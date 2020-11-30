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Радченко: «Никакой логики нет в том, чтобы сейчас увольнять Газизова»

вчера, 21:30

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко коснулся темы слухов о возможном уходе генерального директора красно-белых Шамиля Газизова с занимаемой должности.

Конечно, такие разговоры влияют, игроки же читают прессу. Никакой логики нет в том, чтобы Газизова сейчас увольнять. Если «Спартак» хочет биться за чемпионство, то должен брать три очка в ближайшем матче с «Тамбовом».

Недавно сообщалось, что «Спартак» выплатит Газизову 3 млн евро в случае досрочного увольнения.

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viv
viv ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Как Зарема порешает так и будет, какой Федун.
viv
viv
вчера в 22:25
Тамбов вроде и не собирается выходить играть.
makkie
makkie
вчера в 21:38
Логику в решениях Федуна уже бессмысленно искать.
Что ему взбредёт в голову - то и сделает.
Хоть через месяц, хоть через год, хоть через 5 лет уволит.
David Young
David Young
вчера в 21:32
В целом согласен, нужно дать Газизову время и доверять ему в достаточной мере.
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