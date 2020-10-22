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В «Манчестер Юнайтед» разочарованы дисциплиной 19-летнего Гринвуда

сегодня, 09:23

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с молодым нападающим Мэйсоном Гринвудом касательно его пунктуальности, сообщает Daily Mail.

Гринвуд не был включен в состав «красных дьяволов» на матч Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:1). Утверждается, что клуб недоволен частыми опозданиями 19-летнего футболиста на тренировки и командные мероприятия. Также в МЮ обеспокоены недавней ситуацией с нарушением Гринвуда санитарных мер в расположении сборной Англии.

Отмечается, что матч с ПСЖ Мэйсон пропускал якобы из-за повреждения, но на самом деле непопадание в заявку связано с дисциплинарными мерами.

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Все комментарии
Spellman
Spellman
сегодня в 10:48
Не хватало что бы он звезду словил и пошел по стопам великих Македы и Янузая.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:44
Такой уж он человек, и это не исправить.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:32
Вроде говорили у него травма, хотя он был на тренировке в Манчестере перед ПСЖ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:30
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 09:26
    Похоже звезда у парня
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