ГлавнаяНовости

«Леванте» подписал вингера «Реала»

сегодня, 07:28

«Леванте» анонсировал переход вингера мадридского «Реала» Хорхе Де Фрутоса.

Контракт испанского футболиста с «лягушками» рассчитан на 5 лет.

По данным СМИ, «Реал» получил за вингера 5 млн евро. Также «Леванте» обязуется выплатить «сливочным» 50 процентов со следующей продажи Де Фрутоса.

Минувший сезон 23-летний игрок провёл в аренде в «Вальядолиде» и «Райо Вальекано».

Ранее стало известно, что «Леванте» мог перехватить у ЦСКА форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича.

Все новости
Официально«Ницца» оформила трансфер Рони Лопеша
Сегодня, 11:35 ФотоКомментарии1
ОфициальноВельтман перешёл из «Аякса» в «Брайтон»
Сегодня, 01:39 Комментарии6
СлухиВиллиан перейдёт в «Арсенал»
28 июля Комментарии7
Официально«Вулверхэмптон» подписал голкипера сборной Черногории
28 июля Комментарии6
Официально«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы
27 июля ФотоКомментарии6
Официально«Гранада» выкупила права на Фулкье
24 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:17
5 млн евро кажется, что мало.
Но пункт о том, что Реал получит 50% от перепродажи- это хорошо.
Вдруг он заиграет в Леванте, раскроет потенциал, и его продадут примерно за 50 млн евро?!
Romkurch
Romkurch
сегодня в 09:11
Леванте решил не позорится с Гаичем.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:47
Неплохое усиление
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:35
Вот так Реал с миру по нитке и на шкребёт 100 мл с игроков кантеры.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:29
Вот и хорошо...удачи в новом клубе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100