Писарев: «Не надо приукрашивать, что сборная вышла на чемпионат Европы»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал неудачное окончание года для национальной команды. Сборная России не может победить уже в шести матчах подряд.
Это матчи, которые подводят итог тому, куда мы движемся. Да, есть позитив от того, что мы вышли на чемпионат Европы. Но на Евро вышли еще 23 команды, а это половина континента. Поэтому не надо приукрашивать это значение. Тот факт, что мы конец года завершаем так — предвестник того, что назрели какие-то перемены и в РФС, и в РПЛ, и в судействе, и в формате чемпионата, и в формате легионеров. Не горячусь ли я? Нет. Тогда надо просто сказать, что это случайность и такой пандемийный год.
С учетом того, что на 26-м месте находится Азербайджан, а на 27-м - Казахстан, можно осознать всю глубину падения некогда достаточно футбольной страны.
С учетом того, что на 26-м месте находится Азербайджан, а на 27-м - Казахстан, можно осознать всю глубину падения некогда достаточно футбольной страны.