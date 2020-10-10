Коронавирус и травмы атакуют сборную России. Обыграть Турцию в пятый раз будет сложно

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10 октября 2020, 22:00

Этому сопернику ни разу не уступали, но «Соккер.ру» готовит к матчу, в котором игроков Черчесова ждет немало преград.

5 ожиданий от сборной России

- потери не разломают игру. Нельзя не сказать о потерях, ведь их не просто много, а катастрофически много. Баринов и Головин – важные молодые игроки для Черчесова, как и опытный Джикия. И Алексей Миранчук, учитывая форму до травмы, мог таким стать. Гильерме был основным вратарем в отборе к Евро-2020, а тут еще и у Фернандеса сомнительный тест;

- учтут ошибки матча со шведами. Вряд ли стоит судить по товарищеским матчам – накануне Евро-2012 Италию выносили, что позже не помогло. Но Швеция была в прошлый раз в группе Лиги Наций, и ей не следовало проигрывать. Впрочем, состав не был оптимальным, Турция – иной соперник по характеру. Есть возможность не допустить те ошибки, что привели к 1:2 со шведами;

- скажется опыт футболистов. Шунину, Кутепову, Кудряшову, Жиркову, Оздоеву, Газинскому и Дзюбе немало лет. Караваеву, хотя недавно в сборной, где нашел себе позицию на левом фланге в основе, уже 25. У Шенола Гюнеша средний возраст состава в районе 25.5 лет, у Черчесова – почти 29, причем Сафонов, Мостовой, Соболев или Фомин куда дальше от основы прямо сейчас, чем 37-летний Жирков или 33-летний Кудряшов. Опытом надо пользоваться;

- сыграет официальный настрой. Пусть РФС логично урезал квоту фанатов на матч, болельщики будут. И результат против Швеции, и задача выиграть группу Лиги Наций, озвученная тренером, и наличие поддержки скажутся – отношение к спаррингу и официальному матчу у сборной России почти всегда разное;

- выручит выход основного состава. И оптимального здесь и сейчас. Джанаев, Мостовой, Газинский или Жирков необязательно появятся с Турцией с первых минут. Есть Шунин, Ионов, Черышев и Зобнин, которые могут сыграть успешнее, чем их конкуренты в сборной. Да и про Соболева и Бакаева как джокеров не забывайте – важно успешно показать себя в сборной России, чтобы Тедеско увидел стабильность, верил в Александра и Зелимхана в клубе. Оптимальный состав по версии Станислава Черчесова увидим именно сегодня, а пока можем попытаться его спрогнозировать:

Шунин – Караваев, Кутепов (Семенов), Кудряшов (Беляев), Жирков – Зобнин, Газинский (Кузяев; Оздоев) – Ионов, Бакаев (Ан. Миранчук), Черышев – Дзюба.

5 ожиданий от сборной Турции

- Гюнеш попробует застать врасплох. Турки изучали манеру домашней игры команды Черчесова, поэтому знают – лишь раз в последних пяти домашних матчах забивали в первой трети. Россия берет время на раскачку, прощупывает соперника, поэтому турки с учетом, что им нужна только победа, могут взвинтить темп на старте игры;

- создадут опасные моменты. Лучше, чтобы не было голевых, но Турция забила минимум по одному мячу в 5 из 6 последних гостевых матчей. Не отличались только в игре против Сербии. Но в сентябре Коларова удалили, турки атаковали – Райкович спас четыре раза. Даже Франции в гостях в официальном матче отбора Турция забила один мяч, сыграла 1:1. Хрестоматийной домашняя команда стала гостевой – важно это учесть;

- сделают ставку на дальние удары. Цементной опорной зоны у Черчесова нет – постоянные смены сочетаний в силу травм, поэтому перед штрафной площадью Шунина турки появятся. Двигаются неплохо, у них 24 удара в двух играх, причем 16 из-за штрафной площади. А вот это уже хорошие новости – соперник пока не забил, да и меткость так себе, 33 %. Команда России наносит меньше ударов – 15 за две игры, зато 50 % были точными, а 6 из 7 голевыми. Реализация с венграми и сербами была безумной, надо повторить;

- допустят грубые ляпы у своих ворот. Чудят стабильно, у Венгрии было больше моментов, чем показывает счет 0:1 – 14 ударов, 5 точных. С другой стороны, Гюнеш заставляет турецких игроков играть активно и агрессивно, держать мяч. Пусть ничья и поражение соперника не отвлекают от их сильных сторон. Как и от проблем защиты, где Кабак и Союнджу крутые, да и Айхан с Демиралем на контрактах с клубами Серии А. Но фланги и опорная зона их подставляла не раз;

- сопернику помешает излишнее рвение. Сборную России от команды Турции отличает не только опыт, но и разное время наставника у руля. Гюнеш вернулся в прошлом году после скандального ухода Луческу, у соперника было не так много матчей для проверки сочетаний. Состав у Турции крутой – ребята из Серии А, Лиги 1, Бундеслиги, АПЛ и Ла Лиги, но не ушла нервозность, а схема «4-2-3-1» не стала откровением для всех оппонентов:

Ориентировочный состав сборной Турции (4-2-3-1): Гюнок – Али Калдырым, Айхан, Союнджу, Демирал – Туфан, Йокушлу – Юндер, Язичи, Чалханоглу – Унал.

Важные факты накануне матча

- провели между собой шесть поединков, россияне выиграли четыре, дважды были ничьи – 1:1 и 0:0. Спарринг 2016-го года в Анталье прошел под девизом «никто не хотел нападать». В ответной товарищеской игре (тут входит Черчесов и добавляет – «в контрольной игре») был счет 1:1, и снова же – мало спортивной борьбы. А когда она появилась, то Россия выиграла 2:1 и 2:0 и в Лиге Наций, хотя матчи не были легкими;

- у сборной в обойме есть джокер. У Дзюбы 26 голов в 44 матчах сборной. Бесчастных забил столько же, имея 71 поединок. Чтобы догнать лучшего снайпера в истории сборной России Кержакова, Артему осталось четыре гола. Еще до Евро-2020, если все сложится для капитана удачно, может догнать Александра. Невероятно важно, чтобы созидательная ось работала, Дзюбе доставляли мячи. Как показывает его опыт в клубе, Артем сам создает моменты для напарников, но нужно улучшить выход в атаку и добавить последних пасов;

- голов вряд ли будет много, но их можно ждать, если учесть статистику — сборная России проводит довольно результативные матчи, в двух случаев из трех голы бывают в обоих таймах. Важно учесть невысокую результативность в конкретной паре – всего 9 голов в пяти матчах. Но разница по голам 7:2 в пользу хозяев матча. Важно огорчить вратаря сборной Турции и в первой, и во второй половине;