ГлавнаяБлогиТренерская доля

«Зенит» будет в плей-офф Лиги чемпионов. Помогут срочные трансферы и новый подход

сегодня, 13:03
00:00 / 00:00

Почему не получается – знаете. А «Соккер.ру» концентрируется на том, что можно предпринять.

Подписать самых крутых аналитиков

Начать стоит с разрешенных трансферов. В тренерском штабе есть Низелик — понимает итальянский, а Тимощук знает немецкий. Могут общаться с иностранными экспертами, а без них не справились. Или исходные данные были неверными, или неправильно истолковали факты внутри штаба.

Не исключено, что «Зенит» уже консультируют, но если так – надо нанимать аналитиков еще дороже, успешнее и опытнее. Без посторонней помощи будут четвертыми. Если тренер не увидит четкие свежие выкладки по игре «Лацио» и «Боруссии» Д, а еще идеи, как их обыграть – задачу не выполнить.

А вот сдаваться после первого тура смешно. «Аталанта» начала в ЛЧ с трех поражений подряд, а затем была в шаге от полуфинала. Но Гасперини разобрал игру МС, «Шахтер» и «Динамо» Загреб со второй попытки. «Зенит» хочет в плей-офф ЛЧ – нужна помощь итальянских и немецких специалистов.

И бельгийских, ведь «Брюгге» в чемпионате в 9 турах проиграл 2 раза, непобедимым уже не является. Их нужно обыгрывать в гостях. Возможно, Спаллетти поможет с «Лацио», а немецкие аналитики подскажут минусы «Боруссии» Д. Даже если соперник знаменитый, выстроить игру против него непросто.

Плевать на тренерскую гордость, если на кону результат еврокубкового сезона. Нужен свежий взгляд. Раз «Брюгге» не заставили страдать тактически, то с Фавром и Индзаги шансов еще меньше.

Оставить капитана в центре атаки

Ниже Азмуна, а не в роли диспетчера с флангов. Непонятно, зачем Сергей Богданович издевается над Артемом, а сам форвард это разрешает. Нельзя объять необъятное. Вчера у капитана было 58 касаний мяча, причем основная их часть на правом и левом флангах, лишь три встречи с круглым в штрафной.

Все обсуждают неделями тему усталости Дзюбы, а потом Семак заставляет его играть за троих там, где нужны техника и скорость. К капитану «Зенита» приковано внимание, плюс один популярный паблик хайпует, а люди в комментариях говорят потом о Дзюбе их жесткими фразами.

Но раз внимания слишком много – нужно переключить. Семак должен отстать от Артема и оставить на природной позиции. Уже разбирали, и новый сезон подтверждает, что зависимость от ассистов и голов Дзюбы – слабость «Зенита». Если их нет – нет побед. Семак хотел озадачить «Брюгге» диспетчером Дзюбой, но сам себя переиграл.

Азмун создал для напарников три момента, а вот Артем два. А вот тут вопрос к Медведеву. Директор «Зенита» поставил себе «четверочку» за трансферную кампанию, но в заявке на ЛЧ два форварда. Мало, и Вендела стоило взять на месяц раньше, чтобы наиграть.

Чаще практиковать футбол без мяча

В чемпионате России работает тактика «додавим». В еврокубках так не получается. Нужны перемены в игре без мяча. Пропуск середины поля с помощью выноса Ракицкого раскусили, соперники играют по Дзюбе жестче, вытесняют из удобных позиций.

«Зенит» в РПЛ лишь третий по проценту владения – заметно отстали и от «Краснодара», и от «Спартака». И ближе к «Рубину», с которым сыграют на выходных. Семаку пора отдавать мяч в поисках контратак и свободного пространства. У «Зенита» лишь один из десяти голов в быстрой атаке.

Привыкли к среднему темпу. «Лацио» и «Боруссия» Д быстрее, чем «Брюгге», поэтому чемпиону важно подучиться играть без мяча. Слуцкий – удобный для этого соперник, а скромное 10-е место по прессингу в РПЛ доказывает, что этот совет своевременный.

Выпускать резервистов в чемпионате

Слабость тренера Семака – отсутствие реального «плана Б». Наставника порой нахваливают после удачной замены против слабого соперника, но грамотнее смотреть на структуру игры. У «Зенита» есть «4-4-2», в пределах этой модели – «ромб» и классика.

Нет ни «3-5-2» для «Боруссия» Д, ни «4-3-3» для «Лацио». Значит, путь в плей-офф ЛЧ лежит через эксперименты. Для тройки защитников в ЛЧ не хватает людей – Чистякова подписали слишком поздно. Но в РПЛ точно нужно тасовать состав и оставлять только тех, кто без практики становится хуже.

Для чемпионата есть Круговой, Чистяков, Кузяев, Мостовой, Сутормин и Мусаев. Чтобы справиться с непривычным темпом и матчами в ЛЧ через неделю, «Зениту» важна свежесть лидеров. Если увидите Дзюбу во всех матчах РПЛ – не верьте в успех.

Вспомнить еврокубковый сезон-2019/20

«Лейпциг» и «Лион» из группы «Зенита» вышли в полуфиналы ЛЧ. Не обошлось без везения, смены формата, пауз, но осенью прошлого года Семак обыграл дома «ткачей» и «Бенфику». «Зенит» достаточно мощный, чтобы остановить крепкого соперника.

«Брюгге» нужно обыграть в гостях. А «Лацио» с «Боруссией» Д — дома. Плохо лишь, что Семак начал жаловаться еще до старта. От морального настроя тренера зависит многое. Если сказано «наше место – четвертое», только большим количеством слов, как в успех поверит команда?

Зато видим тренерские подходы, что не опробовали. Игра «4-5-1» с Азмуном на острие и Дзюбой в роли джокера, что свежим выйдет на замену. Или «4-2-3-1» с «десяткой» Венделом. Упрямые «4-4-2» вредят, их слишком легко изучить, сыграть на равных и дождаться ошибок. «Бенфика», «Лейпциг» и «Брюгге» так и сделали.

Против бельгийцев игра не была ужасной, но оказалась неправильной с тренерской точки зрения. «Зенит» не понимал «Брюгге», хотя они еще ничьей с «Реалом» год назад показали, что умеют. Вчера светила мировая, если бы не потеря концентрации в защите на 93-й минуте. Но раз проиграли – нужно дома отбиться от «Боруссии» Д и «Лацио».

Чудом, терпением, везением – не важно. Нужны очки, а поражение в случае с командой Семака никогда не значит, что в следующую среду в Дортмунде сыграют хуже. Или что 4 ноября дома не будет шансов против «Лацио». В этом одна из особенностей всех российских команд – с фаворитами им порой проще, чем с крепкими середняками.

«Брюгге» взял очки, поскольку изучили «Зенит», убаюкали. А Семак до матча снова повторил прописные истины о влиянии лимита и мантру «таков уровень нашего футбола». Не настолько крут именно небогатый чемпионат Бельгии, чтобы отдавать их фавориту третье место без боя. Да и второе еще можно достать.

«Лацио» и «Боруссия» Д не без греха. Немцы в Риме ужасно защищались, талантливые, но нестабильные. Если тренерский штаб и футболисты «Зенита» отработают, как дома с «Лионом» и «Бенфикой», то крайний пессимизм сменится на сдержанный оптимизм. Сезон будет полон сюрпризов, а петербуржцы вчера и близко не показали свой максимум – могут лучше.

Нельзя математически вылететь из группы после первого тура, разве что морально. Так что выйти в плей-офф Лиги чемпионов поможет замена жалоб на анализ, а еще единственная адекватная реакция на справедливую критику фанатов – реванш на поле.

«Локомотиву» придётся тяжко с взятием ворот «РБ Зальцбург». У «красных быков» отличный подбор киперов
Сегодня, 15:13Олег Лыткин в блоге Бригада
В Италии игру Сафонова оценили выше, чем тер Штегена и Де Хеа
Сегодня, 12:44 Комментарии36
СлухиТоп-клубы хотят организовать Европейскую Премьер-Лигу
Вчера, 17:46 Комментарии73
«Такого сотрудника в нашей системе нет». «Спартак» о нападении на Гладышева
19 октября Комментарии15
Нестабильный «Челси», короли ЛЕ и два дебютанта. «Краснодар» в окружении соперников из топ-чемпионатов
19 октябряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии7
Бруну Фернандеш будет капитаном МЮ в матче Лиги чемпионов против ПСЖ
19 октября Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:12, ред.
Взгляд Сергей Богданыча (на фото) так и говорит: Всех порвём в Лиге чемпионов)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:39, ред.
Самый кайф, когда комментаторы Матч ТВ, расхваливающие Зенит весь матч на последних минутах увидели гол и воскликнули с досадой и даже как-то возмущаясь: "...и нет положения вне игры! ну как же так?" - Будто вопрошая "А где Виклов?!"
sv_1969
sv_1969 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 14:27
Браво!Наверное так и надо сделать)))
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:26, ред.
По поводу нанять более дорогих экспертов автор прав. В футболе сейчас всем рулят деньги. Надо больше денег. Так матчи соперников просматривает какой-нибудь Уася Пупкин, он ест докторскую и запивает ее квасом. А вот какой-нибудь Иван Иваныч ест сальчичон и пьет виски. Он Зениту поможет. Будет смотреть матчи не моргая. В памперсах. Будет результат. Можно еще сократить программу перевооружения армии, затопить наш сегмент МКС, отменить индексацию зарплат бюджетников, распилить на метал наш авианосец. Я готов перейти на хлеб и воду. Можно сократить врачей и учителей. А освободившиеся деньги отдать дружбанам незаменимого, чтобы их игрушку Зенит больше не обижали. Ведь так поднялись Атланта и РБ лейпциг, автор, я так понимаю? Дело же в деньгах и дорогих трансферах? Такая мысль статьи? Нужен Моуриньо? Я думал в все дело в умении, и Лестер выиграл Апл сам. А оказывается нам надо на Зеню всей страной скинуться. А Лестеру в апл судьи помогли, атланту китайцы спонсоруют, севилью еврейское лобби тянет. Вот оно как получается, Михалыч. Может нам всем у метро встать с шапкой и собрать дружно мелочишки для Зени? Думаю лч возьмем 100 %, в Европе еще до такого не думались, так что есть шанс быть первыми.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 14:23
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 14:18
    нужны срочнейшие трансферы, и новый подход - подклучение дотаций и с нефте-трубы помимо газ-трубы, с двух труб подход должен быть помощьнее уж точно...
    ну и пора башлять не только за жеребьевку но и за выход из глуппы)))
    Grey33
    Grey33 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    сегодня в 14:11
    Посев из первой корзины для чемпиона РПЛ в этом сезоне был прощальным. Больше не будет, 7 место не даёт такого преимущества.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 14:06
    Зенит никогда не позволит себе играть в равных со всеми условиях и отдать первое место в РПЛ в честной конкурентной борьбе. Ведь тогда ни о какой первой корзине в ЛЧ и речи не будет. Будут группы смерти. Зениту не нужна РПЛ, ему нужна первая корзина. Дешевле натянуть нашу лигу и быть сеянным в первой корзине, чем скажем занять второе место и попать во вторую или третью корзину и быть донорами очков для каких-нибудь Баварии и МС. Газпром подустал спонстровать УЕФА и получать какие-то мутные жеребьевки для Зенита, где ему будут доставаться одни второсортные клубы.
    scarp
    scarp ответ phantom-k (раскрыть)
    сегодня в 14:06
    Крепкий середняк Брюгге? Это, простите за аналогию, евро ФНЛ.
    ===============

    Трансферная стоимость Брюгге - 144 млн евро, а Зенита - 180 млн. Невелика разница.
    Ровно на одного Малкома, которого не было на поле)))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 14:04
    Всё по делу...Зенит выигрывает пять оставшихся встреч и занимает первое место в группе...Ура!!!
    mr.Nekto
    mr.Nekto
    сегодня в 14:00
    Резюмируем - дайте больше бабла! На экспертов, трансферы, изменение тактики (=смена тренера, ибо Семак менять тактику похоже не способен). Еще больше бабла!! Маладца!!!
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 13:56
    Зенит не сможет стать Атлантой точно так же, как не сможет ворюга стать порядочным человеком. Чтобы стать как Атланта, надо вначале поставить себя в равные со всеми условия.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 13:50
    Бабла,срочно нужно больше бабла!Не понимаю тех,кто ругает Зенит.Мне дак они вчера сделали хорошее настроение.
    Добряк
    Добряк
    сегодня в 13:48
    Москвичам не 59ть! Всё будет ок...
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ steelhead (раскрыть)
    сегодня в 13:42
    Говорят, ничего не понимающего Черданцева уже вызывали к руководству Матч ТВ и предупредили, что если он будет впредь выставлять себя шутом на Соккере, то им придётся его уволить.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:41
      steelhead
      steelhead
      сегодня в 13:39
      Больше, чем эта статья, мне понравился только вчерашний топовый комментарий "Черданцева" в теме матча Зенит-Брюгге.
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 13:38, ред.
      Все "успешно" вылетят из еврокубков,максимум на стадии 1 тура плей,но "Зенит" даже на фоне этой моей убеждённости сумел произвести большо-о-о-е впечатление!
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 13:37
      Я в принципе с автором согласен, что Зениту помогут две вещи. Автор предлагает - трансферы и сменить подход, а мне кажется, что лучше подойдут эвтаназия или гильотина.
      phantom-k
      phantom-k
      сегодня в 13:31
      Крепкий середняк Брюгге? Это, простите за аналогию, евро ФНЛ. С бюджетом в два Малколма. И говорить про Боруссию «талантливые но нестабильные»... Лацио именно тактически размотал немцев. Семак с его однообразным унылым футболом и отсутствием яиц чтоб усадить Дзюбу на скамейку, просто на такое неспособен. В матче Лацио Боруссия скорости были выше раза в полтора. И там не ноунеймы из Брюгге, там Холланд и Иммобиле. Зениту будет проще с ними???? Окститесь. Тем более спаренные матчи с Лацио. Где итальянцы спокойно обеспечат себе выход в плей-офф. И ещё. В нашей лиге, естественно, такие голы в ворота зенита не засчитали бы. Придумали бы 1000 причин. И к решающим матчам половина Зенита будет или висеть на карточках или отбывать. Потому что просто не готовы к таким скоростям.
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 13:26
      Никакие трансферы, и ничто, и никто не поможет, пока не сменят гл. тренера команды. С.Б.Семак - это прошлое для Зенита... Для РПЛ вполне достаточно и его, так как, для победы в РПЛ есть фарм-клубы, админресурс.... Но для успехов в ЛЧ нужно кардинально менять всё, что только возможно, и сделать это только возможно с новым главным тренером...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 13:25
      Конечно будет,с такимито ресурсами!
      JackNorz
      JackNorz
      сегодня в 13:24
      Вилкова надо было в ЛЧ заявлять и все тип топ было бы. А зенит вместо этого очередного зулусса привез
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 13:22
      К сожалению Зенит не может играть в Европе...это не его уровень...по крайней мере сейчас...нету команды, физика на нуле, нет того кто "зажег" бы игру и повел за собой...можно конечно втюхать много денег и кого то "уговорить", но это не выход и очень сомневаюсь, что поможет....и при всем моем уважении к Богданычу, он не тренер для уровня выше нашего Чемпа...вчера не было игры и в ближайшем будущем ее и не будет...
      yasukuni
      yasukuni ответ Василий 50 (раскрыть)
      сегодня в 13:14
        d_fincher
        d_fincher
        сегодня в 13:14, ред.
        Нет. Зенита не будет в плей-офф Лиги Чемпионов. Всё дело в том, что там нет Дюкова, нет газпромского ВАР, голов из вне игры и даже нет фарм-клубов, отдающих очки.

        Вспомните, как Зенит обычно получает свои трофеи. Финал Кубка России - Ракицкий сзади, прямой ногой, влетает бутсой в ногу игрока Химок. Любому другому футболисту дали бы не только красную, но дисквалифицировали бы костолома матча на три. Но это же Зенит - и Ракицкий спокойно продолжает играть. А в конце матча Химкам прописывают пенальти - и великий Дзюба его забивает.

        Вот так наш "доминатор" получает свои победы и свои трофеи.

        В реальном футболе так не получится. В реальном футболе мы видим реальный уровень Зенита. Какие трофеи? Какие победы? Это Зенит. Он в реальном мире не конкурентен. 4-е место - это да. Будем надеяться, что хотя бы без разгромов, как в прошлом году.
        Василий 50
        Василий 50
        сегодня в 13:09
        Семак не способен руководить в ЛЧ.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100