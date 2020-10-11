Писарев: «Сафонов должен поехать на Евро-2020»

Бывший игрок «Спартака» похвалил голкипера «Краснодара» , который накануне получил вызов в сборную России.

Думаю, он и раньше появился бы в первой сборной, если бы не молодежка. Но она играла квалификационные матчи к Евро-2021, это тоже важно. У Гильерме, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем, так что правильно сделали, вызвав именно Сафонова. Он сейчас лучший у нас вратарь.

На чемпионат Европы он должен поехать. А что касается данного сбора, почему бы и нет? Допускаю, что в одном из двух матчей Лиги Наций Матвей Сафонов будет играть.