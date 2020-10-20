Топ-клубы хотят организовать Европейскую Премьер-Лигу

Клубы Европы хотят создать новый крупный футбольный турнир, утверждает Sky Sports.
В проекте заинтересованы уже более 10 команд из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых называются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Планируется, что в турнире будут участвовать 16-18 команд. Для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Каждому из потенциальных участников Европейской Премьер-Лиги обещают гарантированную выплату более 100 млн евро. Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году.