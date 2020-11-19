Малафеев: «Обвинять Гильерме я бы точно не стал»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поддержал голкипера сборной России Гильерме после матча Лиги Наций с Сербией (0:5).
К замене Гильерме отношусь с понимаем. Так это видел на тот момент Черчесов. Бывает просто не то, что команда плохо играет, а именно невезение. И каждый удар залетает: чуть не так позицию занял, рикошет.
Понятно, замена мало что могла изменить с точки зрения конечного итога. Если игра не идёт, чтобы не было печально и не ставить антирекорды, тренер решил поменять вратаря. Обвинять Гильерме и считать его виновником поражения я бы точно не стал.
Проблема нашей сборной не в игроках, а конкретно в тактике, расстановке и настрое. В сборной просто нет лидера, нет игрока который всех встряхнул бы и завёл. Джикия не тянет роль капитана. Единственный кто может на данный момент это сделать это Дзюба, но на него идёт травля, из-за которой его не вызвали на данный матч, а может зря. Все видели как он перевернул игру с Краснодаром, как раз когда обрушился весь шквал, когда в первом тайме ещё пенальти не забил, но вышел на второй тайм и завёлся сам и своих партнёров по команде. В том матче его лишили капитанской повязки, да её можно забрать, но лидерские качества не куда не делись. Давно заметил, чем хуже Дзюбе, тем лучше он играет.
Проблема нашей сборной не в игроках, а конкретно в тактике, расстановке и настрое. В сборной просто нет лидера, нет игрока который всех встряхнул бы и завёл. Джикия не тянет роль капитана. Единственный кто может на данный момент это сделать это Дзюба, но на него идёт травля, из-за которой его не вызвали на данный матч, а может зря. Все видели как он перевернул игру с Краснодаром, как раз когда обрушился весь шквал, когда в первом тайме ещё пенальти не забил, но вышел на второй тайм и завёлся сам и своих партнёров по команде. В том матче его лишили капитанской повязки, да её можно забрать, но лидерские качества не куда не делись. Давно заметил, чем хуже Дзюбе, тем лучше он играет.
Пора всю эту Черчесовскую "дружную" компашку отправить по домам. А иначе может быть еще хуже. Гильерме давно уже не тянет , что в клубе, что в сборной. Только зря время потеряли. Есть же молодые парни , но Черчесов тащит старичков, а в итоге вратарская линия просто удручает.
Надо что то или кого то менять....и чем быстрее , тем лучше.
Всем здоровья.
Пора всю эту Черчесовскую "дружную" компашку отправить по домам. А иначе может быть еще хуже. Гильерме давно уже не тянет , что в клубе, что в сборной. Только зря время потеряли. Есть же молодые парни , но Черчесов тащит старичков, а в итоге вратарская линия просто удручает.
Надо что то или кого то менять....и чем быстрее , тем лучше.
Всем здоровья.