В «Манчестер Юнайтед» разочарованы дисциплиной 19-летнего Гринвуда

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сегодня, 09:23

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с молодым нападающим касательно его пунктуальности, сообщает Daily Mail.

Гринвуд не был включен в состав «красных дьяволов» на матч Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:1). Утверждается, что клуб недоволен частыми опозданиями 19-летнего футболиста на тренировки и командные мероприятия. Также в МЮ обеспокоены недавней ситуацией с нарушением Гринвуда санитарных мер в расположении сборной Англии.