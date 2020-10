Тюрам искал своё фото в Google, чтобы его пропустили на стадион «Интера»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» попал в забавную ситуацию перед пресс-конференцией, посвященной матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

23-летний форвард прибыл на стадион «Сан-Сиро» в Милане и при входе на арену игрока остановил сотрудник службы безопасности. Он отказывался пускать Маркуса. В результате футболисту пришлось искать своё фото в Google. Фотографии инцидента опубликовал в твиттере ESPN со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

Marcus Thuram was asked to show identification.



He Googled himself 😂



(via @borussia_en) pic.twitter.com/s6lkk08tg1