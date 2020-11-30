Карпин: «Если Байрамян не забьёт ещё 2 мяча, то покрасится в жёлто-синий»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями о победе в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1), а также прокомментировал игру футболистов своей команды — Дмитрия Полоза и .

У нас уже нет в команде семи игроков основного состава. Еще пятерых не было с «Динамо», тех, что стали основными. А всего — нет 17 игроков из числа тех, кто был в прошлом сезоне. Это новые вводные. В игре с ЦСКА линия обороны впервые играла в таком составе. Всего две тренировки провели. Но это все детали. Про это говорим, что надо работать.

Что по игре с «Динамо»? Не все понравилось. Были моменты в первом тайме, когда «Динамо» владело инициативой. То же самое могу сказать про начало второго тайма. Потом выровняли игру. Последние четыре-пять игр не можем выставить на 80% один и тот же состав. Но, ладно, молчу об этом. Все команды с этим сталкиваются. Тот же «Рубин» в игре с нами недосчитался половины команды. Знаем, в какую эпоху живем. Ковид никто не победил. Он вносит свои изменения.

Полоз? Да, он сделал хет-трик, но такой неполноценный — два с пенальти. Он имеет опыт игры центральным нападающим. Да, был вторым форвардом, но в нашей схеме 4-3-3 он спокойно, я думаю, адаптируется. Это больше вынужденная мера, но он справляется с ней великолепно. Что касается Байрамяна, то он знает: если не забьет еще два мяча, то будет краситься в желто-синий. Я ему предлагал в фиолетовый, но он отказался.