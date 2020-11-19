Дасаев: «Сколько можно терпеть ошибки Гильерме?»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги Наций с командой Сербии (0:5).
Замена вратаря в перерыве была обоснована. Гильерме в последнее время ошибается и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в матчах за сборную. Третий гол – его: зачем отбиваешь в середину? Когда забивали четвёртый мяч, он тоже мимо него пролетел. Мог среагировать хотя бы одной рукой.
Сколько можно это терпеть? Правильно Черчесов сказал, что Гильерме не выручил, сыграл неважно. Поэтому он и выпустил Джанаева. В сборную нужно уже призывать молодых: Сафонова, Максименко. Необходимо их наигрывать. Меня взяли в национальную команду в 22 года, Акинфеева – в 17-18 лет. Оба выросли в хороших вратарей.
Конечно, вчера был виноват не только голкипер, но и полевые игроки. Неудачно сыграли в обороне. Игроки не поняли систему, которую предложил Черчесов, и плохо защищались. Позор-то позор, но проиграна только одна игра.
Понятно, что не выполнили задачу, заняв второе место в группе, опустились в третью корзину. Но надо доверять тренеру сборной. А вот то, что оказались в третьей корзине, опасно. Сами знаете, какие команды теперь могут попасться в отборочных играх.
Проиграна только одна игра? Да не одна уже, а кроме того проиграна борьба за повышение в ЛН, проиграна борьба за вторую корзину жеребьёвки отбора на ЧМ 2022. Давайте ещё раз вспомним как играли в ЛН. Первый матч провели хорошо и первый тайм в Венгрии, а вот потом без слов ругательных и сказать об этой сборной нечего. Наглухо проигранный второй тайм с Венгрией, невнятные домашние матчи с той же Венгрией и Турцией. С Швецией невразумительная игра была. Молдова? Вообще не понятно. Потом Турция и откровенный позор в Сербии. Это про какой один матч говорит Дасаев? Ну, да давайте и дальше "доверять" Черчесову, впереди с такой тактикой могут ещё масса сюрпризов аля Сербия!
Проиграна только одна игра? Да не одна уже, а кроме того проиграна борьба за повышение в ЛН, проиграна борьба за вторую корзину жеребьёвки отбора на ЧМ 2022. Давайте ещё раз вспомним как играли в ЛН. Первый матч провели хорошо и первый тайм в Венгрии, а вот потом без слов ругательных и сказать об этой сборной нечего. Наглухо проигранный второй тайм с Венгрией, невнятные домашние матчи с той же Венгрией и Турцией. С Швецией невразумительная игра была. Молдова? Вообще не понятно. Потом Турция и откровенный позор в Сербии. Это про какой один матч говорит Дасаев? Ну, да давайте и дальше "доверять" Черчесову, впереди с такой тактикой могут ещё масса сюрпризов аля Сербия!