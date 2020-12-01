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Комбаров: «„Дети лимита“ — это бред. Играет сильнейший»

сегодня, 01:37

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

— Если бы ты мог влиять, на что бы ты повлиял в России?

— Это слишком абстрактный вопрос. Нет смысла об этом говорить.

— А если брать именно футбол. Много же тем: бюджетные деньги, лимит.

— Опять же, в России есть и будут бюджетные клубы. Что, в Самаре было бы лучше без футбола? Нет, без него людям было бы скучно.

— А тот же лимит — вас вот называли детьми лимита.

— «Дети лимита» — это бред, играет сильнейший. Если бы я не соответствовал уровню, то не выходил бы девять лет подряд в стартовом составе «Спартака» и не имел бы под 50 игр за сборную. Играли бы на моём месте иностранцы, играли бы русские. Много проблем надуманных. Много абстрактного. Сейчас я хочу смотреть за собой, за своей игрой, побеждать, вернуться в Премьер-Лигу и показывать хороший футбол. А что будет дальше — дальше и придумаем.

Комбаров также рассказал, как агенты, работавшие с экс-наставником «Спартака» Массимо Каррерой, сообщили бывшему капитану «красно-белых» Денису Глушакову о том, что тренер не хочет видеть Комбарова в команде.

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beefs
beefs
сегодня в 02:28
Очень интересное мнение...
мангo
мангo
сегодня в 01:41, ред.
согласен , у Зенита вон Малком а толку ноль
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