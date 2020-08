«Хоффенхайм» объявил о трансфере полузащитника «Айнтрахта» и сборной Сербии .

Контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан на четыре года.

Welcome Mijat! 👋



Mijat #Gacinovic moves to Kraichgau from @eintracht_eng and has signed a contract with #TSG until 30th June 2024 ✍️#MG2024 pic.twitter.com/Ru9aaxD12x