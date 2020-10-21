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В Италии игру Сафонова оценили выше, чем тер Штегена и Де Хеа

сегодня, 12:44
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Одно из самых популярных спортивных изданий Италии и Европы La Gazzetta dello Sport признало голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарем прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.

21-летний российский футболист сделал шесть сейвов в матче с «Ренном» (1:1) и получил от итальянского издания оценку 7,5. 15 других голкиперов, выходивших на поле во встречах Лиги чемпионов во вторник, 20 октября, получили более низкие оценки.

Сафонов обошел таких вратарей, как Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Войцех Щесны («Ювентус»), Кейлор НавасПСЖ») и Давид де ХеаМЮ»).

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:01
Итальянцы оценили а усач-спартач нет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:39
нет смысла ехать ))) ему и дома хорошо))
Dark MU
Dark MU ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 14:37
Игорян помню тоже мог отправиться в топ чемп в свои лучшие годы,но как мы видим не отправился)
DXTK
DXTK
сегодня в 14:36
Кажется итальянские газеты нашли замену дырфону..... в юве к пеналду.
makkie
makkie ответ mr.Nekto (раскрыть)
сегодня в 14:31
Да я не спорю, что всегда побеждает команда.
Но в концовке силёнок уже не хватало, и в дело вступил Сафонов - пару раз реально выручил от второго гола.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:08
Видимо, скоро уже отправится в топ чемпионат и правильно сделает. Удачи Матвею. А в сборной чабана ему лучше вообще не появляться, потому что его просто будут подставлять постоянно под расстрел величайшая и молодая команда усатого - Кудряшов, Кутепов, Нойштедтер и т. д.
Footbolista
Footbolista ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
сегодня в 13:58
У зенита клубный зачет...
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:56
Уведут бычка...прямо из стойла уведут)...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 13:51
Краснодар может сделать его главной своей звездой с такой дырявой обороной. Хочется в будущем увидеть нашего парня не просто зарубежом, а в топ-клубе.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:50, ред.
Черчесова и Семака надо убирать
Уверен зенит захочет забрать Сафонова
mr.Nekto
mr.Nekto ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:49
Не согласен что в одиночку, вся команда пахала дай боже, пожалуй только Шапи выпал, вернее не вошел в игру
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 13:41
Так у нас вечные проблемы с обороной . Ты только посмотри , как пенальти себе привезли . Это ещё хорошо , что Мартынович не играл ...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 13:38
Дёргать надо. Краснодар много не потеряет. Чабан тупо завидует. Он и Игоря списал со счетов.
Союзник противников
Союзник противников ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
сегодня в 13:33
Он на скамейке елозил активно,в этом его вклад в победу.Не одному же Роналду становиться чемпионом Европы,бегая и жестикулируя у бровки!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:32
Это значит,что остальные игроки Краснодара кукурузу охраняли,раз нам столько раз били!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:31
Скажите это Черчесову, который будет упорно ставить в ворота сборной России Джанаева, Гильерме, Шунина, но не Сафонова...Молодец, Матвей!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:31
Может далеко пойдет, если будет достойное предложение
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 13:25
Поржал на счет Тер Штегена которого даже в заявке на матче не было из за травмы ))))) такие профаны журналюги )
112910415
112910415
сегодня в 13:24
хорошо !
сразу показал себя с лучшей стороны !
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ arsena1 (раскрыть)
сегодня в 13:19
В молодежке есть Сафонов и Максименко. И я готов проставить тебе ящик пива, если они хоть раз одновременно на поле выйдут! Раз они вдвоем так нужны молодежки..
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:14
Для С.Черчесова ни Италия, ни вся Европа в этом вопросе не авторитет...
У С.Черчесова свои критерии оценки игроков РПЛ, что это за критерии, это тайна "за семью печатями".
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:14
Желаю ему так играть в каждом матче!!!
arsena1
arsena1
сегодня в 13:12
Думаю, что Черчесов все прекрасно видит
Просто сейчас делают большую ставку на молодежку и не хотят ее ослабить. Основная сборная от появления Сафонова лучше результат не покажет.
makkie
makkie
сегодня в 13:10
Сафонов реально крут!
Вчера в концове буквально в одиночку вытащил ничью для Краснодара, так и не прошили его французы!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:06
Они разбираются в футболе.
don_surio
don_surio
сегодня в 13:03
Таракан все равно не заметит.А жаль....
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 12:58
Черчес негодует
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 12:58
должны уже в сборную звать, я думаю
Faustello
Faustello ответ Правдин Семён (раскрыть)
сегодня в 12:58
Он уже в Гранде!)))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 12:55
Ну что, в Юве?
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