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Писарев: «Не надо приукрашивать, что сборная вышла на чемпионат Европы»

вчера, 16:21

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал неудачное окончание года для национальной команды. Сборная России не может победить уже в шести матчах подряд.

Это матчи, которые подводят итог тому, куда мы движемся. Да, есть позитив от того, что мы вышли на чемпионат Европы. Но на Евро вышли еще 23 команды, а это половина континента. Поэтому не надо приукрашивать это значение. Тот факт, что мы конец года завершаем так — предвестник того, что назрели какие-то перемены и в РФС, и в РПЛ, и в судействе, и в формате чемпионата, и в формате легионеров. Не горячусь ли я? Нет. Тогда надо просто сказать, что это случайность и такой пандемийный год.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:43
Всё точно сказал,нужны перемены!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:41
Приукрашивание, преувеличение и вешание лапши на уши основные рабочие инструменты в руках умелых чиновников. Иначе как оправдывать свои непомерные оклады. Пока российский футбол полностью не загнется на его полуживой туше будут пировать господа типа Черчесова, Дюкова и подобных.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:29
А ведь Коля прав.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:25
Хотят один объективно сказал
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ beefs (раскрыть)
вчера в 17:11
Россия и так чемпион мира по городкам. Есть несколько видов спорта, которые популярны только в России - городки, спортивное ориентирование, танковый биатлон, лол) Там мы всех ломаем, потому что никто больше и не участвует, как правило. У меня есть двое знакомых - чемпионов мира по городкам и знакомая - двухкратный чемпион мира по спортивному ориентированию.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 17:07
То, что команда, которая находится на 7-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, причем достаточно стабильно, гордится тем, что вошла в 24 команды, вышедшие на ЧЕ, это, действительно, не нормально, Писарев прав.

С учетом того, что на 26-м месте находится Азербайджан, а на 27-м - Казахстан, можно осознать всю глубину падения некогда достаточно футбольной страны.
beefs
beefs
вчера в 17:05
а чего удивляться, пора давно переходить на городки...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:56
Коли не умеем играть то не чего тужиться.
Mangur
Mangur
вчера в 16:51
Вышли и нормально. Что гоним?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:48
И так сойдёт!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:45
коля ты прав!!!это и есть факт!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:23
Николай прав!
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