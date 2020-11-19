Малафеев: «Обвинять Гильерме я бы точно не стал»

Экс-вратарь «Зенита» поддержал голкипера сборной России Гильерме после матча Лиги Наций с Сербией (0:5).

К замене Гильерме отношусь с понимаем. Так это видел на тот момент Черчесов. Бывает просто не то, что команда плохо играет, а именно невезение. И каждый удар залетает: чуть не так позицию занял, рикошет.

Понятно, замена мало что могла изменить с точки зрения конечного итога. Если игра не идёт, чтобы не было печально и не ставить антирекорды, тренер решил поменять вратаря. Обвинять Гильерме и считать его виновником поражения я бы точно не стал.