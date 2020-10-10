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Радченко: «Очень рад, что мне довелось поиграть с Кульковым»

10 октября 2020, 15:58

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на смерть бывшего игрока «Спартака» Василия Кулькова.

Это большая потеря — легенда «Спартака» и футболист европейского уровня. Очень рад, что мне довелось с ним поиграть. Он — человек с большой буквы и недаром надевал капитанскую повязку.

Был неконфликтным, но всегда за правду. У него был такой характер, что, если у него были проблемы в жизни или в футболе, он никогда это не показывал. Всегда шел только вперед и придерживался своей точки зрения.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
10 октября в 22:08
Соболезнования родным и близким Кулькова.
Для меня кажется очень странным, что так много игроков примерно одного поколения спартака так рано уходят из жизни и сдается мне без влияния
фармакологии здесь не обошлось...
протон1
протон1
10 октября в 19:50
это совесткая школа воспитания в плане физики и психологии. а теперь сравните кулькова. и Денисова, или Мамаева, Кокорина с ним. ? не бо и земля. даже сравнивать стыдно мне. вот такое ппоколение патриотов тогда было.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 18:26
Редкое сочетание футбольного интеллекта и бойцовских качеств. Исключительный универсал для которого не было никаких секретов на поле, на какой бы позиции он не выходил. Пришел, точнее вернулся, в Спартак вместе с Романцевым из Орджоникидзе и провел три ярчайших сезона в Высшей Лиге чемпионата СССР. Довелось случайно столкнуться с ним на Олимпе, куда он приезжал весной 99-го в составе Крыльев на календарную игру с Сельмашем. Врезалась в память картина : часа за два до начала Вася стоит босиком на газоне и задумчиво смотрит куда-то далеко внутрь себя. Фотографировать я почему-то постеснялся ..Светлая память.
Zenit_84
Zenit_84
10 октября в 16:19
Хороший был футболист
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 16:04
всё к сожалению заканчивается
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