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«Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано». Уткин – о Василии Кулькове

10 октября 2020, 15:58

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.

Конечно, он тогда моментально стал моим любимым игроком в «Спартаке». Во-первых, потому что Вася. Во-вторых, потому что среди мастеров спорта, заслуженных и международного класса, выступавших в его первый год за «Спартак», Кульков был перворазрядник. Это раньше на стадионе зачитывалось вместе с составами; звучало очень необычно.

Кульков в свои ранние и лучшие годы был игроком не просто разносторонним. Он на любой позиции играл ярко. И отовсюду успевал в атаку. В последнем чемпионате СССР чемпионом стал ЦСКА, но в очных встречах «Спартак» был лучше. Помню гол в Лужниках, ЦСКА давил, буквально на воротах сидел. И в какой-то момент последовал вынос – казалось, безадресный, куда подальше. Но за мяч зацепился Шмаров и потащил, потащил его вперед. Защитник отжимал его в сторону, но Шмаров всё равно бежал, а потом, не глядя, успел перевести в центр. Туда Кульков примчался в полном одиночестве и забил. То есть он же был глубоко в своей штрафной. И припустил по прямой через все полё сразу же, как только мяч встретился со Шмаровым. Очень сильный физически, очень удалой.

Есть в биографии Кулькова еще один удивительный штрих. Драматический. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы. При том, что в отборах к Евро-92 и 96 и к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды он получал тяжёлые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям… Мостовой и Юран, товарищи по «Бенфике», подписали письмо за отставку Садырина – и поехали. А он вот нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 октября в 08:38
А такое как вася уткин живёт. Вот где не справедливость жизни.
112910415
112910415
10 октября в 19:36
хорошие люди в памяти надолго остаются
протон1
протон1
10 октября в 19:31, ред.
помню как он играл. хороший был полузащитник. Кульков. Мостовой. Юран, Карпин. Шалимов. помню эту команду. при о. Романцеве. наводили ужас в европе. а могли и проиграть слабому. спартаковская схема игры в короткие пасы. не каждый это смогет сделать.
Брулин
Брулин
10 октября в 17:04
Царствие небесное. Пусть земля будет пухом. Родным и близким соболезнования.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 16:39
да к счастью не все василии уткины
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 16:38
Известная личность в .Спартаковских кругах!
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 16:34
Вася хоть не гнусит.
офигенный
офигенный
10 октября в 16:18
офигеть невезучий человек
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