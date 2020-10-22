В «Манчестер Юнайтед» разочарованы дисциплиной 19-летнего Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с молодым нападающим Мэйсоном Гринвудом касательно его пунктуальности, сообщает Daily Mail.
Гринвуд не был включен в состав «красных дьяволов» на матч Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:1). Утверждается, что клуб недоволен частыми опозданиями 19-летнего футболиста на тренировки и командные мероприятия. Также в МЮ обеспокоены недавней ситуацией с нарушением Гринвуда санитарных мер в расположении сборной Англии.
Отмечается, что матч с ПСЖ Мэйсон пропускал якобы из-за повреждения, но на самом деле непопадание в заявку связано с дисциплинарными мерами.