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Топ-клубы хотят организовать Европейскую Премьер-Лигу

сегодня, 17:46

Клубы Европы хотят создать новый крупный футбольный турнир, утверждает Sky Sports.

В проекте заинтересованы уже более 10 команд из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых называются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Планируется, что в турнире будут участвовать 16-18 команд. Для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Каждому из потенциальных участников Европейской Премьер-Лиги обещают гарантированную выплату более 100 млн евро. Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году.

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RIR68
RIR68
сегодня в 22:40
сегодня ты в топе, а завтра ты в попе)))

как определяться будут? а "лучший клуб" Восточной Европы и "народная команда" с полуфинала начинать будут?)))
berda2003
berda2003
сегодня в 22:29
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 22:01
    Для запуска лиги необходимо $ 6млрд! При поддержке ФиФа организаторы планируют запустить турнир! Вот тут интересно)
    zenitman11
    zenitman11
    сегодня в 21:55
    Так то нормально разделить всю Европу на несколько лиг, чтобы топы играли с топоми, середники с середниками и т. д. а потом если вышли выше, то молодцы. Было бы нормально я думаю.
    Nick Ch
    Nick Ch
    сегодня в 21:46
    Им стыдно в одном турнире выступать с грандами с России
    Agamaga
    Agamaga ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Инициатор вроде как Аньели называют. Он знает, что юве не выиграет такой формат из топ-клубов, так хоть бабки срубит.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:54
    это было бы замечательно)))
    Gelious
    Gelious ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    сегодня в 20:54
    Так еще и это будет еще один шаг в сторону игр одних и тех же команд каждый год. Уже сейчас практически не возникает новых Лестеров. А станет еще хуже. А футбол станет еще больше ориентирован на деньги, что никогда на пользу не идет
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 20:51
    вас туда не позовут...там будут только топ клубы
    Agamaga
    Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 20:50
    Почему Барса там играть не будет? Барса чемпионат раз в 10 лет выигрывает?)
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 20:44
    Проблема в том, что битвы топов каждую неделю станут неинтересны через некоторое время.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 20:37
    О, Перес все ещё продвигает свою лигу?
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 20:25
    У меня нет желания смотреть исключительно топов. В этом нет никакого интереса. В Европе много выскочек, вспомнить тот же Аякс из Нидерландов. Хотя его здесь нет. Я против смены формата турнира.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 20:13
    Ливерпулю пофиг на этот турнир,это Перес инициатор
    aventure61
    aventure61
    сегодня в 19:39
    давно пора это сделать. лига чемпионов только к весне очистится от всякого шлака,и на фига мне смотреть всякие брюгге зениты бешикташи.пусть гоняют в какой нибудь помоечной лиге.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:37
    Те же Барса, Юве или Бавария короли своих чемпионатов.
    Скучковав их всех вместе, будет только один король, а некоторые даже не в медалях.
    Понравится ли это избалованным денежным мешкам? И потом, сколько команд от этой лиги попадут во второсортную уже ЛЧ?
    Короче, бред это, не приживется...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 19:36
      Juve14
      Juve14 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 19:35
      А может как раз поэтому ливерные и выдвигают идею, потому что ненужный, они то в ближайшие 30 лет точно не будут себя этим нагружать, а чемпионы пускай лищние ненужные игры играют, больше уставать будут, для не чемпионов одни плюсы
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 19:32
      Когда Юве выигрывал все возможные европейские титулы про середняк из одноименного города тогда и не слыхали😁
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 19:31
        Juve14
        Juve14 ответ Lucky luciano (раскрыть)
        сегодня в 19:30
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
          сегодня в 19:27
          Уефа не допустит этого,лч потеряет престиж и будет значится второсортным турниром.
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
          сегодня в 19:25
          Пусть юве создадут свой турнир,и пригласят туда Дюделанджов,Может тогда юве выйграет хоть что нибудь в европе.
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
          сегодня в 19:21
            Брулин
            Брулин
            сегодня в 19:19
            Они давно мечтают о создании такой лиги ( своеобразный клуб избранных) , в баскетболе уже ни один год работает такая Евролига , имеет закрытый характер, где собраны лучшие команды Европы.
            Пьемонтский Князь
            Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
            сегодня в 19:19, ред.
            С одной стороны да, но в таком случае им будет наплевать на национальные чемпионаты. Это существенный минус. И за Реал я не беспокоюсь, скорее всего ьарса не будет там играть.
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            сегодня в 19:15
            Как варились в своем *овне, так и будем вариться). Не нужен нам берег турецкий😂
            fanliverpoolfan22
            fanliverpoolfan22 ответ Agamaga (раскрыть)
            сегодня в 19:13
            Не нужен нам такой турнир,это как Лига нации сборных
            Agamaga
            Agamaga ответ dzvinka (раскрыть)
            сегодня в 19:10
            Ну вот и создают себе Лигу. Национальные чемпионаты не отменяют, просто будет другой турнир, где гарантируют 100 млн за участие.
            Agamaga
            Agamaga ответ Twisted (раскрыть)
            сегодня в 19:06
            На остальных буй положим ахах))
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