Радченко: «Очень рад, что мне довелось поиграть с Кульковым»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на смерть бывшего игрока «Спартака» Василия Кулькова.
Это большая потеря — легенда «Спартака» и футболист европейского уровня. Очень рад, что мне довелось с ним поиграть. Он — человек с большой буквы и недаром надевал капитанскую повязку.
Был неконфликтным, но всегда за правду. У него был такой характер, что, если у него были проблемы в жизни или в футболе, он никогда это не показывал. Всегда шел только вперед и придерживался своей точки зрения.
Для меня кажется очень странным, что так много игроков примерно одного поколения спартака так рано уходят из жизни и сдается мне без влияния
фармакологии здесь не обошлось...
Для меня кажется очень странным, что так много игроков примерно одного поколения спартака так рано уходят из жизни и сдается мне без влияния
фармакологии здесь не обошлось...