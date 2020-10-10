Акинфеев: «Обляков — самый командный игрок ЦСКА. Тёмная лошадка»

Голкипер ЦСКА рассказал, кого он считает самым командным игроком в составе «армейцев».

В плане игры, тактики — Ваня Обляков. Это тёмная лошадка. Многие его ругают, может быть, правильно, а может, и нет. Но по той картине, что я вижу, он делает очень большой объём работы.