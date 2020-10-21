В Италии игру Сафонова оценили выше, чем тер Штегена и Де Хеа

Одно из самых популярных спортивных изданий Италии и Европы La Gazzetta dello Sport признало голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарем прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
21-летний российский футболист сделал шесть сейвов в матче с «Ренном» (1:1) и получил от итальянского издания оценку 7,5. 15 других голкиперов, выходивших на поле во встречах Лиги чемпионов во вторник, 20 октября, получили более низкие оценки.
Сафонов обошел таких вратарей, как Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Войцех Щесны («Ювентус»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Давид де Хеа («МЮ»).
Но в концовке силёнок уже не хватало, и в дело вступил Сафонов - пару раз реально выручил от второго гола.
Но в концовке силёнок уже не хватало, и в дело вступил Сафонов - пару раз реально выручил от второго гола.
Уверен зенит захочет забрать Сафонова
Уверен зенит захочет забрать Сафонова
сразу показал себя с лучшей стороны !
сразу показал себя с лучшей стороны !
У С.Черчесова свои критерии оценки игроков РПЛ, что это за критерии, это тайна "за семью печатями".
У С.Черчесова свои критерии оценки игроков РПЛ, что это за критерии, это тайна "за семью печатями".
Просто сейчас делают большую ставку на молодежку и не хотят ее ослабить. Основная сборная от появления Сафонова лучше результат не покажет.
Просто сейчас делают большую ставку на молодежку и не хотят ее ослабить. Основная сборная от появления Сафонова лучше результат не покажет.
Вчера в концове буквально в одиночку вытащил ничью для Краснодара, так и не прошили его французы!
Вчера в концове буквально в одиночку вытащил ничью для Краснодара, так и не прошили его французы!