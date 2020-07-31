«Наполи» объявил о подписании Виктора Осимхена

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сегодня, 17:48

«Наполи» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Лилля» .

О подробностях контракта итальянский клуб не сообщает. По информации СМИ , сумма трансфера могла составить от 50 до 81 млн евро, а соглашение подписано на 5 лет с зарплатой 4,5 млн евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Осимхен забил 13 голов в 27 матчах.