«Наполи» объявил о подписании Виктора Осимхена

«Наполи» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Лилля» Виктора Осимхена.
О подробностях контракта итальянский клуб не сообщает. По информации СМИ, сумма трансфера могла составить от 50 до 81 млн евро, а соглашение подписано на 5 лет с зарплатой 4,5 млн евро в год плюс бонусы.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Осимхен забил 13 голов в 27 матчах.
Welcome Victor— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 31, 2020
👉 https://t.co/Gmi6FnvO21#WelcomeOsimhen
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/miFie1wyoO