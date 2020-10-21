В Италии игру Сафонова оценили выше, чем тер Штегена и Де Хеа

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сегодня, 12:44

Одно из самых популярных спортивных изданий Италии и Европы La Gazzetta dello Sport признало голкипера «Краснодара» лучшим вратарем прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.

21-летний российский футболист сделал шесть сейвов в матче с «Ренном» (1:1) и получил от итальянского издания оценку 7,5. 15 других голкиперов, выходивших на поле во встречах Лиги чемпионов во вторник, 20 октября, получили более низкие оценки.