
Hamman
Hamman ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 13:55
То-то твой идол Месси каждый год неустанно требует купить ему Неймара. Если хоббит так крут то нафига ему Неймар?
А насчёт сажания на пятую точку, за своим Пике понаблюдай. Раньше Роналду его частенько в эту позу ставил, сейчас все кому не лень...
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:38
Чего шипишь?)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 13:38, ред.
А Рамос разве эталон?
К примеру с защитниками Ювентуса Месси ничего не показал. С защитой Ромы тоже, с защитой Наполи так же в лужу сел. Даже скаузеров не смог завозить. Сельта тоже внимательно с ним играла и гномик пукнул в лужу. А Рамос по совокупности топарь, но именно оборогительные действия у него где-то на 75% из 100%.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:41
Странный народ всё таки барсуки....2011г этожь надо вспомнить,когда человек на девять лет был моложе,быстрее и сильнее! Вы бы с таким успехом ещё 39 динозавра вспомнили!Им говорят о делах грядущих,а они "пионерскую зорьку" вспоминают....н да.....
abramjan
abramjan ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 12:25
Видимо Рон у кого-то больная тема)
Juve14
Juve14 ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 10:24
Че то никто не понял причем тут Рон? Наверно когда речь заходит о лучшем дриблинге у тебя эта фамилия первым приходит в голову, да, он был крут, теперь уже не так сильно как раньше
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 10:23
Пффф
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 09:35
По крайней мере чемпион мира...и обладатель лиги чемпионов. ..а почему Боатенг...а рамоса почему не сказал....хотя реалу он забил просто сумасшедший гол...
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 09:29
Пеналда твоя, мне она до лампочки)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 09:27
Раз в год и Дзюба дриблер)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 09:26, ред.
А что боатенг эталон защиты?)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 09:14
Твоя Пеналда уже давно никого не может обвести, только симулирует и просит пенальти
Legend 6
Legend 6 ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 08:41
Он считает Роналду лучшим дриблером, у которого финт-разлука считается визитной карточкой.
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 08:40
А что не было дриблинга у Месси против Баварии? Напомнить?

Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 08:35
Ну как же...как Боатенга положил на пятую точку...забыл? Или в полуфинале 2011 году в лиги чемпионов обыграл весь реал...ну не серьёзно начал ты себя вести. ...если не Месси дриблер...а кто ещё. ...нет таких...
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 07:47
Дриблера Месси мы оценим по матчу с Баварией)
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:31
Вопросы тупые....а ответы ещё хуже.Правильно что вышвернули как собаку из сборной. ...Неймар лучший дриблер...ваауу,теперь буду знать. ..а как ложил на пятую точку Месси твоего Срамоса и пИПЕ...забыл..даже Мбаппе не назвал...😂😂😂😂😂😂😂😂😂....то чего противный шантажист...
Mangur
Mangur
сегодня в 07:13
Та ну, неможет быть.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:02
Наверное просто сказал, как думает...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:50
На вкус и цвет .......
112910415
112910415
сегодня в 06:46
забавно, что никакие дриблеры не запомнились ему ...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:42
Все ответы Карима правдивые.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:24
у каждого своё мнение)))
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 06:23
А как же великая дриблёрша Лионель МоЕССЕевна?)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:22
У каждого свое мнение.
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