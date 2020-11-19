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Тедеско: «Игроки „Динамо“ опасны в атаке, на них часто фолят»

вчера, 18:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал о судействе накануне матча против «Динамо» в чемпионате России.

В трех последних матчах «Динамо» было шесть удалений, пять из которых у соперников. Это очень много! Безусловно, игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят. Но ранее за время работы в России я подобного не видел.

«Динамо» как-то особенно хорошо судят? Нет, я не это имею в виду. Некоторые красные карточки были абсолютно чистыми. Например, когда игрок «Тамбова» наступил на ногу лежащего соперника.

Но сам факт: шесть красных карточек за три матча. Много это или мало?

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:30
Тедеска намекает федуну, что судьям надо занести.
Ismet FCSM
Ismet FCSM
сегодня в 03:07
100 % Спартак выиграет мусор.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:05
Что то рано заныл. Превентивно работает, давит?
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 20:56
Ничего, у вас есть Соболев - он часто "ныряет" )))
Брулин
Брулин
вчера в 19:47
В этом сезоне Динамо и правда неплохо судят, слава богу. Но красные они заработали заслуженно. И как раз за счет скорости, контрпрессинга и пр.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Динамо можно обыгрывать.
beefs
beefs
вчера в 19:16
хоть плач, хоть смейся...
shlomo
shlomo
вчера в 19:15
Ну а что молодец...за ранее отмазался если что....
LOpp
LOpp
вчера в 19:07
С Динамо всегда сложно. Будет сложно и в этот раз.
Cat01
Cat01
вчера в 19:02
Игра покажет кто лучше подготовлен
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:00
Опасайся Спартак Динамо набирает форму.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:57
Небольшой давление на судейский корпус перед началом трудного матча лишним в РФПЛ не бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Надо решать с судьями. Иначе баранка...
cska1948
cska1948
вчера в 18:48
Похоже, что Тедеско уже себе соломку стелет, на всякий случай.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Динамо будет играть в ле
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