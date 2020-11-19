Писарев: «Не надо приукрашивать, что сборная вышла на чемпионат Европы»

Бывший главный тренер молодежной сборной России прокомментировал неудачное окончание года для национальной команды. Сборная России не может победить уже в шести матчах подряд.

Это матчи, которые подводят итог тому, куда мы движемся. Да, есть позитив от того, что мы вышли на чемпионат Европы. Но на Евро вышли еще 23 команды, а это половина континента. Поэтому не надо приукрашивать это значение. Тот факт, что мы конец года завершаем так — предвестник того, что назрели какие-то перемены и в РФС , и в РПЛ , и в судействе, и в формате чемпионата, и в формате легионеров. Не горячусь ли я? Нет. Тогда надо просто сказать, что это случайность и такой пандемийный год.