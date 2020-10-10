Радченко: «Очень рад, что мне довелось поиграть с Кульковым»

Экс-футболист «Зенита» отреагировал на смерть бывшего игрока «Спартака» .

Это большая потеря — легенда «Спартака» и футболист европейского уровня. Очень рад, что мне довелось с ним поиграть. Он — человек с большой буквы и недаром надевал капитанскую повязку.

Был неконфликтным, но всегда за правду. У него был такой характер, что, если у него были проблемы в жизни или в футболе, он никогда это не показывал. Всегда шел только вперед и придерживался своей точки зрения.