«Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано». Уткин – о Василии Кулькове

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России .

Конечно, он тогда моментально стал моим любимым игроком в «Спартаке». Во-первых, потому что Вася. Во-вторых, потому что среди мастеров спорта, заслуженных и международного класса, выступавших в его первый год за «Спартак», Кульков был перворазрядник. Это раньше на стадионе зачитывалось вместе с составами; звучало очень необычно.

Кульков в свои ранние и лучшие годы был игроком не просто разносторонним. Он на любой позиции играл ярко. И отовсюду успевал в атаку. В последнем чемпионате СССР чемпионом стал ЦСКА , но в очных встречах «Спартак» был лучше. Помню гол в Лужниках, ЦСКА давил, буквально на воротах сидел. И в какой-то момент последовал вынос – казалось, безадресный, куда подальше. Но за мяч зацепился Шмаров и потащил, потащил его вперед. Защитник отжимал его в сторону, но Шмаров всё равно бежал, а потом, не глядя, успел перевести в центр. Туда Кульков примчался в полном одиночестве и забил. То есть он же был глубоко в своей штрафной. И припустил по прямой через все полё сразу же, как только мяч встретился со Шмаровым. Очень сильный физически, очень удалой.