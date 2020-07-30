«Леванте» подписал вингера «Реала»

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сегодня, 07:28

«Леванте» анонсировал переход вингера мадридского «Реала» .

Контракт испанского футболиста с «лягушками» рассчитан на 5 лет.

По данным СМИ , «Реал» получил за вингера 5 млн евро. Также «Леванте» обязуется выплатить «сливочным» 50 процентов со следующей продажи Де Фрутоса.

Минувший сезон 23-летний игрок провёл в аренде в «Вальядолиде» и «Райо Вальекано».