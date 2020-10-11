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Писарев: «Сафонов должен поехать на Евро-2020»

11 октября 2020, 08:41

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев похвалил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который накануне получил вызов в сборную России.

Думаю, он и раньше появился бы в первой сборной, если бы не молодежка. Но она играла квалификационные матчи к Евро-2021, это тоже важно. У Гильерме, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем, так что правильно сделали, вызвав именно Сафонова. Он сейчас лучший у нас вратарь.

На чемпионат Европы он должен поехать. А что касается данного сбора, почему бы и нет? Допускаю, что в одном из двух матчей Лиги Наций Матвей Сафонов будет играть.

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Все комментарии
JirkoFF
JirkoFF ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
11 октября в 17:19, ред.
Ну и правильно, взрослый футбол, сборная страны и конечно будут требовать с него по взрослому. А будет играть он как Нойер, или нет, зависит только от него самого. Главное чтобы был достойной заменой Игоря! Кто бы, что не говорил, но Акинфеев, лучший вратарь России 21-го века! И я буду только рад, если Сафонов будет таким же как Игорь. Даже от всего сердца желаю, чтобы он был ещё лучше и лучше Нойера, Касильяса, Буффона и т.д....
Удачи Матвею и крепкого здоровья!!!
санек002
санек002
11 октября в 15:57
в воротах должны или он или максименко!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
11 октября в 13:00
Вот зря такую шумиху подняли вокруг парня . Теперь все от него будут ждать чуть ли не игру Нойера ...
Robinson
Robinson ответ yasukuni (раскрыть)
11 октября в 12:41
Ну на сегодняшний день я считаю его самым перспективным вратарём
serh62
serh62
11 октября в 12:36
писарев не прав.....сафонов не просто должен поехать на евро, он должен быть там первым номером...
yasukuni
yasukuni ответ Robinson (раскрыть)
11 октября в 12:13, ред.
Вот только не кажется вам, что Сафонова пытаются раскручивать также громко, как Лысый-Усатый раскручивал своего бразильца-натурала?! Слишком много воплей.Настолько ли он хорош?
Robinson
Robinson ответ cska vperiod (раскрыть)
11 октября в 11:51
Вроде парень серьёзный.... в скандалах всяких не замечен.... в отличии от Игнатьева и в какой то мере Шапи.
Dima salev
Dima salev
11 октября в 11:20
У нас с вратарём никогда не было проблемы. Нам надо решить что сделать с нашими пешеходами
Брулин
Брулин
11 октября в 11:05
Посмотрим на уровень Сафонова в ЛЧ, тогда и видно будет, пора ему в основу или нет, а то пиар пошел из каждого утюга, хотя ошибки результативные и он допускает.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ particular (раскрыть)
11 октября в 10:19, ред.
надо еще быть кавказцем или дзюбой
ну или как вариант натурализоваться за другую, страну а потом обратно
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 10:09
Лишь бы не зазнался Матвейка.
particular
particular
11 октября в 10:08
Что бы играть в нынешней сборной, мало быть лучшим...
Остапчук 67
Остапчук 67
11 октября в 09:59
У каждого своё мнение
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 октября в 09:55
Есть тренер, он и решит
Василий 50
Василий 50
11 октября в 09:53
Очередной эксперт
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 октября в 09:51
Если не считать Акинфеева, Сафонов сейчас действительно лучший и должен стоять в рамке основной сборной.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 октября в 09:51
Не ты тренер
beefs
beefs
11 октября в 09:23
поживем, увидим все его способности...
ДАША Д
ДАША Д
11 октября в 09:08
Стой на ноль и будет ему счастье.
sv_1969
sv_1969
11 октября в 09:04
А мы уже пробились на Евро?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 09:01
На сегодня,Сафонов номер 2 в России,он обязательно должен быть в сборной!
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 08:56
Удачи Сафонову, не подведи команду
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