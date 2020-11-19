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Дасаев: «Сколько можно терпеть ошибки Гильерме?»

вчера, 16:13
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги Наций с командой Сербии (0:5).

Замена вратаря в перерыве была обоснована. Гильерме в последнее время ошибается и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в матчах за сборную. Третий гол – его: зачем отбиваешь в середину? Когда забивали четвёртый мяч, он тоже мимо него пролетел. Мог среагировать хотя бы одной рукой.

Сколько можно это терпеть? Правильно Черчесов сказал, что Гильерме не выручил, сыграл неважно. Поэтому он и выпустил Джанаева. В сборную нужно уже призывать молодых: Сафонова, Максименко. Необходимо их наигрывать. Меня взяли в национальную команду в 22 года, Акинфеева – в 17-18 лет. Оба выросли в хороших вратарей.

Конечно, вчера был виноват не только голкипер, но и полевые игроки. Неудачно сыграли в обороне. Игроки не поняли систему, которую предложил Черчесов, и плохо защищались. Позор-то позор, но проиграна только одна игра.

Понятно, что не выполнили задачу, заняв второе место в группе, опустились в третью корзину. Но надо доверять тренеру сборной. А вот то, что оказались в третьей корзине, опасно. Сами знаете, какие команды теперь могут попасться в отборочных играх.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:35
Дасаев конечно вратарь авторитетный и очень хороший, но ведь сам ловил по 4 когда защита бездействовала, да поплыл Гиля особенно после Динамо, но валить на него всё когда нет защиты и ворота расстреливаются в упор тоже не надо, но вышел тот же Джанаев и что? первый удар и гол, про Сафонова всё сказали Челси и Севилья.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 21:22
Наверно столько же,сколько и акинфеева
Тага Дага
Тага Дага ответ Али Самаркандский (раскрыть)
вчера в 21:01
Плюхи...?Дасаев сейчас мог играть в любой команде мира.Ты тех голландцев сравниваешь с сербами...если не понимаешь футбол, лучше не смотри...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 20:38
Гильерме всегда был дырой , чабан по блату набирает в сборную
протон1
протон1
вчера в 20:19
сами удачи упустили. не синица ни журавль
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 19:01
Нашли козла отпущения, ахахах. Цсатый специально заменил его, чтобы спустить на него шакалов. Вообще вина на всех,но в первую очередь, на Черчесове
RIR68
RIR68
вчера в 18:46
обо76ись все, пахнет только от Гильерме?
batman555
batman555
вчера в 18:04
Тогда если не вызывать Гилерме(за якобы "провальный тайм") То и Джанаева не надо вызывать за провальный тайм в матче со Швецией(когда он бабочку пропустил) Гилерме качественный вратарь! но когда центр полностью проигран...в обороне проходной двор...и тебя расстреливают... Самое простое списать всё на вратаря...действительно.... Единственное Гилерме надо играть попроще ногами...и никаких проблем...он часто хочет сыграть тонко...и бывают обрезы
batman555
batman555
вчера в 17:54
Гилерме сейчас не в форме это видно! но всех собак на него пускать не надо...бабочек он в этом матче не пропускал... центр поля был полностью проигран,и в обороне проходной дверь.... конечно когда команда пропускает 4 мяча...на кого свалить лучше всего??!! на вратаря.... к примеру на прошлом сборе его не было(тест)... В игре со Швецией Джанаев пропустил бабочку...тем не менее находится в сборной и даже вышел на тайм.... а в прошлой лиге нации он(Гилерме) Здорово смотрелся.... Да он не в форме...но Акинфеев закончил...Шунин болен,Джанаев-бабочку со швецией.... САфонов по логике Дасаева тоже в матче с Челси гол пропустил легкий...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:17
Да и сказать нечего. Надо строить новую Сборную , с новым тренером.
Б Р А Т
Б Р А Т
вчера в 17:16
Если признать ошибки Гильерме, то придется признать ошибку в выборе голкипера 1 Черчесовым.
А Черчесов не признает ошибок.
311
311
вчера в 17:12
Пора звонить Игорю!)
shur
shur
вчера в 17:02
...красавец!!!
drug01
drug01
вчера в 16:54
Хорошо учить и подсказывать надо своевременно
nubom
nubom
вчера в 16:51
Дасаев боролся на футбольном поле за честь своей Родины, с которой считался весь спортивный мир. В отличие от него, Гильермо сейчас играет на чужбине за футбольного карлика, понуро плетущегося в хвосте и погоняемого бездарными вороватыми чиновниками.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:47
и тут вся правда сборной черчесова)))и касается это не только вратарской позиции))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:47
Дасаев забыл, как сам плюхи от голандцев пускал.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 16:44
Верните Акинфеева!
Aris
Aris
вчера в 16:40
Ринат! Все логично, скоро, как в сборной Армении, будут и нигерийцы..... Нужно прекратить раздачу паспортов. Это позор, а не выход.....
12й игрок
12й игрок
вчера в 16:38
Своих воротчиков навалом и не хуже бразильца. Так нет, давай гильерме поставим он же сильнее...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 16:34
Скажу сразу,я против натурализации игроков,от слова совсем.За сборную должны играть русские!!!Как болельщик Локоя против Гильерме и в Локо.Но вчера он если и виноват,то только в 4 голе и то частично...В 3 голе он не виноват,удар был отличный и то,что он в принципе его потянул,уже хорошо.Вопрос,что делали все обороняющиеся игроки в момент голевых ударов???
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:33
Про Гильерме и молодых вратарей согласен, но потом Дасаев потерял реальность.
Проиграна только одна игра? Да не одна уже, а кроме того проиграна борьба за повышение в ЛН, проиграна борьба за вторую корзину жеребьёвки отбора на ЧМ 2022. Давайте ещё раз вспомним как играли в ЛН. Первый матч провели хорошо и первый тайм в Венгрии, а вот потом без слов ругательных и сказать об этой сборной нечего. Наглухо проигранный второй тайм с Венгрией, невнятные домашние матчи с той же Венгрией и Турцией. С Швецией невразумительная игра была. Молдова? Вообще не понятно. Потом Турция и откровенный позор в Сербии. Это про какой один матч говорит Дасаев? Ну, да давайте и дальше "доверять" Черчесову, впереди с такой тактикой могут ещё масса сюрпризов аля Сербия!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:24
При всей убогости обороны, Гильерме - дыра. Даже по матчу с Турцией было видно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Нашёлся хоть один. А усам по барабану... Он специально ставить будет (((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:13
Его вобще не надо вызывать в сборную
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