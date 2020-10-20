Топ-клубы хотят организовать Европейскую Премьер-Лигу

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сегодня, 17:46

Клубы Европы хотят создать новый крупный футбольный турнир, утверждает Sky Sports.

В проекте заинтересованы уже более 10 команд из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых называются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».