Радченко: «Никакой логики нет в том, чтобы сейчас увольнять Газизова»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко коснулся темы слухов о возможном уходе генерального директора красно-белых Шамиля Газизова с занимаемой должности.
Конечно, такие разговоры влияют, игроки же читают прессу. Никакой логики нет в том, чтобы Газизова сейчас увольнять. Если «Спартак» хочет биться за чемпионство, то должен брать три очка в ближайшем матче с «Тамбовом».
Недавно сообщалось, что «Спартак» выплатит Газизову 3 млн евро в случае досрочного увольнения.
Что ему взбредёт в голову - то и сделает.
Хоть через месяц, хоть через год, хоть через 5 лет уволит.
Что ему взбредёт в голову - то и сделает.
Хоть через месяц, хоть через год, хоть через 5 лет уволит.