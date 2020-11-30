Радченко: «Никакой логики нет в том, чтобы сейчас увольнять Газизова»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» коснулся темы слухов о возможном уходе генерального директора красно-белых Шамиля Газизова с занимаемой должности.

Конечно, такие разговоры влияют, игроки же читают прессу. Никакой логики нет в том, чтобы Газизова сейчас увольнять. Если «Спартак» хочет биться за чемпионство, то должен брать три очка в ближайшем матче с «Тамбовом».