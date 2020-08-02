Слабые зоны лидеров. Изучаем, какие позиции нужно усилить английским клубам

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вчера, 23:26

Усиление никогда не бывает лишним. Но что, если выбрать только одну позицию для обновления? «Соккер.ру» — о том, какие позиции у клубов АПЛ нуждаются в укреплении в первую очередь.

«Арсенал» - полузащитник

Кажется, что «Арсеналу» требуется усиление по многим линиям, но именно позиция атакующего полузащитника наиболее кризисная. В обороне проблему кое-как удалось закрыть благодаря Вильяму Салиба из «Сент-Этьена», а вот в средней линии точно нужно этим летом что-то делать, в первую очередь. Нужен человек, который сможет заменить Месута Озила, явно уже не ассоциирующего себя с «канонирами». Скауты «Арсенала» ведут активный поиск, ходили слухи об интересе к Филиппе Коутиньо, но они постепенно притухли. Теперь говорят о венгре Доминике Собослои из «Зальцбурга». В 27 матчах чемпионата он забил девять мячей и сделал десять голевых передач. В его контракте есть пункт об отступных за 22 миллиона фунтов. Вполне приемлемо.

«Челси» — вратарь

Только ленивый не говорил о том, что у симпатичного «Челси» Фрэнка Лэмпарда в нынешнем сезоне есть одна явная слабая зона – вратарь. Кепа Аррисабалага явно не справляется с уровнем топ-клуба – это уже стало общим местом. Когда самый слабый голкипер в составе одного из претендентов на место в Лиге чемпионов, это вряд ли стоит считать нормальным. Испанец не пропустил только в восьми матчах в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне и только в одном матче на выезде. На карандаше у «Челси» есть немало вратарей, причем с самым разным ценником. Также «Челси» наверняка подпишет нового левого защитника.

«Лестер» — вингер

«Лисы» провели успешный отрезок, после чего откатились назад. И многие посчитали, что «Лестеру» уже не светит ничего хорошего в числе лучших. Однако в минувшем сезоне «лисы» снова о себе напомнили, закрепившись в лидирующей группе. Так что их следует воспринимать всерьез. И поэтому им необходимо усиление на следующий сезон. Основной зоной для укрепления является фланг атаки. Отсутствие Джеймса Мэддисона в последней части сезона явно сказалось. И Джейми Варди необходима поддержка. Вероятно, ею может стать Леон Бэйли из «Байера». 22-летний ямаец входит в список интересов «Лестера».

«Ливерпуль» — левый защитник

Конечно, вряд ли что-то нужно усиливать лидеру, который так уверенно выиграл чемпионат. Тем не менее совершенство пределов не имеет – даже идеальной команде необходимо подкрепление. И если придираться, то наверняка самые большие вопросы возникнут к позиции левого защитника. Пусть Энди Робертсон хорош, но ему нужен сменщик. Его роль исполнял Джеймс Милнер, однако ветеран не может уже выступать на необходимом уровне. Так что «красные» смотрят на потенциального сменщика. Им может стать Джамал Льюис из «Норвича». Посмотрим.

«Манчестер Сити» — центральный защитник

Хосеп Гвардиола в любой непонятной ситуации усиливает центр защиты. Нынешняя ситуация для «горожан» явно сложная. Поэтому необходимо обновлять команду. И начинать Гвардиола намерен с центра обороны, если верить английским СМИ . Ведь «Сити» при испанце тратил на защитников рекордные деньги и вообще завел моду тратить сумасшедшие суммы на укрепление обороны. Главным в сфере интересов является Натан Аке из «Борнмута», также интерес проявляется к Калиду Кулибали из «Наполи». Тут вопрос денег, жадности и щедрости.

«Манчестер Юнайтед» — вингер

Кажется, что МЮ наконец-то забетонировал оборону – впервые за последние долгие годы. И вообще, все более или менее стабилизировалось у «Юнайтед», хотя процесс был довольно-таки мучительным и трудным. Тем не менее, очевидно, что усиливать необходимо зону креатива, зону обострения, желательно, на фланге. Поэтому именно с Джеком Грилишем и Джейдоном Санчо связывают интерес МЮ . Санчо, к примеру, вроде как давно хочет вернуться в Англию. А в минувшем сезоне он в составе дортмундской «Боруссии» забил 17 голов и сделал столько же голевых передач. Сделка по нему все ближе и ближе.

«Тоттенхэм» — левый защитник

«Шпорам» необходимо усиление по нескольким позициям, если команда хочет прогрессировать и добиваться успеха. Нынешний сезон показал множество проблем у «Тоттенхэма». Поэтому можно говорить о разных линиях, требующих усиления. Но наиболее очевидным является амплуа левого защитника. По сути, на этой позиции у «Тоттенхэма» никого толкового не осталось. Наиболее разумным кажется вариант с подписанием Николаса Тальяфико из «Аякса», который давно перерос амстердамский клуб. 27-летнего аргентинца оценивают в 20 миллионов фунтов. Агент Тальяфико заявлял весной, что игрок будет искать новый клуб. Тут сама судьба велела.

«Вулверхэмптон» — центральный защитник

«Волки» в минувшем сезоне проявили себя ярко, лучше многих команд с более славным именем. Поэтому на «Вулверхэмптон» смотрят более внимательно. Так что Нуну Эспириту Санту нужно усиливать состав, если хочется прогрессировать, а не скакнуть сиюминутно. Считается, что в целом команда сбалансирована, однако укрепление центра защиты не помешает. Поговаривают о возможном подписании Яна Вертонгена из «Тоттенхэма». Он достаточно опытен и солиден, чтобы укрепить состав. Правда, бельгийские клубы также на него претендуют – попытаются вернуть на родину.