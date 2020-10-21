«Зенит» будет в плей-офф Лиги чемпионов. Помогут срочные трансферы и новый подход

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сегодня, 13:03

Почему не получается – знаете. А «Соккер.ру» концентрируется на том, что можно предпринять.

Подписать самых крутых аналитиков

Начать стоит с разрешенных трансферов. В тренерском штабе есть Низелик — понимает итальянский, а Тимощук знает немецкий. Могут общаться с иностранными экспертами, а без них не справились. Или исходные данные были неверными, или неправильно истолковали факты внутри штаба.

Не исключено, что «Зенит» уже консультируют, но если так – надо нанимать аналитиков еще дороже, успешнее и опытнее. Без посторонней помощи будут четвертыми. Если тренер не увидит четкие свежие выкладки по игре «Лацио» и «Боруссии» Д, а еще идеи, как их обыграть – задачу не выполнить.

А вот сдаваться после первого тура смешно. «Аталанта» начала в ЛЧ с трех поражений подряд, а затем была в шаге от полуфинала. Но Гасперини разобрал игру МС , «Шахтер» и «Динамо» Загреб со второй попытки. «Зенит» хочет в плей-офф ЛЧ – нужна помощь итальянских и немецких специалистов.

И бельгийских, ведь «Брюгге» в чемпионате в 9 турах проиграл 2 раза, непобедимым уже не является. Их нужно обыгрывать в гостях. Возможно, Спаллетти поможет с «Лацио», а немецкие аналитики подскажут минусы «Боруссии» Д. Даже если соперник знаменитый, выстроить игру против него непросто.

Плевать на тренерскую гордость, если на кону результат еврокубкового сезона. Нужен свежий взгляд. Раз «Брюгге» не заставили страдать тактически, то с Фавром и Индзаги шансов еще меньше.

Оставить капитана в центре атаки

Ниже Азмуна, а не в роли диспетчера с флангов. Непонятно, зачем Сергей Богданович издевается над Артемом, а сам форвард это разрешает. Нельзя объять необъятное. Вчера у капитана было 58 касаний мяча, причем основная их часть на правом и левом флангах, лишь три встречи с круглым в штрафной.

Все обсуждают неделями тему усталости Дзюбы, а потом Семак заставляет его играть за троих там, где нужны техника и скорость. К капитану «Зенита» приковано внимание, плюс один популярный паблик хайпует, а люди в комментариях говорят потом о Дзюбе их жесткими фразами.

Но раз внимания слишком много – нужно переключить. Семак должен отстать от Артема и оставить на природной позиции. Уже разбирали, и новый сезон подтверждает, что зависимость от ассистов и голов Дзюбы – слабость «Зенита». Если их нет – нет побед. Семак хотел озадачить «Брюгге» диспетчером Дзюбой, но сам себя переиграл.

Азмун создал для напарников три момента, а вот Артем два. А вот тут вопрос к Медведеву. Директор «Зенита» поставил себе «четверочку» за трансферную кампанию, но в заявке на ЛЧ два форварда. Мало, и Вендела стоило взять на месяц раньше, чтобы наиграть.

Чаще практиковать футбол без мяча

В чемпионате России работает тактика «додавим». В еврокубках так не получается. Нужны перемены в игре без мяча. Пропуск середины поля с помощью выноса Ракицкого раскусили, соперники играют по Дзюбе жестче, вытесняют из удобных позиций.

«Зенит» в РПЛ лишь третий по проценту владения – заметно отстали и от «Краснодара», и от «Спартака». И ближе к «Рубину», с которым сыграют на выходных. Семаку пора отдавать мяч в поисках контратак и свободного пространства. У «Зенита» лишь один из десяти голов в быстрой атаке.

Привыкли к среднему темпу. «Лацио» и «Боруссия» Д быстрее, чем «Брюгге», поэтому чемпиону важно подучиться играть без мяча. Слуцкий – удобный для этого соперник, а скромное 10-е место по прессингу в РПЛ доказывает, что этот совет своевременный.

Выпускать резервистов в чемпионате

Слабость тренера Семака – отсутствие реального «плана Б». Наставника порой нахваливают после удачной замены против слабого соперника, но грамотнее смотреть на структуру игры. У «Зенита» есть «4-4-2», в пределах этой модели – «ромб» и классика.

Нет ни «3-5-2» для «Боруссия» Д, ни «4-3-3» для «Лацио». Значит, путь в плей-офф ЛЧ лежит через эксперименты. Для тройки защитников в ЛЧ не хватает людей – Чистякова подписали слишком поздно. Но в РПЛ точно нужно тасовать состав и оставлять только тех, кто без практики становится хуже.

Для чемпионата есть Круговой, Чистяков, Кузяев, Мостовой, Сутормин и Мусаев. Чтобы справиться с непривычным темпом и матчами в ЛЧ через неделю, «Зениту» важна свежесть лидеров. Если увидите Дзюбу во всех матчах РПЛ – не верьте в успех.

Вспомнить еврокубковый сезон-2019/20

«Лейпциг» и «Лион» из группы «Зенита» вышли в полуфиналы ЛЧ . Не обошлось без везения, смены формата, пауз, но осенью прошлого года Семак обыграл дома «ткачей» и «Бенфику». «Зенит» достаточно мощный, чтобы остановить крепкого соперника.

«Брюгге» нужно обыграть в гостях. А «Лацио» с «Боруссией» Д — дома. Плохо лишь, что Семак начал жаловаться еще до старта. От морального настроя тренера зависит многое. Если сказано «наше место – четвертое», только большим количеством слов, как в успех поверит команда?

Зато видим тренерские подходы, что не опробовали. Игра «4-5-1» с Азмуном на острие и Дзюбой в роли джокера, что свежим выйдет на замену. Или «4-2-3-1» с «десяткой» Венделом. Упрямые «4-4-2» вредят, их слишком легко изучить, сыграть на равных и дождаться ошибок. «Бенфика», «Лейпциг» и «Брюгге» так и сделали.

Против бельгийцев игра не была ужасной, но оказалась неправильной с тренерской точки зрения. «Зенит» не понимал «Брюгге», хотя они еще ничьей с «Реалом» год назад показали, что умеют. Вчера светила мировая, если бы не потеря концентрации в защите на 93-й минуте. Но раз проиграли – нужно дома отбиться от «Боруссии» Д и «Лацио».

Чудом, терпением, везением – не важно. Нужны очки, а поражение в случае с командой Семака никогда не значит, что в следующую среду в Дортмунде сыграют хуже. Или что 4 ноября дома не будет шансов против «Лацио». В этом одна из особенностей всех российских команд – с фаворитами им порой проще, чем с крепкими середняками.

«Брюгге» взял очки, поскольку изучили «Зенит», убаюкали. А Семак до матча снова повторил прописные истины о влиянии лимита и мантру «таков уровень нашего футбола». Не настолько крут именно небогатый чемпионат Бельгии, чтобы отдавать их фавориту третье место без боя. Да и второе еще можно достать.

«Лацио» и «Боруссия» Д не без греха. Немцы в Риме ужасно защищались, талантливые, но нестабильные. Если тренерский штаб и футболисты «Зенита» отработают, как дома с «Лионом» и «Бенфикой», то крайний пессимизм сменится на сдержанный оптимизм. Сезон будет полон сюрпризов, а петербуржцы вчера и близко не показали свой максимум – могут лучше.

Нельзя математически вылететь из группы после первого тура, разве что морально. Так что выйти в плей-офф Лиги чемпионов поможет замена жалоб на анализ, а еще единственная адекватная реакция на справедливую критику фанатов – реванш на поле.