Смородская: «Не думаю, что эта неудача приведет к отставке Черчесова»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение сборной России в матче против Сербии в Лиге Наций.

Итог матча можно считать неудачным для сборной, играли мы плохо. Тому есть много причин. Например, старые схемы игры, рассчитанные на «столба». Вместо Дзюбы поставили Заболотного — он не справился с задачей. Новую схему не придумали для игры с сербами. Все посыпалось. Плохой контроль мяча, плохой центр поля.

Отставка Черчесова? Я не думаю, что эта неудача приведет к отставке Черчесова. Ни к чему она не приведет.