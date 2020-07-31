ГлавнаяНовости

«Наполи» объявил о подписании Виктора Осимхена

сегодня, 17:48

«Наполи» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Лилля» Виктора Осимхена.

О подробностях контракта итальянский клуб не сообщает. По информации СМИ, сумма трансфера могла составить от 50 до 81 млн евро, а соглашение подписано на 5 лет с зарплатой 4,5 млн евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Осимхен забил 13 голов в 27 матчах.

Все новости
Официально«Ницца» оформила трансфер Рони Лопеша
Вчера, 11:35 ФотоКомментарии1
Официально«Леванте» подписал вингера «Реала»
Вчера, 07:28 Комментарии5
ОфициальноВельтман перешёл из «Аякса» в «Брайтон»
Вчера, 01:39 Комментарии6
СлухиВиллиан перейдёт в «Арсенал»
28 июля Комментарии7
Официально«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории
28 июля Комментарии6
Официально«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы
27 июля ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 19:22
хахах 13 голов в 27 матчах в чф и 60 млн мда
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 18:49
Это топ приобретение для Наполи.
матос
матос
сегодня в 18:22
Будем посмотреть на него в Серии А.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 18:17
В кои-то веки киношник раскошелился, игроков ждёт кабала и взвинченные ценники на деревяшек)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:15
Всё-таки неополитанцы добились своего.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 17:59
Ну, посмотрим на что он способен в Серии А.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:56
Хорошее приобретенее для Наполи. Значит Милик идет в Ювентус.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:50
удачи им))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100