«Леванте» подписал вингера «Реала»

«Леванте» анонсировал переход вингера мадридского «Реала» Хорхе Де Фрутоса.
Контракт испанского футболиста с «лягушками» рассчитан на 5 лет.
По данным СМИ, «Реал» получил за вингера 5 млн евро. Также «Леванте» обязуется выплатить «сливочным» 50 процентов со следующей продажи Де Фрутоса.
Минувший сезон 23-летний игрок провёл в аренде в «Вальядолиде» и «Райо Вальекано».
Ранее стало известно, что «Леванте» мог перехватить у ЦСКА форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича.
❤ ¿Like para dar la bienvenida a @Jorge_deFrutosS? 😏#OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/s5SRtNa4bZ— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) July 29, 2020
Но пункт о том, что Реал получит 50% от перепродажи- это хорошо.
Вдруг он заиграет в Леванте, раскроет потенциал, и его продадут примерно за 50 млн евро?!
Но пункт о том, что Реал получит 50% от перепродажи- это хорошо.
Вдруг он заиграет в Леванте, раскроет потенциал, и его продадут примерно за 50 млн евро?!