ГлавнаяНовости

Акинфеев: «Обляков — самый командный игрок ЦСКА. Тёмная лошадка»

10 октября 2020, 23:19

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого он считает самым командным игроком в составе «армейцев».

В плане игры, тактики — Ваня Обляков. Это тёмная лошадка. Многие его ругают, может быть, правильно, а может, и нет. Но по той картине, что я вижу, он делает очень большой объём работы.

Напомним, что Акинфеев попал в список 33 лучших футболистов РПЛ сезона 2019/2020.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 00:25, ред.
Вы где то увидели в моём комменте слово "воспитанник" ???
RIR68
RIR68 ответ Bolshoy (раскрыть)
11 октября в 18:19
Иван Соловьёв.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 октября в 16:41
Любой игрок по установке ФИФА является воспитанником (доморощенным) того клуба, в который он попал до 18 лет, либо с которым заключен первый профессиональный контракт. Поэтому Обляков официально является доморощенным футболистом ФК УФА.А в СДЮШОР Зенита, Спартака, Локо, Динамо, ЦСКА , Галицкого много кто занимался, только где они все.? В основном в ПФЛ, кто то в ФНЛ а в РПЛ единицы. В ЦСКА, например в основе 7 своих воспитанников разных лет (Акинфеев, Щенников, Карпов, Кучаев, Чалов, Тикнизян, Марадишвили). В Зените кроме Жиркова, Дзюбы, Оздоева, Караваева, Ерохина на ум никто не приходит. Разве что Миша, Мостовой, да недорогой Сутормин
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Bolshoy (раскрыть)
11 октября в 14:13
Спартак?
Bolshoy
Bolshoy
11 октября в 13:24
" У Отца было три сына: Старший - умный был детина, Средний был - и так и сяк, Младший вовсе был - дурак! " - Ершов " Конек - горбунок" Вопрос : как звали младшего? ))))
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 11:10
Да не такая уж и темная) Светлый парень во всех отношениях! Надеюсь, что с годами он будет становится только лучше. Успехов ему и побед с ЦСКА!
SHMEL
SHMEL
11 октября в 09:53
Согласен с Игорем. Ваня вырос в футбольном плане и пашет в центре на команду, выполняя очень много черновой работы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
11 октября в 09:33
Согласен. Не важно, что ты где то был один день, важно где тебя реально воспитали.
Тут недавно Спартак запросил с Аталанты денег за Лёшу, яко бы он причастен к тому, что они причастны к тому, что он стал хорошим футболистом.
Да тут отчасти я соглашусь, что они причастны, что Лёша стал хорошим футболистом, но только в том, что они его отчислили с формулировкой как бесполезный игрок. Если бы Лёша остался в Спартаке то скорее всего он играл бы в ФНЛ, а не в РПЛ и серии А.
А их побранство как всегда на высоте. Помню как Аленичев перешёл в Спартак из Локо, а потом уехал заграницу и сделал карьеру, но они его считают именно своим воспитанником, так как он у них засветился. А к примеру многих игроков Локо со спартаковским прошлым считают своими воспитанниками, хотя на высокий уровень вышли только благодаря Локо.
В Спартаке только в последнее время стали своим доверять и это кстати хорошо, а вот Зенит превратился в Спартак, тоже пафос, тоже гордятся "своими", которые другим клубам пользу приносят.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 октября в 08:57
Ваш пост напомнил о том, как Н.Озеров с завидным постоянством говорил, что А.Фирсов воспитанник спартаковской хоккейной школы. Сам А.Фирсов в одном из интервью "СС" сказал, что играть в хоккей он действительно начинал в Спартаке, но настоящего хоккеиста из него сделал в ЦСКА А.Тарасов.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 октября в 08:45
Расскажи мне об вашей школе поподробней.
Гляжу на состав Зенита и просто диву даюсь, что не игрок так "воспитанник" школы Зенит.
Наверное ЛЧ своими воспитанниками выиграете в этом сезоне.
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 октября в 07:55
Что же Зенит с ним контракт не подписал? Вам проще купить, чем допускать молодых игроков к основе, надо всё и сразу вам.
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 06:58
Облякова я бы подарил спартаку.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 октября в 06:21
Обляков футбольный умница. Надо дальше прогрессировать, только деграданта Чалова подальше убрать, а то заразиться можно.
ДАША Д
ДАША Д
11 октября в 05:54
Перспективы у игрока есть.
RamonCSKA
RamonCSKA
11 октября в 05:39
никто и не спорит, что он стараетсяне разу не видел его играющим пешеходом
, последнее время хорош
но он сделал столько обрезов, пенальти в свои ворота и куча ударов по воробьям, поэтому и ругали
Слайш
Слайш
11 октября в 03:25
Обляков сильно прибавил, это радует.. Буквально полтора года назад я сам только и ждал, когда его посадят на скамейку, косячил дико, передерживал мяч, терял на ровном месте, творил всякую дичь на поле... А потом как-то постепенно раз и уже приятно смотреть.. Щас один из самых креативных в ЦСКА
Армейская душа
Армейская душа ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 октября в 02:08
А Дзюба? Кто-то из его родственников должен быть из Питера. Ну или Артём выходил помочиться в детстве в Питере до переходы в Зенит
Армейская душа
Армейская душа
11 октября в 02:06
    мангo
    мангo
    11 октября в 01:39
    Ну да вся команда отдувается за него. Вот Игорек и намекнул тонко. 4 года уже как темная 8ка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 октября в 00:55
    Ачто видит Акинфеев? Только голы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    11 октября в 00:48
    Парень из СДЮСШОР «Зенит».....
    Школа она сразу видна....
    Даже из вратарской....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    11 октября в 00:39
    И чё некоторые наезжают на Облякова? Парит же парень, как облако! Молод просто. Мышцу бы подкачать ему.
    Zimka
    Zimka
    11 октября в 00:38
    Связка с Марадишвили выглядит перспективной, оба выполняют объем, оба с ударом, главное без травм и чтобы звезду не поймали.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 октября в 23:57
    Согласен с Игоряном!
    ermak6848
    ermak6848
    10 октября в 23:56
    Главное чтобы игра ладилась..
    Faustello
    Faustello
    10 октября в 23:44
    Конёк-облячок)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    10 октября в 23:27
    Могу поправить и уточнить. Не "Акинфеев попал в список 33 лучших в РПЛ" а "Акинфеев признан РФС лучшим вратарём РПЛ и поставлен на 1 место в списке 33 лучших. Я сторонник точности.
    STVA 1
    STVA 1
    10 октября в 23:21
    Игорь авансом похвалил!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100