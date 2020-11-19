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Смородская: «Не думаю, что эта неудача приведет к отставке Черчесова»

вчера, 15:47
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение сборной России в матче против Сербии в Лиге Наций.

Итог матча можно считать неудачным для сборной, играли мы плохо. Тому есть много причин. Например, старые схемы игры, рассчитанные на «столба». Вместо Дзюбы поставили Заболотного — он не справился с задачей. Новую схему не придумали для игры с сербами. Все посыпалось. Плохой контроль мяча, плохой центр поля.

Отставка Черчесова? Я не думаю, что эта неудача приведет к отставке Черчесова. Ни к чему она не приведет.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
Тётя всплыла!
autochthon
autochthon
вчера в 22:40
Ещё одна специалист...
протон1
протон1
вчера в 20:20
отставка должна быть обязательной
nubom
nubom
вчера в 19:04
К огромному сожалению, вся ваша шаражка непотопляема. До поры до времени...
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:58
Он авианосец.
ДСА
ДСА
вчера в 16:45
Стас, как Титаник, считается непотопляемым.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:18
Очень жаль, падение продолжится
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:13
Это не не удача а стратегический ход сборной Росии. Просто они прикинули что лучше один раз получить 0-5 чем 6 раз по 0-5 в сильнейшем дивизионе а в групе Б будут дальше спокойненько себе играть с середнеками.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:56
пора снести этот памятник))
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:55
Об отставке говорить рано.
drug01
drug01
вчера в 15:49
Все может быть
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