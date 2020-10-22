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Тюрам искал своё фото в Google, чтобы его пропустили на стадион «Интера»

сегодня, 11:28
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в забавную ситуацию перед пресс-конференцией, посвященной матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

23-летний форвард прибыл на стадион «Сан-Сиро» в Милане и при входе на арену игрока остановил сотрудник службы безопасности. Он отказывался пускать Маркуса. В результате футболисту пришлось искать своё фото в Google. Фотографии инцидента опубликовал в твиттере ESPN со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:47
весьма забавно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:31
итальяшек так и в расизме обвинят)
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