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Карпин: «Если Байрамян не забьёт ещё 2 мяча, то покрасится в жёлто-синий»

вчера, 21:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о победе в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1), а также прокомментировал игру футболистов своей команды — Дмитрия Полоза и Хорена Байрамяна.

У нас уже нет в команде семи игроков основного состава. Еще пятерых не было с «Динамо», тех, что стали основными. А всего — нет 17 игроков из числа тех, кто был в прошлом сезоне. Это новые вводные. В игре с ЦСКА линия обороны впервые играла в таком составе. Всего две тренировки провели. Но это все детали. Про это говорим, что надо работать.

Что по игре с «Динамо»? Не все понравилось. Были моменты в первом тайме, когда «Динамо» владело инициативой. То же самое могу сказать про начало второго тайма. Потом выровняли игру. Последние четыре-пять игр не можем выставить на 80% один и тот же состав. Но, ладно, молчу об этом. Все команды с этим сталкиваются. Тот же «Рубин» в игре с нами недосчитался половины команды. Знаем, в какую эпоху живем. Ковид никто не победил. Он вносит свои изменения.

Полоз? Да, он сделал хет-трик, но такой неполноценный — два с пенальти. Он имеет опыт игры центральным нападающим. Да, был вторым форвардом, но в нашей схеме 4-3-3 он спокойно, я думаю, адаптируется. Это больше вынужденная мера, но он справляется с ней великолепно. Что касается Байрамяна, то он знает: если не забьет еще два мяча, то будет краситься в желто-синий. Я ему предлагал в фиолетовый, но он отказался.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 23:10
Такую бы Мальвину только в Зенит взяли)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:09
Хорошо, что в "Ростове" клубные цвета желто-синие, а то бы в "Зените" лазурно-голубой ходил.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:05
Хорен всегда выполняет большой объём работы. Постоянный прессинг, подключения в атаку и отработка в обороне. Он настоящий мотор команды
Если бы меньше отрабатывал в обороне, то и забивал бы ещё больше голов
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:58
Валера, уточни какой срок у Байрамяна - на матч с Уфой? Или до конца текущего года? Или до окончания сезона? Или пока бутсы не повесит?
viv
viv
вчера в 22:22
Главное что бы не в голубой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:15
Придётся забивать
Faustello
Faustello ответ мангo (раскрыть)
вчера в 22:04
В голубой вообще ссыкатно)))
мангo
мангo
вчера в 21:54
Правильная у Валеры мотивация
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