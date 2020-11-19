Тедеско: «Игроки „Динамо“ опасны в атаке, на них часто фолят»

Наставник «Спартака» порассуждал о судействе накануне матча против «Динамо» в чемпионате России.

В трех последних матчах «Динамо» было шесть удалений, пять из которых у соперников. Это очень много! Безусловно, игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят. Но ранее за время работы в России я подобного не видел.

«Динамо» как-то особенно хорошо судят? Нет, я не это имею в виду. Некоторые красные карточки были абсолютно чистыми. Например, когда игрок «Тамбова» наступил на ногу лежащего соперника.

Но сам факт: шесть красных карточек за три матча. Много это или мало?