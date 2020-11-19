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Малафеев: «Обвинять Гильерме я бы точно не стал»

вчера, 18:16
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поддержал голкипера сборной России Гильерме после матча Лиги Наций с Сербией (0:5).

К замене Гильерме отношусь с понимаем. Так это видел на тот момент Черчесов. Бывает просто не то, что команда плохо играет, а именно невезение. И каждый удар залетает: чуть не так позицию занял, рикошет.

Понятно, замена мало что могла изменить с точки зрения конечного итога. Если игра не идёт, чтобы не было печально и не ставить антирекорды, тренер решил поменять вратаря. Обвинять Гильерме и считать его виновником поражения я бы точно не стал.

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Шахматист22
Шахматист22
сегодня в 07:20
Ротенберг Б Б - Чемпион России: 2017/18 и этим все сказано.
амурец
амурец ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 02:44
был конечно на поле, а кто постоянно отпрыгивал от мяча?
амурец
амурец
сегодня в 02:42
все обвиняют Гилю в пропущенных мячах, а чего на говорят про Джикию? который либо стоит и смотрит со стороны как бьют по воротам или отпрыгивает от мяча и когда Дивеев бегает бестолково по штрафной не подскажет что ему делать, а ведь он капитан, Оздоев непонятно на какой позиции играет, в нашей штрафной сербы творили что хотели, а свалить надо всё на Гилю, он конечно не супер, но винить его в пропущенных мячах не надо
Сп62
Сп62
вчера в 22:40
Я вообще не понимаю в чём обвиняют Гильерму. Он, что пропускал "бабочки" или привёз какой то гол. Все пропущенные мячи были в основном с близкого расстояния. Так что пенок никаких не было. Все претензии должны быть полевым игрокам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Во всей этой котовасии с неудовлетворительной игрой нашей сборной, критикой в её адрес и адрес игроков задаю себе вопрос, что же надо сделать такого особенного, чтобы наш футбол на уровне команд и сборной в ближайшие годы поднялся с колен и стал конкурентоспособен на международной арене. И не могу найти однозначного ответа, а если быть точнее - не знаю. Рецептов, которые выдают болельщики и специалисты на этот счёт, много, но меня лично удручает низкое исполнительное мастерство российских футболистов, которое не позволяет добиться чего-то существенного. Посмотрите, во многих командах лидеров нашего чемпионата первую скрипку играют иностранцы, а наши у них на подхвате. Перебираю в памяти фамилии российских футболистов, которые бы выделялись на общем фоне, и которые бы постоянно играли на высоком уровне, и в памяти всплывают три - четыре игрока. Да и от них не знаешь, чего ждать в том или ином матче. В одном блеснут, а в другом бегают по полю серой мышью. Все остальные - безликие и только для внутреннего пользования. Боеспособную команду команду можно создать только из квалифицированных ребят, а вот где они затерялись по пути в большой футбол - одному Богу известно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
вчера в 20:55
Следующий тренер (надеюсь, это будет Сёмин) должен Кержакова вызвать!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ serh62 (раскрыть)
вчера в 20:45
А за это мы можем спасибо Спартаку сказать.
У них ровно также Соболев играет-от дуновения ветра падает, и корчится от боли. Потом взлетает, взмахивает рукой недовольно (т.к. судья игнорирует эти симуляции) и посылает судью
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:41
Я для этого вам и написал-пересмотрите голы и вопросов не будет.
Или в вашем понимании, Джикия должен рядом с Дивеевым бегать и держать одного и того же игрока?
Джикия виноват, что в четвёртом голе не пошёл на защитника, который был за спиной(!!!!) Дивеева
serh62
serh62
вчера в 20:20
джикия запоминается только тем что симулирует постоянно. вчера Серб даже не дотронулся до него, однако этот защитник корчился как будто ему голову оторвали. противно смотреть на этого футболера. и этот случай не единственный. у джикии симуляция в крови уже
cska1948
cska1948 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 19:59
Про Девеева я всё понял из вашего предыдущего коммента. Вы мне про Джикию расскажите, чем он занимался в то время, пока Дивеев футбол смотрел. Он хоть на поле то был или в раздевалку, чайку попить, бегал, когда нам голы забивали? Вроде Джикия, как и Дивеев, центральный защитник, или нет?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:52
А внимательнее посмотрите, что именно Дивеев своими вечными спотыканиями в 3 голах из 4 принял участие.
Во втором голе пустил за спину Митровича, потом ушёл в центр и держал воздух.
В третьем голе дал добить сопернику, даже не пытаясь среагировать на мяч.
В четвёртом просто не допрыгнул до мяча.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:31
Сама суть человеческого общества показывает, что должен быть лидер! И не важно в спорте или в политике, на заводе или на отдыхе. Даже в мире животных без лидеров, вожаков никуда.
Хотеть и мочь это разные две вещи, ну а самое главное это психология. Роль лидера заключается как раз в том, что бы поддержать, правильно направить своих партнёров по команде. Особенно если есть молодые новички.
Вот к примеру ты говоришь одел майку сборной и что из этого? Разве они не хотят этого, разве не хотят отстаивать честь страны? Хотят, но могут перегореть, где то растеряться, вот для этого и должен быть лидер!
Вспомни финал Евро 2016 Роналду уже на 10 минуте сломался, но не ушёл с поля, он руководил, заводил команду своим присутствием, своей мимикой, жестами. Он был весь в игре и моё мнение, что победа как раз благодаря ему случилась. А Франция намного сильнее португалов и не будь такого лидера в стане соперников скорее всего спокойно дожала бы их.
Вот и подумай зачем нужен лидер.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:31
Все виноваты: тренеры. игроки, врачи. Опорная зона просто отсутствовала. Дивеев и Джикия все время оставались одни. Дедушка Юра не поспевал возвращаться, его и Караваева обыгрывали легко. Дивеев отыграл весь первый тайм со сломанным носом и сотрясением. Как , ну как такое можно было допустить??? Замены ничего не дали, поскольку "снайпер" Заболотный остался на поле и был заменен одним из последних.
Пора всю эту Черчесовскую "дружную" компашку отправить по домам. А иначе может быть еще хуже. Гильерме давно уже не тянет , что в клубе, что в сборной. Только зря время потеряли. Есть же молодые парни , но Черчесов тащит старичков, а в итоге вратарская линия просто удручает.
Надо что то или кого то менять....и чем быстрее , тем лучше.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 19:24
Дивеев с сотрясением мозга и сломанным носом хоть футбол смотрел, а вот чем капитан команды в это время занимался не подскажешь?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:19
Все играли очень плохо.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:17
Дивеев зато сыграл, как БОГ за страну и фланг! Из центра штрафной головой 2 гола забили, один гол-добивание в том же центре штрафной... а Дивеев смотрел футбол )) ЗА СТРАНУ! ЗА ФЛАГ! Лучшее место на стадионе у него было. Зритель.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:12
Слава наверное и сам был бы не против, если бы его в свое время поменяли в перерыве приснопамятного 1:7 с Португалией. А в принципе может Гиля и нужен был для того чтобы испить эту чашу позора вместо например Сафонова, с тем чтобы у Матвея с самого начала карьеры не было такого тяжёлого психологического груза и кошмарных воспоминаний.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 19:11
Боюсь, это последняя игра Гили за сборную...
Любитель Браги
Любитель Браги
вчера в 19:04
Хорошо сыграл, мог бы и больше.
VAN ARM
VAN ARM ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 19:04
просто в этом уверен
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:59
"... В сборной просто нет лидера, нет игрока который всех встряхнул бы и завёл..."
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Я не понимаю, почему надо "встряхивать" и "заводить" футболиста одевшего майку сборной и вышедшего на поле отстаивать честь страны? Если человек не понимает своей ответственности и сам факт игры за сборную страны его не мотивирует, то лучше его и не приглашать в сборную.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:55
Ка сказал Вуядин Бошков: " В футболе есть один закон: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер." А еще когда-то Пауло Ди Канио сказал : " Я хочу заканчивать каждый матч, истекая потом и кровью.", жаль у наших мастеров спортивной ходьбы с мячом такого желания не возникает.
dzvinka
dzvinka ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
хорошо что хоть своим родным Миранчукам, Заболотному, Ерохину, Оздоеву, Кузяеву, Дивееву, Джикии, Караваеву и Жиркову не было плевать.
Вот им 10-рым плевать не было, ведь это "их страна и флаг", а одному Гильерме было плевать и поэтому в76и 4-0 тайм. Вот то как оно бывает))))
Наверное если в раме был бы Ихорь, все было бы иначе, да?!))
brauning.86
brauning.86
вчера в 18:42
Славик красава
4 мячика не семь как слава
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:41
Да все сыграли отвратительно! Я Гилю не оправдываю, но его тупо расстреливали, где была наша защита?
Проблема нашей сборной не в игроках, а конкретно в тактике, расстановке и настрое. В сборной просто нет лидера, нет игрока который всех встряхнул бы и завёл. Джикия не тянет роль капитана. Единственный кто может на данный момент это сделать это Дзюба, но на него идёт травля, из-за которой его не вызвали на данный матч, а может зря. Все видели как он перевернул игру с Краснодаром, как раз когда обрушился весь шквал, когда в первом тайме ещё пенальти не забил, но вышел на второй тайм и завёлся сам и своих партнёров по команде. В том матче его лишили капитанской повязки, да её можно забрать, но лидерские качества не куда не делись. Давно заметил, чем хуже Дзюбе, тем лучше он играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:36
Конечно нет, виноват во всём Черчес, который его поставил
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:36
Какие обвинения???
Да ему медаль надо,"За заслуги перед отечеством")))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:31
это не его страна и флаг-ему просто плевать!!!
t4ubz6v3jgsp
t4ubz6v3jgsp
вчера в 18:27
краткая история выступлений Гильерме за сборную отлично укладывается в логику этого видео

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:24
На дыбу его!
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