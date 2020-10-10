Акинфеев: «Обляков — самый командный игрок ЦСКА. Тёмная лошадка»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого он считает самым командным игроком в составе «армейцев».
В плане игры, тактики — Ваня Обляков. Это тёмная лошадка. Многие его ругают, может быть, правильно, а может, и нет. Но по той картине, что я вижу, он делает очень большой объём работы.
Напомним, что Акинфеев попал в список 33 лучших футболистов РПЛ сезона 2019/2020.
Тут недавно Спартак запросил с Аталанты денег за Лёшу, яко бы он причастен к тому, что они причастны к тому, что он стал хорошим футболистом.
Да тут отчасти я соглашусь, что они причастны, что Лёша стал хорошим футболистом, но только в том, что они его отчислили с формулировкой как бесполезный игрок. Если бы Лёша остался в Спартаке то скорее всего он играл бы в ФНЛ, а не в РПЛ и серии А.
А их побранство как всегда на высоте. Помню как Аленичев перешёл в Спартак из Локо, а потом уехал заграницу и сделал карьеру, но они его считают именно своим воспитанником, так как он у них засветился. А к примеру многих игроков Локо со спартаковским прошлым считают своими воспитанниками, хотя на высокий уровень вышли только благодаря Локо.
В Спартаке только в последнее время стали своим доверять и это кстати хорошо, а вот Зенит превратился в Спартак, тоже пафос, тоже гордятся "своими", которые другим клубам пользу приносят.
Тут недавно Спартак запросил с Аталанты денег за Лёшу, яко бы он причастен к тому, что они причастны к тому, что он стал хорошим футболистом.
Да тут отчасти я соглашусь, что они причастны, что Лёша стал хорошим футболистом, но только в том, что они его отчислили с формулировкой как бесполезный игрок. Если бы Лёша остался в Спартаке то скорее всего он играл бы в ФНЛ, а не в РПЛ и серии А.
А их побранство как всегда на высоте. Помню как Аленичев перешёл в Спартак из Локо, а потом уехал заграницу и сделал карьеру, но они его считают именно своим воспитанником, так как он у них засветился. А к примеру многих игроков Локо со спартаковским прошлым считают своими воспитанниками, хотя на высокий уровень вышли только благодаря Локо.
В Спартаке только в последнее время стали своим доверять и это кстати хорошо, а вот Зенит превратился в Спартак, тоже пафос, тоже гордятся "своими", которые другим клубам пользу приносят.
Гляжу на состав Зенита и просто диву даюсь, что не игрок так "воспитанник" школы Зенит.
Наверное ЛЧ своими воспитанниками выиграете в этом сезоне.
Гляжу на состав Зенита и просто диву даюсь, что не игрок так "воспитанник" школы Зенит.
Наверное ЛЧ своими воспитанниками выиграете в этом сезоне.
, последнее время хорош
но он сделал столько обрезов, пенальти в свои ворота и куча ударов по воробьям, поэтому и ругали
, последнее время хорош
но он сделал столько обрезов, пенальти в свои ворота и куча ударов по воробьям, поэтому и ругали
Да - 3 гола свиньям увидел
Да - 3 гола свиньям увидел
Школа она сразу видна....
Даже из вратарской....
Школа она сразу видна....
Даже из вратарской....